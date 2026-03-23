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Football : l’équipe du Vietnam bondit au classement FIFA et se rapproche du Top 100 mondial

L'équipe nationale masculine de football du Vietnam a progressé de cinq places au classement mondial de la FIFA pour grimper à la 103e place mondiale et à la 18e en Asie.

Lors des qualifications pour la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC 2027, l'équipe nationale vietnamienne a battu le Népal sur le score de 3-1. Photo : VNA
Lors des qualifications pour la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC 2027, l'équipe nationale vietnamienne a battu le Népal sur le score de 3-1. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon la dernière mise à jour publiée par la Fédération internationale de football association (FIFA), l'équipe nationale masculine de football du Vietnam a réalisé une progression notable, en grimpant à la 103e place mondiale et à la 18e en Asie.

Cette avancée significative des « Guerriers à l'Étoile d'or » intervient alors que l’équipe nationale intensifie sa préparation en vue des échéances internationales majeures prévues en 2026.

Cette remontée au classement s’explique principalement par l’attribution de points consécutive à une décision de la Confédération asiatique de football (AFC) concernant les éliminatoires de la Coupe d'Asie 2027. L’instance continentale a en effet sanctionné la Malaisie par une défaite sur tapis vert (0-3) pour ses matches contre le Népal et le Vietnam, en raison d'une violation des règlements relatifs à l'éligibilité des joueurs.

Grâce à cette décision administrative, le Vietnam a non seulement récupéré les 13,91 points précédemment perdus, mais a également porté son total à 1 213,62 points, lui permettant de gagner cinq places au classement mondial. À l'inverse, la sélection malaisienne subit un lourd revers avec une perte d’environ 50 points, entraînant une chute de 14 places pour s’établir au 135e rang mondial. Par conséquent, la Malaisie cède la tête du groupe F ainsi que son billet pour la phase finale de la Coupe d’Asie 2027 au profit de l’équipe vietnamienne.

Actuellement en phase de préparation, l'équipe vietnamienne a repris l'entraînement en vue des prochaines rencontres prévues lors des « FIFA Days ». Le calendrier prévoit un match amical contre le Bangladesh le 26 mars au stade Hang Day, à Hanoï, suivi d’une rencontre avec la Malaisie le 31 mars au stade Thiên Truong, dans la province de Nam Dinh, pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie 2027. -VNA

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