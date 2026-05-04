Thai Nguyen fait du tourisme un levier économique majeur

Thai Nguyen (VNA) - À la suite de sa réorganisation administrative, la province de Thai Nguyen bénéficie d’un relief diversifié et d’atouts notables en matière de ressources touristiques naturelles et culturelles. Dotée d’une position géographique stratégique, à proximité de Hanoï et connectée à plusieurs provinces du Nord, elle entend faire du tourisme un secteur économique clé, contribuant à la restructuration économique, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie, tout en valorisant son identité culturelle et historique.



Un potentiel touristique riche et diversifié



Thai Nguyen dispose d’un large éventail de ressources naturelles propices au développement du tourisme de villégiature, du sport et du bien-être. Le lac Nui Coc, d’une superficie d’environ 2 500 hectares, est en cours d’aménagement en complexe touristique intégrant loisirs, spiritualité et écotourisme.



Au nord de la province, le lac Ba Be, entouré de forêts primaires et de grottes, se distingue par sa biodiversité et ses paysages spectaculaires, associés à la richesse culturelle des minorités ethniques locales. Par ailleurs, près de 70 lacs naturels et artificiels offrent des conditions favorables au développement de l’écotourisme et des activités nautiques.



Les massifs calcaires du Nord-Est, les vallées profondes et les grottes remarquables, tels que Phuong Hoang, Hua Ma ou Tham Phay, constituent également des ressources importantes pour le tourisme d’exploration. Les collines de thé, notamment à Tan Cuong, participent quant à elles à l’essor du tourisme agricole et culturel, autour de l’identité du thé vietnamien.



Sur le plan culturel, la province recense un patrimoine riche comprenant plusieurs sites classés aux niveaux national et provincial, ainsi que de nombreux éléments du patrimoine immatériel. Les sites historiques liés à la résistance nationale, notamment la zone sécurisée (ATK) de Dinh Hoa, renforcent l’attractivité du tourisme de mémoire.



Selon les autorités locales, plus de 900 000 visiteurs ont été enregistrés au premier trimestre 2026, confirmant une dynamique positive. Le secteur compte actuellement plus de 300 établissements d’hébergement et plusieurs dizaines d’entreprises touristiques, générant des milliers d’emplois.



Vers une valorisation durable du potentiel



Pour la période 2026-2030, Thai Nguyen ambitionne de faire du tourisme un pilier économique durable et compétitif. La province vise à accueillir au moins 12 millions de visiteurs d’ici 2030, dont un million de touristes internationaux, pour des recettes annuelles estimées à plus de 25 000 milliards de dongs.



Les autorités entendent concentrer leurs efforts sur le développement de pôles touristiques majeurs, notamment autour des lacs Nui Coc et Ba Be, en privilégiant des produits haut de gamme combinant écotourisme, loisirs et culture. Le développement du tourisme communautaire, du tourisme vert et du tourisme intelligent figure également parmi les priorités.



La diversification de l’offre, associée à l’amélioration de la qualité des services, est considérée comme un levier essentiel pour attirer une clientèle à plus forte valeur ajoutée. Parallèlement, la province accélère la mise en œuvre de projets d’infrastructures de transport visant à renforcer la connectivité régionale et à faciliter la création de circuits touristiques intégrés. En complément, les efforts portent sur la formation des ressources humaines et la promotion de l’image de destination.



À travers ces orientations, Thai Nguyen ambitionne de transformer ses atouts touristiques en un véritable moteur de croissance, contribuant au développement économique durable de la région. -VNA