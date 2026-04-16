Quang Ninh renforce sa coopération portuaire avec un institut américain

Quang Ninh (VNA) - Le 16 avril, le Service de la Construction de la province de Quang Ninh et le Northeast Maritime Institut (États-Unis) ont signé un protocole d’accord de coopération stratégique portant sur la zone portuaire de Con Ong – Hon Net et l’Initiative maritime de Quang Ninh.



Cette signature marque une étape importante dans la concrétisation de l’objectif de développement durable de l’économie maritime et de la création d’un écosystème maritime intelligent à l’échelle locale.



La cérémonie s’est tenue en présence de Bui Van Khang, président du Comité populaire provincial, et d’Eric R. Dawicki, président du Northeast Maritime Institut.



Selon le protocole d’accord, les deux parties coopéreront dans quatre domaines prioritaires. Il s’agit notamment d’étudier les investissements dans les infrastructures portuaires et les ports de transbordement (en se concentrant sur la zone Con Ong – Hon Net).



Les deux parties étudieront également la transformation numérique du secteur maritime à travers l’architecture de ports intelligents et le modèle de jumeau numérique (digital twin).



Un autre axe porte sur la recherche de solutions de protection de l’environnement et le développement durable de l’économie maritime.



Enfin, les deux parties entendent promouvoir l’attraction des investissements internationaux.



L'objectif central est de transformer Con Ong - Hon Net en un port vert d'envergure internationale, fonctionnant comme un port intelligent, intégrant une logistique moderne, l'industrie et les services de soutien au large. Les deux parties privilégient également la réduction des émissions, la conservation de la biodiversité et le développement de la logistique verte.



Bui Van Khang a souligné que la zone portuaire de Con Ong – Hon Net est considérée comme un hub majeur du commerce international, revêtant une importance stratégique non seulement au niveau local, mais aussi pour l’ensemble de la région Nord. Coopérer avec l’Institut américain améliorera la qualité de l'exploitation portuaire et approfondira le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis, surtout dans l'économie, le commerce et l'investissement.



La province s’engage à créer un climat d’affaires transparent et favorable aux partenaires américains. Elle se dit confiante quant à la mise en œuvre rapide du projet, appelé à devenir un nouveau moteur de croissance pour Quang Ninh et la région septentrionale, ainsi qu’une future destination maritime internationale.



Eric R. Dawicki s'est dit particulièrement impressionné par la vision stratégique des dirigeants locaux, orientée vers une croissance forte alliée au développement durable et à l'environnement marin. Ce protocole d’accord amorce une coopération à long terme, marquant une avancée majeure pour l'économie maritime régionale et renforçant la compréhension et la confiance mutuelles ainsi que la coopération bilatérale.



Le protocole d’accord, d’une durée de trois ans, prévoit que le Service provincial de la Construction assure la coordination et la gestion publique, tandis que l’Institut américain pilotera les activités de recherche.



Les autorités locales ont également décidé de créer un groupe de travail permanent, dirigé par un vice-président provincial, chargé de coordonner les actions avec l’Institut, les investisseurs et les parties concernées.



Cette signature marque le point de départ d’une coopération stratégique, ouvrant la voie à de nouvelles avancées dans les infrastructures logistiques et l’économie maritime de la province de Quang Ninh dans les temps à venir. - VNA