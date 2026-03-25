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Innovation et start-up : le Vietnam et l’Allemagne renforcent leur collaboration

La coopération entre le NIC et le CfE s'articule autour de programmes de formation conjoints destinés aux start-up, de l'organisation de forums technologiques, colloques thématiques et concours de création d'entreprises. Les deux entités s'engagent également à faciliter l'incubation et l'accélération d'entreprises, à organiser des programmes d'échange pour les entrepreneurs, étudiants et chercheurs, ainsi qu'à mener des projets de recherche communs.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung visite le groupe industriel Bosch, en Allemagne. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung visite le groupe industriel Bosch, en Allemagne. Photo : VNA

Berlin (VNA) - Le Centre national de l’innovation du Vietnam (NIC) et le Centre pour l’entrepreneuriat (CfE) de l’Université technique de Berlin (TU Berlin) ont signé, le 24 mars à Berlin, un protocole d’accord visant à dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, des start-up et des technologies stratégiques.

Cet accord a été paraphé par Vu Quoc Huy, directeur du NIC, et le professeur Jan Kratzer, directeur académique du CfE.

Ce protocole concrétise une initiative du vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Chi Dung, formulée lors de sa visite de travail au sein du CfE le 23 mars. Saluant l’expertise et le rôle de pionnier du CfE dans l’écosystème entrepreneurial allemand, le dirigeant vietnamien a plaidé pour un renforcement de la coopération entre le NIC et le CfE afin de soutenir les universités, les instituts de recherche et les organisations vietnamiennes dans la formation et la recherche scientifique. Il a également souligné que l’objectif ultime de cette alliance est de s’inspirer de modèles de réussite éprouvés pour accompagner l’émergence des start-up vietnamiennes et les propulser sur la scène internationale.

Dans la pratique, la coopération entre le NIC et le CfE s'articule autour de programmes de formation conjoints destinés aux start-up, de l'organisation de forums technologiques, colloques thématiques et concours de création d'entreprises. Les deux entités s'engagent également à faciliter l'incubation et l'accélération d'entreprises, à organiser des programmes d'échange pour les entrepreneurs, étudiants et chercheurs, ainsi qu'à mener des projets de recherche communs appliquée dans des domaines technologiques d'intérêt mutuel.

Ce protocole d’accord ouvre la voie à une intégration accrue des écosystèmes d'innovation des deux pays, permettant de mobiliser plus efficacement le savoir-faire, les technologies et les capitaux d’investissement. Cette synergie devrait accélérer la transformation numérique du Vietnam et soutenir un développement économique fondé sur l'innovation.

L’Université technique de Berlin (TU Berlin) est l’un des établissements techniques les plus prestigieux d’Allemagne, reconnue pour ses atouts en matière de recherche, de développement technologique et de promotion du développement durable. Dans le domaine de l’innovation, la TU Berlin a cofondé le réseau « Science & Startups », une plateforme commune regroupant trois grandes universités berlinoises : la TU Berlin, l’Université Humboldt et l’Université libre de Berlin (Freie Universität Berlin).

Véritable catalyseur, son écosystème entrepreneurial accompagne chaque année une quarantaine de projets de haute technologie, donnant naissance à une dizaine d’entreprises viables grâce à sa capacité à connecter le monde scientifique, les étudiants et les investisseurs.-VNA

#Innovation et start-up #Allemagne #NIC #CfE #Université technique de Berlin #protocole d’accord
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