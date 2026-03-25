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Transformations numérique : le Vietnam et l'Inde donnent un nouvel élan à la coopération informatique

Le Vietnam et l'Inde accélèrent leurs synergies numériques : ce 25 mars à New Delhi, la VINASA et le SEPC ont scellé un partenariat stratégique (MOU), jetant ainsi les bases d'une coopération inédite pour doper l'écosystème de la tech et des services informatiques.

Nguyen Thi Thu Giang, vice-présidente et secrétaire générale de VINASA, et Abhay Sinha, directeur général de SEPC, ont signé un protocole d'accord de coopération. Photo : VNA
Nguyen Thi Thu Giang, vice-présidente et secrétaire générale de VINASA, et Abhay Sinha, directeur général de SEPC, ont signé un protocole d'accord de coopération. Photo : VNA

New Delhi (VNA) - L'Association des services informatiques et logiciels du Vietnam (VINASA) et le Conseil indien de promotion des exportations de services (SEPC) ont signé, le 25 mars à New Delhi, un mémorandum d'entente (MOU), ouvrant de nouvelles opportunités dans les technologies de l'information (TI) et les services.

L'accord stipule que la VINASA et le SEPC collaboreront étroitement pour stimuler le commerce et l'investissement dans les TI. Ils soutiendront les missions d'affaires, les rencontres interentreprises (B2B) et le partage d'informations sur les marchés et les politiques, aidant les sociétés des deux pays à étendre leurs débouchés.

Représentant le Vietnam, Nguyen Thi Thu Giang, vice-présidente et secrétaire générale de la VINASA, a souligné que ce partenariat constitue une base cruciale permettant aux entreprises vietnamiennes de s'implanter en Inde et de se connecter aux partenaires internationaux dans les services numériques, l'externalisation logicielle et la transformation numérique.

Côté indien, Abhay Sinha, directeur général du SEPC, a salué le potentiel de coopération bilatérale, affirmant sa coopération pour dynamiser les relations d'affaires, promouvoir l'exportation de services et développer des projets concrets.

Bui Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, a qualifié ce MOU de résultat pragmatique illustrant l'engagement à concrétiser les échanges. Il a rappelé la complémentarité bilatérale : le Vietnam s'affirme comme pôle de production technologique, tandis que l'Inde excelle dans les logiciels et services numériques.

Selon lui, cette synergie technologique répond aux objectifs nationaux et stimule le commerce bilatéral, dont l'électronique et l'informatique constituent le domaine le plus lucratif. Ces initiatives hisseront les entreprises dans la chaîne de valeur mondiale. Il a garanti le soutien continu du Service commercial aux entreprises et aux initiatives économiques et technologiques bilatérales.

Ce mémorandum d'entente devrait insuffler une nouvelle dynamique à la coopération numérique, favorisant le commerce des services, l'innovation et le développement durable entre les deux pays dans les temps à venir.- VNA

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