Culture-Sports

Des athlètes vietnamiens brillent au Marathon international de Da Nang 2026

Le Marathon international de Da Nang 2026 a rassemblé plus de 8 550 coureurs issus de 75 pays et territoires, confirmant l’attrait croissant de cet événement sportif majeur, marqué cette année par les performances remarquables des athlètes vietnamiens sur plusieurs distances.

Le Marathon international de Da Nang 2026 a rassemblé plus de 8 550 coureurs issus de 75 pays et territoires. Photo: VNA
Le Marathon international de Da Nang 2026 a rassemblé plus de 8 550 coureurs issus de 75 pays et territoires. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le Marathon international de Da Nang 2026 a officiellement lancé, le 22 mars, ses principales épreuves, attirant plus de 8 550 coureurs venus de 75 pays et territoires. Les participants se sont affrontés sur des distances de 42 km, 21 km et 5 km, le long de magnifiques parcours côtiers de la ville.

Après des compétitions intenses et animées, les athlètes ont réalisé de nombreuses performances remarquables, avec des résultats particulièrement notables pour les représentants vietnamiens dans plusieurs catégories.

Dans l’épreuve du marathon masculin (42 km), Moral Edsel (Philippines) s’est imposé en 2 h 30 min 43 s, devant Tezuka Tomoki (Japon), deuxième en 2 h 36 min 19 s, et Melliza Cronie (Philippines), troisième en 2 h 38 min 51 s. Chez les femmes, la Vietnamienne Vu Khanh Linh a brillamment remporté la victoire en 3 h 1 min 20 s. Elle devance la Japonaise Yukiko Nomoto (3 h 3 min) et la Russe Simakova Aleksandra (3 h 7 min 37 s).

Dans le semi-marathon masculin (21 km), les athlètes japonais ont dominé en occupant les trois premières places : Yamasaki Takemaru (1 h 12 min 10 s), Rinku Hirai (1 h 12 min 25 s) et Yuta Masuda (1 h 13 min). Chez les femmes, la Vietnamienne Trieu Thi Binh a remporté la course en 1 h 22 min 56 s, suivie de Goh Shing Ling (Singapour) en 1 h 23 min 33 s et de Doan Thi Oanh (Vietnam) en 1 h 24 min 39 s.

Sur la distance de 5 km hommes, Nguyen Chi Kien (Vietnam) s’est imposé en 15 min 31 s, devant Kim Eunseop (République de Corée) et Ong Marcus (Singapour). Chez les femmes, Ly Mui Sau (Vietnam) a remporté la première place avec un temps de 18 min 37 s, suivie de Karpova Anna et d’Orlova Anastasiia.

À l’issue de la compétition, le comité d’organisation a procédé à la remise des prix aux athlètes les mieux classés. Organisé chaque année depuis 2013 par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Da Nang, en collaboration avec la société Pulse Active, l’événement propose des épreuves de 42 km, 21 km et 5 km, ainsi que des courses dédiées aux enfants.

Le Marathon international de Da Nang confirme ainsi son attrait en tant que grand événement sportif international, tout en contribuant à promouvoir l’image d’une ville dynamique et accueillante auprès de la communauté internationale.-VNA

#Marathon international de Da Nang
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