VinFast dévoile son nouveau monospace électrique 7 places en Inde



New Delhi, 17 avril (VNA) – VinFast Auto India, filiale du constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast, a lancé le tout nouveau VF MPV 7 sur le marché indien. Il s'agit du troisième lancement de produit de VinFast en un an, témoignant de l'engagement de l'entreprise à étendre sa présence sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques en Inde.



Le VF MPV 7 est un monospace électrique haut de gamme sept places, conçu pour offrir l'espace et la modularité dont les clients indiens ont réellement besoin.



Conçu en tenant compte du fait que l'espace reste une priorité pour les familles indiennes multigénérationnelles, le VF MPV 7, avec sa configuration de sièges en gradins et sa troisième rangée particulièrement spacieuse, accueille confortablement sept personnes. Avec un empattement de 2 840 mm et un volume de coffre allant jusqu'à 1 240 litres, ce véhicule peut accueillir aussi bien les bagages que les objets du quotidien et répondre aux besoins d'une famille.



Sa batterie lithium-ion de 60,13 kWh offre une autonomie de 517 kilomètres (homologuée ARAI) et la recharge rapide permet de passer de 10 à 70 % en 30 minutes. Doté d'une traction avant et développant 150 kW et 280 Nm de couple, il accélère de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes. Son design extérieur, entièrement à LED, confère à ce véhicule un caractère résolument haut de gamme, à l'intérieur comme à l'extérieur.



De plus, le VF MPV 7 est proposé avec un ensemble complet de services, incluant 3 ans d'entretien gratuit, une garantie de 10 ans sur la batterie, une garantie de 7 ans sur le véhicule, une garantie de 5 ans sur la suspension, une garantie de 7 ans sur la peinture et 7 ans d'assistance routière, offrant ainsi aux clients une garantie optimale sur le segment.



Ces initiatives soulignent la stratégie d'investissement à long terme de VinFast en Inde, qui va au-delà de la simple offre de produits pour englober un écosystème complet de vente, de services et d'infrastructures de soutien, dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des véhicules électriques.



VinFast précise que le VF MPV 7 est assemblé dans son usine de Thoothukudi, au Tamil Nadu, conformément à sa stratégie « Fabriqué en Inde, pour l'Inde ». Parallèlement à l'élargissement de sa gamme de produits, qui comprend déjà les VF 6, VF 7 et désormais le VF MPV 7, l'entreprise accélère également le développement de son réseau de distribution et d'après-vente à travers l'Inde.



Après avoir atteint 50 points de vente, VinFast ambitionne d'étendre son réseau à 75 concessions d'ici fin 2026, tout en développant son système de service après-vente à plus de 230 centres sur la même période.



« Le tout nouveau VF MPV 7 est le troisième modèle de VinFast pour l'Inde et est particulièrement adapté aux familles nombreuses. Il est conçu pour offrir un espace généreux à chaque membre de la famille, un confort optimal pour les longs trajets et des fonctionnalités intelligentes qui rendent chaque trajet plus agréable. Avec le VF MPV 7, nous investissons un nouveau segment, mais surtout, nous renforçons notre engagement en Inde », a déclaré Tapan Ghosh, PDG de VinFast Inde.- VNA

source