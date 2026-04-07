Santé

One Health Summit: pour une meilleure santé du vivant et de la planète

Du 5 au 7 avril 2026, la France accueillera le One Health Summit, avec une priorité claire: identifier des solutions concrètes, durables et efficaces pour prévenir les risques, sanitaires, alimentaires et environnementaux, qui menacent nos populations et notre planète.

Le One Health Summit aura lieu à Lyon le 7 avril 2026, à l’occasion de la journée mondiale de la santé. Photo: Ambassade de France
Le One Health Summit aura lieu à Lyon le 7 avril 2026, à l’occasion de la journée mondiale de la santé. Photo: Ambassade de France

Hanoi (VNA) – Le One Health Summit se tiendra à Lyon (France) le 7 avril 2026, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé. Pour la première fois, des chefs d’État et de gouvernement du monde entier se réuniront pour accélérer la mise en œuvre de l’approche One Health (Une Seule Santé). À cette occasion, la Voix du Vietnam présente un article de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, consacré à cet événement majeur.

Du 5 au 7 avril 2026, la France accueillera le One Health Summit, avec une priorité claire: identifier des solutions concrètes, durables et efficaces pour prévenir les risques, sanitaires, alimentaires et environnementaux, qui menacent nos populations et notre planète.

Cette neuvième édition des One Planet Summits rassemblera une cinquantaine d’Etats et d’organisations internationales et régionales. Près de 3.000 personnes sont attendues pour relever les principaux défis qui affectent la santé humaine, animale et environnementale. Renforcer l’écoute et le dialogue entre politique, société et science rassemblera les générations autour d’un objectif ultime : atteindre une santé juste et durable pour tous.

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Olivier Brochet, Ambassadeur de France au Vietnam. Photo: Ambassade de France

C’est au cœur de la ville de Lyon, capitale française de la santé mondiale, qu’aura lieu ce rendez-vous historique: pour la première fois, des Etats se réuniront au plus haut niveau pour placer l’approche «Une seule santé» (One Health) au cœur des politiques publiques. Cette approche reconnaît les interdépendances et liens étroits entre la santé des humains, celle des animaux mais aussi des végétaux et des écosystèmes. Agir sur l’une de ces «santés» revient à protéger les autres. Santé, climat, biodiversité, eau, alimentation… Pour briser les silos: connectons-les!

Autour des décideurs politiques, invités par le Président de la République, se rassembleront des dirigeants d’organisations internationales et régionales, des centaines de scientifiques, des chefs d’entreprises, des acteurs de la finance, des élus, des jeunes, des représentants de la société civile, etc.; autant d’acteurs engagés pour une meilleure santé du vivant et de notre planète.

Ces experts, de toutes les disciplines, animeront des événements qui mettront en lumière les outils à disposition et les cibles à atteindre pour bâtir un avenir sain et prospère. Le rayonnement de ce Sommet ne s’arrêtera pas à la capitale des Gaules : du 16 mars au 15 mai, un Festival réunira près de 170 événements partout en France et dans le monde entier, dont un au Vietnam proposé et coorganisé par le CIRAD (Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement), pour démontrer l’importance de l’approche One Health.

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Lancement du projet ASEACA au Vietnam: renforcer l’approche One Health face aux risques sanitaires émergents. Photo: Ambassade de France

Le Vietnam, particulièrement exposé aux interactions entre santé humaine, animale et environnementale, est pleinement engagé dans cette approche. Dans le cadre du One Health Partnership, cette dynamique s’appuie sur des coopérations concrètes avec les opérateurs français et leurs partenaires dans la région. Le CIRAD pilote des initiatives majeures comme le programme PREZODE (prévention des zoonoses), contribue à la recherche sur les maladies émergentes et anime l’interface entre science, décision publique et société. L’IRD, avec ses partenaires vietnamiens et régionaux, conduit des recherches sur la résistance aux antibiotiques, le suivi des contaminants et la santé des écosystèmes, notamment dans le bassin du Mékong, et joue un rôle clé dans la structuration scientifique de l’approche One Health en Asie du Sud-Est. L’Agence française de développement (AFD) accompagne ces dynamiques en finançant des projets structurants dans les domaines de la santé, de l’environnement et du développement durable, contribuant au renforcement des systèmes de surveillance, de prévention et de réponse aux crises sanitaires à l’échelle du Vietnam et de la région.

Accélérer la recherche, former, préserver l’efficacité des antibiotiques, réduire les maladies transmises par les animaux ou les insectes, améliorer notre alimentation, protéger la biodiversité, diminuer les pollutions, atténuer les effets du changement climatique, garantir le bien-être mental. Ces illustrations guideront les débats de la communauté internationale pour traduire chaque intention en action commune, utile et cohérente. Ne l’oublions jamais : la santé de chacun dépend de la santé de tous.

Ensemble, attachons-nous dès aujourd’hui à prévenir les risques pour mieux agir.

L’approche One Health doit devenir notre boussole. Elle doit devenir notre réflexe. - VNA

source
#One Health Summit #One Health Partnership #Agence française de développement #une santé juste et durable pour tous
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