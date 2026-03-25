Culture-Sports

Numérisation du patrimoine : la technologie au service de la valorisation culturelle

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW, plusieurs localités, dont Hanoï, s’attachent à intégrer les technologies modernes pour « raconter » l’histoire et rapprocher le patrimoine du public, en particulier des jeunes générations.

Effets lumineux projetés sur la surface des stèles en pierre et les motifs anciens, mettant en valeur les détails du patrimoine. Photo : VNA
Effets lumineux projetés sur la surface des stèles en pierre et les motifs anciens, mettant en valeur les détails du patrimoine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans un contexte de transformation numérique accélérée, la numérisation du patrimoine culturel s’affirme comme une tendance incontournable, ouvrant de nouvelles perspectives pour la préservation et la valorisation des valeurs traditionnelles.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW, plusieurs localités, dont Hanoï, s’attachent à intégrer les technologies modernes pour « raconter » l’histoire et rapprocher le patrimoine du public, en particulier des jeunes générations.

Le patrimoine culturel vietnamien constitue un continuum de mémoire et d’identité, incarné par un riche ensemble de sites historiques, de fêtes traditionnelles et de formes d’expression artistique. À l’ère du numérique, son intégration dans l’espace digital ne se limite pas à sa conservation, mais permet également de le faire revivre sous des formes plus accessibles, interactives et adaptées aux modes de vie contemporains.

vnanet-1-4450.jpg
Des touristes expérimentent la calligraphie grâce à un dispositif de réalité virtuelle. Photo : VNA



Selon les experts, le patrimoine n’est pas une entité figée, mais un ensemble dynamique en constante évolution. La numérisation joue ainsi un rôle essentiel en documentant ces transformations et en constituant des bases de données complètes, au service de la recherche, de la conservation et de la restauration. Elle contribue également à la création d’une véritable « mémoire numérique » nationale, capable de préserver durablement des valeurs menacées par le temps.

Au-delà de l’archivage, les technologies telles que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les modélisations 3D ou encore le big data permettent de redonner vie au patrimoine. Les visiteurs ne sont plus de simples spectateurs, mais deviennent acteurs de leur expérience, pouvant explorer les espaces historiques et interagir avec les contenus culturels de manière immersive. Cette approche innovante favorise une meilleure appropriation du patrimoine, notamment par les jeunes, familiers des environnements numériques.

Des initiatives concrètes illustrent cette dynamique. Le site du Temple de la Littérature a développé des programmes éducatifs intégrant des applications numériques telles que la source de l'apprentissage philosophique (Khơi nguồn đạo học) et à la recherche de la mascotte (Đi tìm linh vật), permettant aux élèves d’explorer le patrimoine de manière ludique et interactive. Ces outils contribuent à transformer les sites historiques en espaces d’apprentissage vivants.

De son côté, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam a connu une transformation significative grâce à l’application des technologies numériques. Grâce à un système de guide multimédia en plusieurs langues et à des outils de géolocalisation, les visiteurs peuvent accéder facilement à des informations détaillées sur les œuvres via leurs appareils mobiles. Les expositions sont également enrichies par des technologies modernes, offrant des expériences visuelles innovantes. Cette évolution a permis d’augmenter de plus de 300 % le nombre de visiteurs en cinq ans, faisant du musée un lieu culturel attractif.

Les spécialistes soulignent que la numérisation ouvre également des perspectives importantes pour le développement des industries culturelles. La constitution de bases de données massives (big data) fournit des ressources précieuses pour le développement de technologies d’intelligence artificielle, permettant de créer de nouveaux produits culturels et d’accroître la valeur économique du patrimoine. Par ailleurs, les musées virtuels, les expositions numériques et les visites en ligne contribuent à élargir l’accès au patrimoine vietnamien à l’échelle mondiale.

Les technologies numériques sont également largement déployées lors de grands événements culturels. Des expositions de portée nationale ont intégré la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des écrans interactifs et des applications d’intelligence artificielle, permettant au public de vivre des expériences immersives et interactives. Ces innovations renforcent l’efficacité de la communication et suscitent un fort sentiment de fierté nationale.

Dans cette dynamique, la création d’une base de données nationale sur le patrimoine culturel constitue une étape stratégique majeure. Elle permettra une gestion centralisée et une valorisation optimale des ressources culturelles. La participation des entreprises technologiques, fortes de leur expertise, joue un rôle déterminant dans l’accélération de ce processus.

Dans un contexte d’intégration internationale, la convergence entre patrimoine et technologie apparaît ainsi comme un levier essentiel pour promouvoir l’économie créative et le tourisme culturel. En étant « raconté » à travers le langage du numérique, le patrimoine cesse d’être une simple trace du passé pour devenir une source d’inspiration vivante, contribuant à renforcer l’identité culturelle et à nourrir les ambitions de développement durable des générations futures. - VNA

source
#Numérisation du patrimoine #valorisation culturelle #Résolution 80
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Sur le même sujet

Des jeunes participent à une performance collective lors du Festival de la jeunesse de Ho Chi Minh-Ville 2026. Photo : VNA

Résolution 80 : construire une jeunesse vietnamienne pleinement développée

La Résolution 80-NQ/TW met particulièrement l’accent sur la jeunesse, en plaçant la formation de la personnalité au cœur des orientations en matière de culture, d’éducation et de science, en vue de développer l’individu de manière globale sur les plans moral, intellectuel, physique et esthétique.

Voir plus

Cette œuvre a été imprimée en écriture vietnamienne Quoc ngữ en 1883. Photo: VNA

Francisco de Pina et le Quôc ngu : un pont culturel entre Vietnam et Portugal

L’Association pour la promotion de la culture vietnamienne (APCV), en partenariat avec la ville portugaise de Guarda, organise les 7 et 8 octobre une série d’événements rendant hommage à Francisco de Pina, pionnier du Quôc ngu, tout en renforçant les échanges culturels et la coopération bilatérale.

Numérisation de livres sur feuilles de latanier, financée par le Fonds canadien d'initiatives locales. Photo: VOV

Les sutras gravés sur feuilles de latanier entrent dans l’ère du numérique

Grâce à la numérisation et aux efforts de transmission, les sutras sur feuilles de latanier trouvent aujourd’hui de nouvelles voies pour être valorisés. Longtemps conservés dans les armoires en bois des pagodes, ces trésors de savoir et de spiritualité peuvent désormais être partagés avec un public plus large.

Des activités d'échange culturel ont lieu à l'Espace culturel Due Tam Tra. Photo: SGGP

Un échange culturel pour renforcer les liens entre les peuples de l'ASEAN à Ho Chi Minh-Ville

Un échange culturel intitulé "Connecter les peuples de l'ASEAN" s'est déroulé au sein de l'espace culturel Due Tam Tra, dans la commune de Chau Pha, où les convives ont été initiés à l'art ancestral du thé vietnamien. Les délégués ont pris part au rituel de l’invitation au thé dans un esprit d’amitié, et ont dégusté du thé ainsi que des pâtisseries traditionnelles.

L’ancien récif corallien de Hang Rai est reconnu par les scientifiques pour sa grande valeur géologique ainsi que pour son intérêt majeur dans l’étude de l’histoire naturelle de la région. Photo : VNA

À la découverte de Hang Rai, joyau naturel de Khanh Hoa

Situé dans la commune de Vinh Hai, dans la province de Khanh Hoa, le site de Hang Rai constitue l’un des joyaux naturels du parc national de Nui Chua, intégré à la Réserve de biosphère mondiale éponyme reconnue par l’UNESCO. Ce paysage d’exception se distingue par son ancien récif corallien fossilisé aux formes spectaculaires, façonné par le temps et les éléments, ainsi que par son relief grandiose mêlant falaises rocheuses escarpées et littoral sauvage. 

Andrey Tatarinov, ancien ambassadeur de Russie au Vietnam. Photo: VNA

Mise à l’honneur la langue vietnamienne à travers le 5e concours national de traduction en Russie

L’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO) a accueilli à Moscou la finale de la 5ᵉ édition du concours national de traduction du vietnamien, un événement devenu incontournable qui témoigne de l’attrait croissant pour la langue et la culture vietnamiennes en Russie, tout en contribuant à former une nouvelle génération de spécialistes au service du rapprochement entre les deux pays.

Le festival offre un espace d’échanges et de rencontres entre artisans, entreprises, chercheurs et passionnés de gastronomie, au Vietnam comme à l’étranger. Photo : VNA

Le pho vietnamien, entre héritage et modernité, à l’honneur à Ninh Binh

Le Festival du Pho 2026, visant à honorer les racines historiques du métier du pho et à mettre en lumière le développement continu de ce patrimoine à travers les différentes régions du pays, a débuté le 20 mars dans l’espace piétonnier de Thien Truong (cité urbaine de Thong Nhat, quartier de Thien Truong, province de Ninh Binh). 