Santé

Amélioration de la qualité de la population fondée sur les soins maternels et infantiles

Le secteur de la santé et l’ensemble de la société s’efforcent d’innover pour mieux protéger et améliorer la santé de la population, la santé maternelle et infantile étant considérée comme un pilier essentiel du développement durable du pays.

Une petite fille de la commune d'An Thanh Thuy, province de Dong Thap, est injectée le vaccin antipoliomyélitique inactivé. Photo : VNA
Une petite fille de la commune d'An Thanh Thuy, province de Dong Thap, est injectée le vaccin antipoliomyélitique inactivé. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la Journée nationale de la santé du 7 avril, placée sous le thème "Prévenir activement les maladies – Pour un Vietnam en bonne santé", le secteur de la santé vietnamien réaffirme son engagement en faveur d’un changement majeur, passant d’une approche curative à une stratégie de prévention proactive.

Dans cette dynamique, le secteur de la santé et l’ensemble de la société s’efforcent d’innover pour mieux protéger et améliorer la santé de la population, la santé maternelle et infantile étant considérée comme un pilier essentiel du développement durable du pays.

Les soins de santé infantile constituent non seulement un impératif humaniste, mais également un investissement stratégique à long terme pour la qualité de la population et de la main-d’œuvre nationale.

Le Vietnam est le premier pays d’Asie et le deuxième au monde à avoir ratifié, en 1990, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, témoignant de l’engagement fort de l’État à garantir à chaque enfant un développement complet sur les plans physique, intellectuel et mental. Le Vietnam a réalisé d’importants progrès, avec un système juridique en constante amélioration. La Loi sur l’enfance de 2016 reconnaît les mineurs comme de véritables sujets de droit. Cette volonté politique s’est traduite par des résultats concrets au fil des décennies. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a ainsi été divisé par plus de trois, passant de 58 ‰ en 1990 à 16,9 ‰ en 2024, tandis que la mortalité néonatale a été réduite de près de cinq fois sur la même période.

Parallèlement, la couverture vaccinale reste exemplaire avec plus de 90 % des nourrissons totalement protégés, et la malnutrition a reculé de manière significative, passant de 38,7 % en 1998 à 10,4 % en 2024.

Ces avancées ont été saluées par les instances internationales, notamment par Sophie Kiladze, présidente du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, qui souligne que les succès du Vietnam se reflètent tant dans sa législation que dans la réduction du taux de mortalité et de la pauvreté, la prévention et la baisse des travailleurs mineurs, l'amélioration de l'accès à l'éducation de qualité, à l'eau potable et à une justice adaptée aux mineurs, etc.

De son côté, June Kunugi, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, estime que cette nouvelle ère de l’essor offre au Vietnam une opportunité importante de renforcer son capital humain en formant une génération de citoyens en bonne santé, instruits et autonomes.

Toutefois, le principal défi demeure la réduction des disparités régionales, notamment dans les zones montagneuses et les communautés de minorités ethniques. À cet égard, le projet intitulé "Ne laisser personne de côté", doté d’un budget de 1,2 million de dollars et soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et MSD for Mothers, déploie depuis septembre 2021 des interventions innovantes visant à réduire la mortalité maternelle dans 60 communes défavorisées. Les résultats sont probants : la proportion de femmes issues de minorités ethniques bénéficiant d’au moins quatre consultations prénatales est passée de 11,3 % à 36 %, tandis que les accouchements en milieu médicalisé ont doublé. Grâce à ce suivi renforcé et à une meilleure prise en charge des complications obstétricales, aucun décès maternel n’a été enregistré dans les zones couvertes par le projet au cours des quatre dernières années.

Le Vietnam est fier d’être l’un des exemples remarquables au monde dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, selon le vice-ministre de la Santé, Nguyen Tri Thuc. En particulier, en 2015, le Vietnam a figuré parmi les six pays au monde ayant atteint l’Objectif du Millénaire pour le développement relatif à la réduction de la mortalité maternelle. Toutefois, les inégalités régionales demeurent un défi majeur. Le ratio de mortalité maternelle dans les zones reculées, notamment les régions montagneuses et les zones peuplées de minorités ethniques, reste deux à trois fois supérieur à la moyenne nationale. Pour combler cet écart, le ministère de la Santé prévoit d’intégrer la santé reproductive et le planning familial comme priorités majeures du Programme cible national concernant les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035. -VNA

#soins maternels et infantiles #Journée nationale de la santé #Prévenir activement les maladies – Pour un Vietnam en bonne santé
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