Le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine du travail

Berlin (VNA) – La secrétaire d’État au ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales d’Allemagne, Leonie Gebers, a affirmé la volonté de faire de la coopération dans le domaine du travail un pilier majeur du partenariat stratégique entre les deux pays, lors d’une séance de travail avec l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, le 9 avril à Berlin.

Cette réunion visait à examiner des mesures destinées à renforcer la coopération en matière de travail et de formation professionnelle, ainsi qu’à intensifier la coordination entre les organismes compétents des deux pays. Leonie Gebers a salué les efforts des ministères, des secteurs concernés et de l’ambassade du Vietnam à Berlin pour concrétiser les résultats du Forum de coopération Vietnam–Allemagne sur le travail, organisé en décembre 2025 à Leipzig, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Elle a également souligné les appréciations positives des responsables politiques et des autorités locales allemandes concernant l’intégration réussie et les contributions de la communauté vietnamienne en Allemagne. Elle a affirmé que son ministère poursuivrait une coordination étroite avec le ministère vietnamien de l’Intérieur et les parties concernées, notamment en préparant un séminaire en ligne pour échanger sur les bonnes pratiques, signer des accords et renforcer les mécanismes de gestion, dans le but de faire de la coopération du travail un pilier clé des relations bilatérales.

Au nom du ministère vietnamien de l’Intérieur, le diplomate Nguyen Dac Thanh a proposé d’accélérer la signature d’un mémorandum d’entente avec le Land de Thuringe, afin de mettre en place un cadre pour la sélection, la formation professionnelle et l’enseignement des langues aux travailleurs vietnamiens.

Le même jour, l’ambassadeur a travaillé avec l’Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur (BWA) à Berlin. Il a salué le soutien de cette organisation dans la promotion de la coopération économique et commerciale bilatérale.

Il a également mis en avant les grandes foires et expositions organisées chaque année au Vietnam, telles que Vietnam Expo ou le Salon international des chaînes d’approvisionnement, et a appelé à une participation accrue des entreprises allemandes.

De son côté, Urs Unkauf, directeur des relations extérieures de la BWA, a indiqué que les entreprises allemandes manifestent un intérêt croissant pour le marché vietnamien, tout en soulignant la nécessité pour les localités vietnamiennes de mieux valoriser leurs atouts afin de renforcer leur attractivité. Il a affirmé que la BWA est prête à organiser des activités de mise en relation entre entreprises et experts des deux pays.

Enfin, le président de l’Association Allemagne–Vietnam, Rolf Schulze, a estimé que, malgré les avancées notables dans les domaines de l’éducation et de la culture, la coopération économique devrait être davantage priorisée dans les années à venir. -VNA