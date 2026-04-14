Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la croissance des échanges commerciaux





Hanoï (VNA) – Les relations commerciales entre le Vietnam et la Chine poursuivent leur dynamique de croissance soutenue, constituant l’un des piliers essentiels du développement économique des deux pays. Dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes, le renforcement de la coopération bilatérale apparaît comme un levier stratégique pour une croissance durable.



Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la Chine n’ont cessé de développer leur coopération dans de nombreux domaines, avec le commerce comme point fort. Grâce à leur proximité géographique, à l’amélioration constante des infrastructures de connectivité et à certaines similitudes en matière de consommation, les deux pays ont su bâtir un partenariat commercial solide et efficace.

Des véhicules assurant les activités d’import-export de marchandises au poste-frontière de Chi Ma, dans la province de Lạng Sơn. Photo : VNA





Selon les statistiques, en 2025, la Chine est restée le premier partenaire commercial du Vietnam. En retour, le Vietnam est le premier partenaire de la Chine au sein de l’ASEAN et son quatrième partenaire commercial à l’échelle mondiale. Les échanges bilatéraux ont atteint 256,4 milliards de dollars, en hausse de 24,8 % en glissement annuel. Cette tendance s’est poursuivie en 2026, avec un volume d’échanges de 66,7 milliards de dollars sur les deux premiers mois, soit une progression de plus de 30 % sur un an.



La structure des échanges entre les deux pays présente un caractère fortement complémentaire. Le Vietnam exporte vers la Chine des produits clés tels que les produits agricoles, les produits aquatiques, les composants électroniques, le textile-habillement, le caoutchouc et le pétrole brut. Les produits agricoles bénéficient d’un avantage notable grâce à la proximité géographique et à la forte demande du marché chinois. En sens inverse, le Vietnam importe principalement des machines, des équipements industriels, des matières premières et des composants électroniques, contribuant ainsi au maintien des chaînes de production nationales.



Par ailleurs, le commerce électronique connaît un essor rapide et s’impose comme un canal important permettant aux entreprises vietnamiennes d’accéder au marché chinois. L’exportation de produits agricoles via les plateformes numériques ouvre de nouvelles perspectives, tout en augmentant la valeur ajoutée des produits.



En parallèle, les infrastructures de connectivité entre les deux pays ont été considérablement renforcées. Les autoroutes, les postes-frontières, les lignes ferroviaires et les ports maritimes ont été modernisés, contribuant à réduire les coûts logistiques et à accélérer les flux commerciaux.

Un responsable du Département du Commerce de la province de Hainan remet l’enseigne officielle au représentant en chef du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à Haikou. Photo : VNA





Dans cette dynamique, la création du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à Haikou, dans la province chinoise de Hainan, constitue une étape importante. Hainan, en tant que centre économique, commercial et touristique dynamique, joue un rôle de passerelle entre la Chine et l’Asie du Sud-Est. Toutefois, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Hainan restent encore modestes, laissant entrevoir un fort potentiel de développement.



La mise en service du port de libre-échange de Hainan à la fin de 2025, accompagnée de politiques innovantes, devrait insuffler un nouvel élan à la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux parties. La complémentarité économique, notamment dans les domaines du commerce des marchandises, de l’agriculture, de l’industrie de transformation, du tourisme et de l’économie numérique, offre des opportunités prometteuses.



Le Bureau de promotion du commerce à Haikou jouera un rôle de passerelle en facilitant l’accès des entreprises aux informations sur les marchés, les politiques commerciales et les opportunités d’investissement. Il contribuera également à renforcer les activités de promotion commerciale et à résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises.



Afin d’assurer un développement durable des échanges commerciaux, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce recommande d’opérer une transition vers des exportations officielles, en remplacement des échanges transfrontaliers informels, tout en répondant aux exigences de plus en plus strictes du marché chinois. L’amélioration de la qualité des produits, le développement de marques et la structuration des zones de production à grande échelle sont des priorités.



Par ailleurs, le renforcement du contrôle de la qualité, l’application de normes internationales telles que GlobalGAP, VietGAP et HACCP, ainsi que la maîtrise des réglementations en matière de traçabilité et de contrôle sanitaire constituent des facteurs déterminants pour accroître la compétitivité des entreprises vietnamiennes.



À long terme, les deux pays devraient intensifier leur coopération en matière d’investissement, notamment dans les secteurs de haute technologie, de l’économie numérique, des énergies renouvelables et de l’économie verte. Le développement des infrastructures multimodales contribuera également à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à améliorer l’efficacité des échanges.



Fortes de bases solides et de perspectives prometteuses, les relations commerciales entre le Vietnam et la Chine devraient continuer à se développer de manière dynamique, apportant des bénéfices concrets aux entreprises et aux populations des deux pays.- VNA