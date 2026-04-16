Économie

Ca Mau intensifie ses actions pour lutter contre la pêche illicite

Afin d’assurer l’efficacité de ces mesures, les forces compétentes, notamment les garde-frontières, effectuent des contrôles stricts avant chaque sortie en mer. Aucun navire ne répondant pas aux normes de sécurité et de signalisation n’est autorisé à quitter le port. En parallèle, une surveillance continue est assurée via le système VMS afin de détecter toute perte de signal ou intrusion dans des eaux étrangères.

Ca Mau compte actuellement plus de 5 200 navires de pêche, dont près de 1 900 de plus de 15 mètres. Photo: VNA
Ca Mau compte actuellement plus de 5 200 navires de pêche, dont près de 1 900 de plus de 15 mètres. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - La province de Ca Mau renforce ses mesures pour prévenir et éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans l’objectif de lever le "carton jaune" de la Commission européenne et de promouvoir une pêche durable.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Su, les efforts portent notamment sur une communication renforcée auprès des pêcheurs. Il s’agit de diffuser les réglementations en vigueur, de valoriser les bonnes pratiques et de sanctionner les infractions, tout en encourageant la régularisation des procédures de vente ou de transfert des navires afin de protéger les intérêts des propriétaires.

La province compte actuellement plus de 5 200 navires de pêche, dont près de 1 900 de plus de 15 mètres. À ce jour, 100 % de ces grands navires sont équipés de systèmes de surveillance par satellite (VMS). Ca Mau dispose également de six ports de pêche, dont trois sont habilités à certifier l’origine des produits de la mer.

Dans la commune de Song Doc, l’une des localités comptant un grand nombre de navires de pêche, les autorités notent un changement significatif de comportement. Chaque pêcheur comprend désormais sa responsabilité. Les navires maintiennent leur connexion satellite, tiennent scrupuleusement leurs journaux de bord et déclarent leurs zones d'activité.

Afin d’assurer l’efficacité de ces mesures, les forces compétentes, notamment les garde-frontières, effectuent des contrôles stricts avant chaque sortie en mer. Aucun navire ne répondant pas aux normes de sécurité et de signalisation n’est autorisé à quitter le port. En parallèle, une surveillance continue est assurée via le système VMS afin de détecter toute perte de signal ou intrusion dans des eaux étrangères.

Enfin, la traçabilité des produits reste le pilier dans la lutte contre la pêche INN. Ca Mau s'engage à sanctionner sévèrement tout déchargement de marchandises en dehors des ports agréés. -VNA

#Ca Mau #pêche INN
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