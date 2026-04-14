Lancement d’une plateforme nationale pour connecter l’offre et la demande d’emploi

Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Intérieur a officiellement lancé, le 14 avril à Hanoï, une plateforme nationale de services de l’emploi, accessible à l’adresse www.vieclam.gov.vn.

Cet événement marque une étape importante dans la construction d’un marché du travail numérique au Vietnam, visant à optimiser la mise en relation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, contribuant ainsi à un marché du travail moderne, transparent, flexible et efficace, tout en améliorant les services de l'emploi, en garantissant la protection sociale et en soutenant un développement socio-économique durable.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour mettre en œuvre les politiques du Parti et du gouvernement en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique nationale, notamment la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique et la Résolution n° 71/NQ-CP du gouvernement.

Le ministère a chargé le Département de l'emploi de coordonner avec les agences compétentes et le Groupe vietnamien des postes et télécommunications le développement et la finalisation du système, en veillant à la connectivité des données et à la sécurité des informations avant son lancement.

Lors de la cérémonie de lancement, le vice-ministre de l’Intérieur, Nguyen Manh Khuong, a souligné que la population active du Vietnam atteint 53,6 millions de personnes, constituant une ressource essentielle pour les objectifs d’industrialisation et de modernisation du pays. Face à un tissu économique composé d’environ un million d’entreprises, de dizaines de milliers de coopératives et de plus de six millions de ménages d’affaires, cette plateforme vise à réduire les coûts de transaction et à améliorer l’allocation des ressources humaines grâce à une identification fiable des acteurs du marché.

Le ministre de l’Intérieur, Do Thanh Binh, a souligné que la mise en place de cette plateforme témoigne d'une volonté d'action rigoureuse de la part de l'administration pour répondre aux engagements du Premier ministre Le Minh Hung pris devant l'Assemblée nationale et les électeurs du pays. Selon lui, cette infrastructure numérique ne se limite pas à une simple avancée technologique, mais incarne une vision de service public moderne et efficace, plaçant les citoyens et les entreprises au centre de ses préoccupations.

Il a décrit la plateforme non seulement comme une avancée technologique, mais aussi comme la preuve de l'approche proactive et déterminée du ministère en matière de transformation numérique. Son lancement intervient peu après la finalisation par l'Assemblée nationale des nominations aux postes clés de l'administration, témoignant du ferme engagement du gouvernement en faveur des réformes.

Afin d’assurer le succès durable du dispositif, le ministre a appelé les entreprises et les travailleurs à s’approprier cette plateforme comme un canal officiel, transparent et performant. Il a souligné que leur participation active constitue un facteur clé pour la construction d’un marché du travail moderne, flexible et intégré.

Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, la plateforme propose des recommandations d’emploi personnalisées en fonction des compétences des candidats, contribuant ainsi à lever les barrières géographiques. Pour les entreprises, elle permet également d’accélérer les processus de recrutement en donnant accès à un vivier de talents élargi.-VNA