Économie

Quang Ninh envisage de construire la première ZEF numérique et du savoir

Contrairement aux zones existantes, axées sur l’industrie traditionnelle et le commerce transfrontalier, ce nouveau modèle reposera sur quatre piliers : un pôle technologique numérique concentré, l’intelligence artificielle et les centres de données, un centre de données de niveau asiatique pour la reprise après sinistre et une cité universitaire.

Photo d'illustration: VNA
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Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord) accélère les procédures auprès des autorités centrales pour obtenir l’approbation de son projet pilote de zone économique spéciale numérique et du savoir.

Ce modèle de zone économique spécialisée de nouvelle génération vise à stimuler la croissance grâce aux technologies clés et aux données.

Selon l’Autorité de la zone économique de Quang Ninh (QEZA), la proposition est actuellement examinée par le ministère des Finances, qui consulte les ministères et agences concernés avant de la soumettre au Premier ministre.

La zone prévue s’étendra sur environ 26 380 hectares, couvrant des secteurs clés tels que Hoàng Quê, Viêt Hung, Bai Chay et Tuân Châu. Contrairement aux zones existantes axées sur l’industrie traditionnelle et le commerce frontalier, ce nouveau modèle reposera sur quatre piliers : un pôle technologique numérique concentré, l’intelligence artificielle et les centres de données, un centre de données de niveau asiatique pour la reprise après sinistre et une cité universitaire.

Le projet vise à développer un écosystème numérique intégré capable d’attirer 80 à 150 grandes entreprises technologiques internationales, notamment dans les domaines de la conception de semi-conducteurs et de l’IA. Une fois opérationnel, il devrait contribuer à hauteur de 8 à 12% au PIB régional de la province et créer entre 150.000 et 250.000 emplois hautement qualifiés.

Cette initiative souligne la transition de Quang Ninh d’une croissance fondée sur les ressources naturelles vers un modèle axé sur les données et les connaissances numériques, soutenant ainsi une transition plus large du développement traditionnel vers un développement durable.

La stabilité géologique de la province et son approvisionnement abondant en énergie propre constituent des atouts majeurs, la région ambitionnant de devenir un pôle d’excellence en matière de stockage de données et de reprise après sinistre en Asie du Sud-Est.

Pour soutenir ce projet, les autorités proposent des mécanismes politiques spécifiques, notamment des cadres réglementaires expérimentaux, des programmes de « visas technologiques » pour attirer les talents internationaux et des modèles de gouvernance modernes afin d’améliorer le climat des investissements.

Les autorités locales ont déclaré que cette zone permettrait non seulement d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour la province, mais aussi de renforcer la sécurité des données et la compétitivité nationale, conformément à la résolution 57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. – VNA

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#zone économique spéciale numérique et du savoir #province de Quang Ninh
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