Tourisme

Un pic de fréquentation touristique pendant les jours fériés

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la proximité des jours fériés a favorisé les déplacements et les séjours, stimulant fortement la demande touristique à l’échelle nationale.

Le mausolée du Président Ho Chi Minh attire un grand nombre de visiteurs. Photo : VNA
Le mausolée du Président Ho Chi Minh attire un grand nombre de visiteurs. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion des congés du 30 avril-1er mai et de la Fête des rois Hung, le secteur touristique vietnamien a dénombré environ 12 millions de visiteurs, en hausse de 14,2 % sur un an. Le taux d’occupation moyen des hébergements a atteint près de 70 %, dépassant 80 % dans certaines destinations majeures et zones côtières.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la proximité des jours fériés a favorisé les déplacements et les séjours, stimulant fortement la demande touristique à l’échelle nationale. Ninh Binh est arrivé en tête du pays avec plus de 2,37 millions de visiteurs, pour des recettes touristiques estimées à 3.569 milliards de dôngs.

Les activités de transport ont été particulièrement dynamiques sur tous les modes, avec une capacité renforcée pour répondre à la hausse de la demande. En particulier, les vols au départ de Hanoï et de Ho Chi Minh City vers les différentes destinations ont affiché des taux de remplissage de 80 % à 100 %.

Afin de mieux servir les visiteurs, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Autorité nationale du tourisme ont publié plusieurs directives visant à renforcer la gestion, garantir la sécurité, améliorer la qualité des services et contrôler les prix. -VNA

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