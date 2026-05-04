Tourisme

Thai Nguyen fait du tourisme un levier économique majeur

Thai Nguyen entend faire du tourisme un secteur économique clé, contribuant à la restructuration économique, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie, tout en valorisant son identité culturelle et historique.

Le lac Nui Coc, une destination attraytante de la province de Thai Nguyên.
Le lac Nui Coc, une destination attraytante de la province de Thai Nguyên.

Thai Nguyen (VNA) - À la suite de sa réorganisation administrative, la province de Thai Nguyen bénéficie d’un relief diversifié et d’atouts notables en matière de ressources touristiques naturelles et culturelles. Dotée d’une position géographique stratégique, à proximité de Hanoï et connectée à plusieurs provinces du Nord, elle entend faire du tourisme un secteur économique clé, contribuant à la restructuration économique, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie, tout en valorisant son identité culturelle et historique.

Un potentiel touristique riche et diversifié

Thai Nguyen dispose d’un large éventail de ressources naturelles propices au développement du tourisme de villégiature, du sport et du bien-être. Le lac Nui Coc, d’une superficie d’environ 2 500 hectares, est en cours d’aménagement en complexe touristique intégrant loisirs, spiritualité et écotourisme.

Au nord de la province, le lac Ba Be, entouré de forêts primaires et de grottes, se distingue par sa biodiversité et ses paysages spectaculaires, associés à la richesse culturelle des minorités ethniques locales. Par ailleurs, près de 70 lacs naturels et artificiels offrent des conditions favorables au développement de l’écotourisme et des activités nautiques.

Les massifs calcaires du Nord-Est, les vallées profondes et les grottes remarquables, tels que Phuong Hoang, Hua Ma ou Tham Phay, constituent également des ressources importantes pour le tourisme d’exploration. Les collines de thé, notamment à Tan Cuong, participent quant à elles à l’essor du tourisme agricole et culturel, autour de l’identité du thé vietnamien.

Sur le plan culturel, la province recense un patrimoine riche comprenant plusieurs sites classés aux niveaux national et provincial, ainsi que de nombreux éléments du patrimoine immatériel. Les sites historiques liés à la résistance nationale, notamment la zone sécurisée (ATK) de Dinh Hoa, renforcent l’attractivité du tourisme de mémoire.

Selon les autorités locales, plus de 900 000 visiteurs ont été enregistrés au premier trimestre 2026, confirmant une dynamique positive. Le secteur compte actuellement plus de 300 établissements d’hébergement et plusieurs dizaines d’entreprises touristiques, générant des milliers d’emplois.

Vers une valorisation durable du potentiel

Pour la période 2026-2030, Thai Nguyen ambitionne de faire du tourisme un pilier économique durable et compétitif. La province vise à accueillir au moins 12 millions de visiteurs d’ici 2030, dont un million de touristes internationaux, pour des recettes annuelles estimées à plus de 25 000 milliards de dongs.

Les autorités entendent concentrer leurs efforts sur le développement de pôles touristiques majeurs, notamment autour des lacs Nui Coc et Ba Be, en privilégiant des produits haut de gamme combinant écotourisme, loisirs et culture. Le développement du tourisme communautaire, du tourisme vert et du tourisme intelligent figure également parmi les priorités.

La diversification de l’offre, associée à l’amélioration de la qualité des services, est considérée comme un levier essentiel pour attirer une clientèle à plus forte valeur ajoutée. Parallèlement, la province accélère la mise en œuvre de projets d’infrastructures de transport visant à renforcer la connectivité régionale et à faciliter la création de circuits touristiques intégrés. En complément, les efforts portent sur la formation des ressources humaines et la promotion de l’image de destination.

À travers ces orientations, Thai Nguyen ambitionne de transformer ses atouts touristiques en un véritable moteur de croissance, contribuant au développement économique durable de la région. -VNA

#Thai Nguyên #tourisme
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

À Thai Hai, les enfants apprennent le Then dès 5-6 ans. Photo: Thai Nguyên TV

À Thai Nguyên, où le then continue de vibrer et se perpétuer

Depuis 2019, année où les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nung et Thai au Vietnam a été inscrite par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, cette fierté s’est transformée en un engagement durable pour la préservation et la transmission de cet art ancien.

présentation du chant Then et de l'art du luth Tinh sur le train touristique Hanoi - Thai Nguyen. Photo : VNA

Train touristique Hanoi-Thai Nguyen : Phase expérimentale en cours

râce à un partenariat entre le département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Thai Nguyen (Nord), le département provincial des Transports et la Société des chemins de fer du Vietnam, un nouveau service ferroviaire touristique reliant Hanoï à Thai Nguyen a été lancé le 28 décembre.

Voir plus

Cu Lao Cham – Un joyau vert en Mer Orientale. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville et Da Nang en tête des recherches des touristes thaïlandais

Les touristes thaïlandais plébiscitent le Vietnam pour leurs congés de début mai. D'après Agoda, les recherches explosent pour Ho Chi Minh-Ville (+134 %, la plus forte progression) et Da Nang (+58 %). Un attrait massif qui surpasse nettement la modeste hausse enregistrée par d'autres métropoles asiatiques comme Hong Kong (Chine).

Des touristes à Diên Biên. Photo: VNA

Le tourisme local enregistre une croissance soutenue à l’occasion des congés du 30 avril – 1er mai

À l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai 2026, l’activité touristique a connu une progression notable dans plusieurs localités vietnamiennes. Selon le Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville a généré environ 8.700 milliards de dôngs de recettes touristiques sur neuf jours de congés (du 25 avril au 3 mai), accueillant près de 190.000 visiteurs internationaux et 1,5 million de touristes nationaux.

Cu Lao Cham accueille les visiteurs avec ses eaux turquoise cristallines, ses plages de sable blanc immaculées comme la plage Ong et la plage Chong et ses forêts primaires luxuriantes. Photo : VNA

Cu Lao Cham, une perle verte en quête d’un nouvel élan touristique

Au-delà de son attrait touristique, Cu Lao Cham (commune insulaire de Tan Hiep, ville de Da Nang), un archipel de huit petits îlots formant un arc en Mer Orientale, un site reconnu par l’UNESCO comme Réserve de biosphère mondiale, grâce à la richesse de son écosystèmeet à la préservation remarquable de son environnement est une destination incontournable pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Feu d'artifice sur les rives du fleuve Han à Dà Nang. Le spectacle pyrotechnique de la ville a été sélectionné par Travel + Leisure Asia parmi les neuf festivals d'été incontournables au monde. Photo : DIFF

Le DIFF sélectionné par Travel + Leisure parmi les meilleurs festivals d'été au monde

Le festival international annuel de feux d'artifice de Dà Nang a été officiellement sélectionné comme l'un des neuf festivals d'été incontournables au monde par Travel + Leisure Asia, une marque de médias de voyage de premier plan au niveau mondial, rejoignant ainsi la liste aux côtés d'événements emblématiques tels que le festival de Glastonbury (Royaume-Uni), Primavera Sound (Espagne) et Gion Matsuri (Japon).

L’ancien récif corallien de Hang Rai est reconnu par les scientifiques pour sa grande valeur géologique ainsi que pour son intérêt majeur dans l’étude de l’histoire naturelle de la région. Photo : VNA

À la découverte de Hang Rai, joyau naturel de Khanh Hoa

Situé dans la commune de Vinh Hai, dans la province de Khanh Hoa, le site de Hang Rai constitue l’un des joyaux naturels du parc national de Nui Chua, intégré à la Réserve de biosphère mondiale éponyme reconnue par l’UNESCO. Ce paysage d’exception se distingue par son ancien récif corallien fossilisé aux formes spectaculaires, façonné par le temps et les éléments, ainsi que par son relief grandiose mêlant falaises rocheuses escarpées et littoral sauvage. 

Le spectacle artistique intitulé « Sa Pa – Terre de l’amour » a marqué la soirée par une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Photo : VNA

Ouverture du Festival d’été de Sa Pa 2026

Lors de l’ouverture, Nguyen Phuoc Toan, vice-président du Comité populaire du quartier de Sa Pa, a présenté un programme riche incluant le « Festival des roses de Fansipan », la Semaine « Sa Pa – Patrimoine dans la brume » et le « Festival des brocarts ».