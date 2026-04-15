Hô Chi Minh-Ville enregistre sa plus forte croissance depuis dix ans



Hô Chi Minh-Ville, 15 avril (VNA) – Hô Chi Minh-Ville, principal pôle économique du Vietnam, a enregistré sa plus forte croissance au premier trimestre depuis dix ans et a appelé à des réformes plus rapides et à des mesures plus décisives pour atteindre une croissance à deux chiffres cette année.



Le produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 8,27 % en glissement annuel au premier trimestre 2026, soit la plus forte hausse en 10 ans, selon les autorités municipales.



Cette performance remarquable s'explique par une croissance généralisée.



Les ventes au détail et les recettes des services aux consommateurs ont progressé de plus de 13 %, la production industrielle de 11 % et les recettes budgétaires de 19 %, dépassant les 247 billions de dongs (9,5 milliards de dollars).



Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint près de 2,9 milliards de dollars américains, soit plus du triple de l'année précédente, tandis que la ville a accueilli plus de 19 millions de visiteurs.



Les autorités ont également accéléré les procédures administratives pour 831 des 838 projets en retard, soit plus de 99 %, pour une valeur d'investissement cumulée dépassant 205 000 milliards de dongs.



Ces données soulignent la résilience du centre commercial vietnamien face à un contexte mondial incertain, renforçant son rôle de moteur de croissance essentiel pour une économie axée sur l'exportation.

Défis

Cependant, les responsables ont averti que le rythme actuel pourrait être difficile à maintenir sans améliorations structurelles.



Nguyen Loc Ha, vice-président du Comité populaire municipal, a déclaré : « Un bon départ ne suffit pas. Pour atteindre une croissance à deux chiffres, la ville doit agir avec plus de détermination, de manière différente et d'efficacité.»



Il a souligné des défis persistants, notamment la lenteur de la mise en œuvre par les différents organismes, une planification de la croissance incomplète et des retards dans le traitement administratif.



Plus de 42 % des unités n'ont pas encore finalisé leurs plans de croissance à deux chiffres, tandis qu'une part importante des tâches assignées accuse un retard, selon l'analyse de la ville.



La qualité de la croissance demeure également une préoccupation, l'expansion restant fortement dépendante des services, tandis que le décaissement des investissements publics accuse un retard et que les procédures foncières continuent d'entraver l'exécution des projets.



Trois scénarios de croissance



L'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville a présenté trois scénarios pour le deuxième trimestre, en fonction de la conjoncture mondiale et nationale.



La croissance pourrait se situer entre 7,7 % et 8,6 % dans un scénario pessimiste, entre 9,1 % et 10 % dans des conditions normales, et entre 10,7 % et 11,6 % dans un scénario optimiste.



Pour atteindre l'objectif annuel de la ville, qui est une croissance supérieure à 10 %, les trimestres restants devraient enregistrer une croissance de plus de 10,5 %, soutenue par des investissements publics plus importants, une consommation intérieure accrue, des exportations dynamiques et des moteurs émergents tels que l'économie numérique.



Les autorités municipales ont fixé au 15 avril la date limite pour que les agences finalisent leurs plans de croissance et privilégient un décaissement plus rapide des fonds publics, le développement des infrastructures et la réforme administrative.



Ha a déclaré que la ville disposait d'une période cruciale pour accélérer le processus, mais a souligné que les résultats dépendraient de la mise en œuvre.



Les responsables doivent passer « de la simple présentation des réalisations à l'obtention de résultats concrets », a-t-il ajouté.



Cette initiative intervient alors que le Vietnam cherche à concilier une croissance économique soutenue et la stabilité macroéconomique, une orientation politique mise en avant par les dirigeants nationaux face à l'incertitude croissante de la situation mondiale. - VNA

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