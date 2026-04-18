La macroéconomie jouera un rôle clé sur le marché boursier après le reclassement



Hanoï, 17 avril (VNA) - Le Vietnam a officiellement rempli toutes les conditions requises pour passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire. Ce reclassement prendra effet dès la révision semestrielle de l'indice FTSE Russell en septembre, marquant une étape importante dans le développement du marché des capitaux vietnamien.



Suite à l'annonce des résultats de la révision, le vice-président de la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC), Bui Hoang Hai, a déclaré que les actions vietnamiennes seraient intégrées aux indices FTSE en quatre phases, de septembre 2026 à septembre 2027.



La pondération du Vietnam dans l'indice est estimée à environ 0,04 %, soit l'équivalent d'environ 1,6 milliard de dollars de capitaux investissables provenant de fonds passifs, a-t-il précisé, soulignant que ces flux ne représentent qu'une partie du tableau.



Les données compilées par Bloomberg montrent que la plupart des marchés ont historiquement enregistré une forte croissance des entrées de capitaux étrangers suite à une revalorisation de leur indice, que cette revalorisation soit basée sur les critères FTSE ou MSCI. Les statistiques indiquent que les entrées de capitaux augmentent généralement de cinq à sept fois par rapport à la moyenne d'avant la revalorisation.



La Chine en est un exemple frappant. Ses actions A ont été officiellement intégrées à l'indice MSCI Emerging Markets en 2018, une période qui a coïncidé avec l'une des plus faibles périodes de croissance du pays depuis près de dix ans, dans un contexte de guerre commerciale sino-américaine.



Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 11 milliards de dollars cette année-là, avant de revenir l'année suivante avec des entrées nettes dépassant 132 milliards de dollars.



Pour le Vietnam, les projections font également état d'un potentiel d'entrées de capitaux substantiel.



La Banque mondiale estimait en 2024 qu'une revalorisation réussie pourrait attirer jusqu'à 25 milliards de dollars de nouveaux capitaux.



Par ailleurs, l'expérience internationale suggère que les améliorations de liquidité peuvent être significatives. L’Arabie saoudite, par exemple, a vu son volume d’échanges bondir de plus de 20 fois au moment de son passage au statut de marché émergent, et cette activité a continué de progresser par la suite.



Toutefois, la performance du marché après ce passage reste tributaire de la conjoncture. Selon les analystes de BIDV Securities Company, la pérennité de la croissance dépendra de facteurs macroéconomiques tels que les politiques monétaire et budgétaire, la croissance du bénéfice par action et le rythme des réformes nationales.



La liquidité du marché vietnamien devrait s’améliorer sensiblement si le processus de reclassement est mené à terme, le volume d’échanges moyen devant atteindre entre 1,3 et 2,1 milliards de dollars par séance sur la période 2026-2030.



Ce reclassement devrait également entraîner une modification structurelle de l’allocation des capitaux.



Lorsque les marchés passent d’une catégorie d’indice à une autre, le rééquilibrage des capitaux crée souvent une pression à l’achat sur les titres restant dans l’ancien indice et une pression à la vente sur les actions nouvellement intégrées à l’indice reclassé.



Par exemple, lorsqu'un pays quitte un indice frontière, son ancien poids permet à d'autres composantes de se développer, tandis que les actions intégrant les indices des marchés émergents peuvent initialement subir des ventes liées à des ajustements de portefeuille.



Les données historiques ne garantissent cependant pas une trajectoire ascendante uniforme.



Les analystes de VPBank Securities ont souligné que l'inclusion dans l'indice FTSE Emerging Markets n'assure pas nécessairement une croissance soutenue, les tendances du marché étant davantage influencées par la dynamique macroéconomique.



« Cette promotion doit être perçue comme un facteur de soutien et un catalyseur important pour les entrées de capitaux, tandis que les fondamentaux macroéconomiques demeureront le principal moteur de l'orientation du marché », a déclaré la société.



De même, KB Securities Vietnam prévoit que ce reclassement entraînera une rotation de capitaux à grande échelle, tant de la part des fonds indiciels passifs que des investisseurs internationaux actifs, vers le Vietnam.



Selon des analyses de scénarios alignées sur celles de FTSE Russell, les entrées potentielles pourraient se situer entre 3 et 9 milliards de dollars américains, correspondant à une pondération estimée entre 0,3 % et 1,1 % dans l'indice FTSE Emerging All Cap.



En revanche, le Vietnam pourrait subir des sorties de capitaux allant jusqu'à environ 1 milliard de dollars américains de la part des fonds axés sur les marchés frontières.



Néanmoins, cette pression à la vente est considérée comme modérée par rapport à la demande attendue des allocations aux marchés émergents, contribuant ainsi à la réévaluation des actifs et renforçant la confiance des investisseurs avant la date officielle de la revalorisation de la notation.



La dynamique de marché à court terme reste toutefois soumise à des cycles économiques.



Selon SSI Research, le sentiment des investisseurs pourrait se dégrader au cours de la seconde moitié d'avril, reflétant des tendances saisonnières.



Historiquement, avril est l'un des mois les plus prudents pour les actions, avec une proportion moyenne de titres en hausse d'environ 47,7 %, soit le deuxième niveau le plus bas de l'année après octobre.



Ce repli saisonnier est souvent lié à l'intégration par le marché des plans d'affaires suite aux assemblées générales annuelles, ainsi qu'aux prises de bénéfices lors de la publication des résultats du premier trimestre.

Des pressions supplémentaires pourraient apparaître du fait des prévisions de croissance des bénéfices plus faible au deuxième trimestre, la hausse des prix des carburants et des taux d'intérêt pesant sur la rentabilité, conjuguée à une base de comparaison élevée par rapport à la même période en 2025, où le bénéfice net après impôt attribuable aux actionnaires de la société mère avait progressé de 33,5 %.



Les jours fériés prolongés en fin de mois pourraient encore freiner la participation des investisseurs et réduire la liquidité, ce qui pourrait engendrer une volatilité à court terme. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà