Le Vietnam et les États-Unis promeuvent une coopération économique substantielle et durable

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan a récemment reçu une délégation d’entreprises du Conseil d’affaires États-Unis–ASEAN (USABC), conduite par Brian McFeeters, ancien ambassadeur et PDG de cette organisation.



La rencontre s’est tenue dans un contexte de développement soutenu des relations Vietnam–États-Unis, notamment après la visite de travail du secrétaire général du Parti, To Lam, aux États-Unis en février 2026, qui a donné une nouvelle impulsion à la coopération économique, commerciale et à l’investissement.



Les deux parties ont affirmé que la coopération économique constitue un pilier clé, hautement complémentaire, contribuant directement à la stabilité des chaînes d’approvisionnement et à une croissance durable dans chaque pays.



Lors de la réunion, le vice-ministre Nguyen Sinh Nhat Tan a souligné que le Vietnam considère de manière constante les États-Unis comme un partenaire économique et commerciale stratégique de premier plan.



Le Vietnam s’attache à maintenir un environnement politico-social stable, à accélérer les réformes institutionnelles, à améliorer la transparence et la prévisibilité des politiques, afin de créer un climat d’investissement et d’affaires favorable et fiable.



Le Vietnam promeut une industrialisation orientée vers le vert et la durabilité, en donnant la priorité aux secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le big data et le cloud computing ; et développe de manière synchronisée les infrastructures énergétiques, logistiques et numériques, a-t-il affirmé.



Les représentants des entreprises américaines ont salué le potentiel et le climat d’investissement du Vietnam, tout en formulant de nombreuses recommandations concrètes dans les domaines de l’énergie, de l’industrie de haute technologie, de la logistique, du commerce, de la finance, de la santé, de l’agriculture et des biens de consommation.



Nguyen Sinh Nhat Tan a pris note et salué les contributions franches et pragmatiques des entreprises américaines. Le ministère de l’Industrie et du Commerce coopérera étroitement avec les ministères et secteurs concernés afin d’examiner ces propositions sur la base de la faisabilité, de l’harmonisation des intérêts et de la conformité aux pratiques internationales.



En matière d’orientation de la coopération, le ministère a mis en avant plusieurs priorités : garantir la sécurité énergétique, notamment à travers le Gaz naturel liquéfié (GNL) et les énergies renouvelables ; développer les industries de haute technologie et les infrastructures numériques ; promouvoir le commerce électronique, la logistique et l’économie numérique. Parallèlement, il entend renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l’agriculture, des normes et de la gestion du marché.



Concernant les questions commerciales, Nguyen Sinh Nhat Tan a indiqué que le Vietnam mène des échanges actifs avec la partie américaine dans un esprit de transparence, de coopération et de construction, tout en appelant la communauté des entreprises américaines à continuer de jouer un rôle de passerelle et à exprimer une voix objective et constructive afin de consolider un environnement de coopération stable et durable.



En conclusion, il a affirmé que le gouvernement vietnamien considère la communauté des entreprises américaines comme un partenaire important, durable et fiable, et s’engage à maintenir un mécanisme de dialogue politique ouvert et substantiel, en faveur des relations économiques et commerciales équilibrées, durables et mutuellement bénéfiques. -VNA