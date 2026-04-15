Une table ronde des entreprises vietnamiennes et allemandes à Bavière

Berlin (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Bavière, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a présidé une table ronde visant à dynamiser les liens commerciaux entre les entreprises vietnamiennes et cet État du sud-est de l'Allemagne.



Organisée à Munich en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie (IHK) de Munich et de Haute-Bavière, cette rencontre a réuni de nombreux diplomates vietnamiens ainsi que des représentants d’entreprises majeures des deux pays.



La Bavière, l'une des régions les plus prospères d'Allemagne avec un PIB comparable à celui de la Suisse, compte déjà de nombreux investisseurs actifs au Vietnam, tels que les groupes SPINNER, mgm technology partners ou MAWA. Du côté vietnamien, plusieurs entreprises déjà présentes et actives sur le marché allemand, comme FPT, Vietnam Airlines et VPIC1, ont également participé afin d’explorer de nouvelles opportunités.



S’exprimant à l’évènement, l'ambassadeur Nguyen Dac Thanh a souligné le développement rigoureux du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Selon lui, le Vietnam continue d’afficher une croissance stable, affirmant de plus en plus son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et les secteurs de haute technologie, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises internationales, y compris allemandes.



Avec l'ambition de devenir un pays industriel moderne d'ici 2030, le Vietnam offre un terrain fertile pour les entreprises allemandes, particulièrement dans les secteurs de la haute technologie et des infrastructures. À cet égard, l'ambassadeur a cité en exemple la participation récente de Siemens Mobility au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï-Quang Ninh.



Christoph Angerbauer, membre de la direction de l'IHK de Munich et de Haute-Bavière, a souligné pour sa part que les échanges commerciaux bilatéraux ont triplé en dix ans, portés notamment par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).



De son côté, Till Gartner, de la société de logiciels mgm technology partners, a salué le talent des professionnels vietnamiens, précisant que son entreprise emploie plus de 1 000 programmeurs vietnamiens, reconnus pour leurs compétences en intelligence artificielle et en systèmes de sécurité.



La table ronde a également permis à la partie vietnamienne de présenter les nouvelles politiques d'incitation à l'investissement dans la transformation numérique, l'industrie manufacturière et le développement durable. Les entreprises allemandes ont pu partager leurs expériences et évoquer les solutions pour améliorer davantage l'environnement des affaires.



En marge de cet événement, l'ambassadeur Nguyen Dac Thanh a rencontré le ministre d'État bavarois des Affaires européennes et internationales, Eric Beißwenger, pour discuter de projets de coopération d'intérêt commun. -VNA