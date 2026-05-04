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Ho Chi Minh-Ville et Da Nang en tête des recherches des touristes thaïlandais

Les touristes thaïlandais plébiscitent le Vietnam pour leurs congés de début mai. D'après Agoda, les recherches explosent pour Ho Chi Minh-Ville (+134 %, la plus forte progression) et Da Nang (+58 %). Un attrait massif qui surpasse nettement la modeste hausse enregistrée par d'autres métropoles asiatiques comme Hong Kong (Chine).

Cu Lao Cham – Un joyau vert en Mer Orientale. Photo : VNA
Cu Lao Cham – Un joyau vert en Mer Orientale. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Ho Chi Minh-Ville et Da Nang figurent parmi les destinations les plus recherchées par les touristes thaïlandais pour les congés de début mai. Selon les données de la plateforme de réservation en ligne Agoda, Ho Chi Minh-Ville enregistre la plus forte progression des recherches depuis la Thaïlande, avec une hausse de 134 %, suivie de Da Nang (+58 %). D’autres destinations, comme Hong Kong (Chine), affichent des augmentations plus modestes.

L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) indique que, bien que la demande pour le tourisme intérieur pendant les vacances du 1er au 4 mai ait tendance à diminuer en raison de l'augmentation du coût de la vie et des prix de l'énergie, les projets de voyages à l'étranger des Thaïlandais restent inchangés. Cela stimule les recherches de destinations internationales, parmi lesquelles le Vietnam s'impose comme un choix privilégié.


La gouverneure de la TAT, Thapanee Kiatphaibool, a précisé que le recul attendu du tourisme intérieur s’explique par la diminution des dépenses des ménages, particulièrement après les festivités de Songkran le mois dernier, ainsi que l'impact des fortes chaleurs et des tempêtes dans certaines localités. Pour cette période, la TAT estime que le marché domestique générera environ 10,1 milliards de bahts (plus de 307 millions de dollars), avec 2,83 millions de visiteurs et un taux d'occupation hôtelière d'environ 64 %. Parmi les destinations nationales les plus prisées figurent Kanchanaburi, Chon Buri, Bangkok, Nakhon Ratchasima et Chachoengsao.

Enfin, une étude du Conseil du tourisme de Thaïlande révèle que seulement 16 à 28 % des habitants prévoient de voyager durant ces congés, privilégiant les courts séjours ou les retours dans leur région natale. Environ 12 à 20 % envisagent des excursions journalières, tandis que 2 à 6 % y passeront la nuit et à peine 2 % effectueront des déplacements interrégionaux.- VNA

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