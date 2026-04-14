Économie

Lancement d’une plateforme nationale pour connecter l’offre et la demande d’emploi

Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, la plateforme nationale de services de l’emploi propose des recommandations d’emploi personnalisées en fonction des compétences des candidats, contribuant ainsi à lever les barrières géographiques. Pour les entreprises, elle permet également d’accélérer les processus de recrutement en donnant accès à un vivier de talents élargi.

Cérémonie de lancement de la plateforme nationale de services de l’emploi. Photo: VNA
Cérémonie de lancement de la plateforme nationale de services de l’emploi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Intérieur a officiellement lancé, le 14 avril à Hanoï, une plateforme nationale de services de l’emploi, accessible à l’adresse www.vieclam.gov.vn.

Cet événement marque une étape importante dans la construction d’un marché du travail numérique au Vietnam, visant à optimiser la mise en relation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, contribuant ainsi à un marché du travail moderne, transparent, flexible et efficace, tout en améliorant les services de l'emploi, en garantissant la protection sociale et en soutenant un développement socio-économique durable.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour mettre en œuvre les politiques du Parti et du gouvernement en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique nationale, notamment la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique et la Résolution n° 71/NQ-CP du gouvernement.

Le ministère a chargé le Département de l'emploi de coordonner avec les agences compétentes et le Groupe vietnamien des postes et télécommunications le développement et la finalisation du système, en veillant à la connectivité des données et à la sécurité des informations avant son lancement.

Lors de la cérémonie de lancement, le vice-ministre de l’Intérieur, Nguyen Manh Khuong, a souligné que la population active du Vietnam atteint 53,6 millions de personnes, constituant une ressource essentielle pour les objectifs d’industrialisation et de modernisation du pays. Face à un tissu économique composé d’environ un million d’entreprises, de dizaines de milliers de coopératives et de plus de six millions de ménages d’affaires, cette plateforme vise à réduire les coûts de transaction et à améliorer l’allocation des ressources humaines grâce à une identification fiable des acteurs du marché.

Le ministre de l’Intérieur, Do Thanh Binh, a souligné que la mise en place de cette plateforme témoigne d'une volonté d'action rigoureuse de la part de l'administration pour répondre aux engagements du Premier ministre Le Minh Hung pris devant l'Assemblée nationale et les électeurs du pays. Selon lui, cette infrastructure numérique ne se limite pas à une simple avancée technologique, mais incarne une vision de service public moderne et efficace, plaçant les citoyens et les entreprises au centre de ses préoccupations.

Il a décrit la plateforme non seulement comme une avancée technologique, mais aussi comme la preuve de l'approche proactive et déterminée du ministère en matière de transformation numérique. Son lancement intervient peu après la finalisation par l'Assemblée nationale des nominations aux postes clés de l'administration, témoignant du ferme engagement du gouvernement en faveur des réformes.

Afin d’assurer le succès durable du dispositif, le ministre a appelé les entreprises et les travailleurs à s’approprier cette plateforme comme un canal officiel, transparent et performant. Il a souligné que leur participation active constitue un facteur clé pour la construction d’un marché du travail moderne, flexible et intégré.

Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, la plateforme propose des recommandations d’emploi personnalisées en fonction des compétences des candidats, contribuant ainsi à lever les barrières géographiques. Pour les entreprises, elle permet également d’accélérer les processus de recrutement en donnant accès à un vivier de talents élargi.-VNA

#plateforme nationale de services de l’emploi #ministère de l’Intérieur #www.vieclam.gov.vn
Suivez VietnamPlus

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Les travailleurs plus âgés mais qualifiés peuvent encore trouver un emploi. Photo nhandan.vn

Les travailleurs âgés ne sont pas laissés pour compte

Les travailleurs âgés constituent une ressource abondante, mais ils ont besoin de politiques d’emploi appropriées, notamment en matière de recyclage, d’aménagement du temps de travail et de soutien à la transition professionnelle.

Voir plus

La plage de Da Nang met en avant son potentiel en matière d'investissement, de tourisme, de commerce, d'industries de haute technologie et de développement de villes intelligentes et écologiques dans le cadre du Plan directeur 2050-2075. Photo : Việt Nam Helicopter

Da Nang ambitionne une fusion majeure pour devenir une éco-cité mondiale

La ville centrale de Da Nang a été conçue comme une ville intelligente et agréable à vivre au Vietnam, et un centre national clé de la logistique, de l'innovation des start-ups, de la finance, de la zone de libre-échange, de la puissance économique maritime et de la croissance « verte » en 2050, avec la vision d'une éco-ville mondiale et d'un lieu de rencontre où il fait bon vivre en 2075.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, (droite) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, posent pour une photo lors du banquet d’État en l’honneur de la visite d’État en Vietnam du dirigeant chinois, dans la soirée du 14 avril 2025, au Centre international des conférences de Hanoï. Photo : VNA)

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la croissance des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une croissance soutenue, portés par une complémentarité accrue et des connexions renforcées. L’essor des infrastructures, l’élargissement de la coopération locale et la transition vers des échanges formels devraient impulser une dynamique durable.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie de signature Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn

Le ministère des Finances et la LSE s’associent pour faciliter l’accès aux capitaux internationaux

Aux termes du protocole d’accord, la Bourse de Londres s’engage à soutenir le gouvernement vietnamien dans son accès aux marchés financiers internationaux et la diversification de ses sources de financement à des coûts raisonnables. Elle assistera le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures dans les démarches nécessaires à la cotation des obligations d’État vietnamiennes en bourse.

Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission des politiques et des stratégies s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le Comité central du Parti détaille les principaux enjeux socio-économiques

Le plan quinquennal de développement socio-économique, de finances nationales, de gestion de la dette publique et d’investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030 a été mis en avant lors d’une conférence nationale organisée lundi pour étudier, diffuser et mettre en œuvre les documents du 2e Plénum du 14e Comité central du Parti.

Des délégués visitent le stand de la coopérative Hà Nội Xanh (Vietnam) lors du salon Halal Expo 2025. Photo : VNA

La Turquie, un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam

Située au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient, la Turquie s’impose comme une porte d’entrée stratégique et un marché à fort potentiel pour les produits Halal du Vietnam, dans un contexte de demande mondiale en pleine expansion et de renforcement des relations bilatérales.