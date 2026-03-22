Mise à l’honneur la langue vietnamienne à travers le 5e concours national de traduction en Russie

Hanoï (VNA) – L’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), rattaché au ministère russe des Affaires étrangères, a accueilli, le 21 mars, la finale de la 5ᵉ édition du concours national de traduction du vietnamien en Russie dans le domaine politico-social, organisée à la fois en présentiel et en ligne.

Un événement coorganisé par le Département de chinois, vietnamien, thaï et lao du MGIMO, en collaboration avec le Centre ASEAN, l’Association d’amitié Russie–Vietnam et le Fonds de promotion de la coopération Russie–Vietnam « Tradition et Amitié ».

Lancé en 2022, ce concours annuel vise à valoriser la langue vietnamienne et à encourager les études vietnamiennes en Russie. Cette année, il a attiré un grand nombre d’étudiants de licence et de master issus des principaux centres de formation en vietnamien du pays, notamment à Moscou, Saint-Pétersbourg et en Extrême-Orient. Pour accéder à la finale, les candidats ont dû franchir une phase de présélection rigoureuse : seule la moitié des plus de 50 participants a été retenue pour des épreuves exigeantes, portant sur la traduction orale et écrite ainsi que sur la restitution de groupes de mots et de textes, du vietnamien vers le russe et inversement.

Le jury du concours. Photo: VNA

Lors de la cérémonie d’ouverture, la docteure en philologie et maître de conférences Marina Chigasheva, cheffe du département de formation linguistique du MGIMO et représentante du comité d’organisation, a souligné que ce concours ne se limitait pas à tester les compétences linguistiques. Il constitue également une opportunité pour les étudiants russes d’approfondir leur compréhension de la culture, de la société et du partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam. La tenue de cette cinquième édition confirme l’attrait croissant du vietnamien et le besoin réel de traducteurs et interprètes hautement qualifiés en Russie.

De son côté, Andrey Tatarinov, ancien ambassadeur de Russie au Vietnam et président du jury, a relevé que, malgré certaines lacunes en connaissances générales, notamment en politique et en relations internationales, les participants progressent d’année en année. L’augmentation du nombre de candidats constitue, selon lui, un signal encourageant, témoignant de l’intérêt croissant de la jeunesse russe pour la langue et la culture vietnamiennes.

Par ailleurs, Svetlana Glazunova, enseignante de vietnamien au MGIMO et membre du comité d’organisation, a indiqué que les critères et les thèmes de cette édition ont été actualisés afin de refléter les évolutions politico-sociales récentes liées au Vietnam, telles que le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les élections de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale ou encore les grands enjeux internationaux. Les textes proposés, centrés sur la politique étrangère, la situation socio-économique et les relations internationales du Vietnam, ont rendu les épreuves particulièrement exigeantes.

Cependant, selon Svetlana Glazunova, ces défis constituent une excellente préparation pour les futurs diplomates et négociateurs commerciaux, leur permettant de développer sang-froid et résilience, qualités essentielles pour leur carrière.

À l’issue du concours, le jury, composé d’anciens diplomates et de spécialistes chevronnés du Vietnam, n’a pas décerné de premier prix dans la catégorie universitaire, mais a attribué plusieurs distinctions spéciales récompensant la rapidité, la précision et la flexibilité en traduction.

Parmi les lauréats, Alla, étudiante en troisième année à l’Université linguistique d’État de Moscou, récompensée pour sa rapidité, a confié avoir découvert le vietnamien par hasard, sans jamais le regretter. Elle se sent aujourd’hui proche de cette langue et de sa culture, et considère chaque concours comme une étape clé de son parcours.

Liouba, étudiante en quatrième année du même établissement et lauréate du prix de la traduction la plus précise, a quant à elle été séduite par la phonétique vietnamienne, réputée difficile pour les Européens. Les sonorités et les rythmes de la langue lui ont permis de surmonter les défis grammaticaux et d’en tirer une grande fierté.

Le succès de cette cinquième édition confirme ainsi l’attrait durable du vietnamien auprès des jeunes Russes, dans un contexte de renforcement des relations bilatérales, contribuant à former une nouvelle génération de « bâtisseurs de ponts » au service de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.-VNA