Un média australien met en lumière le charme du Mékong vietnamien.

Sydney, 22 mars (VNA) – Le site australien The Sydney Morning Herald a publié, le 21 mars, un article intitulé « L’esprit vietnamien s’épanouit sur le Mékong », signé par le journaliste de voyage Tim Richards. Celui-ci y partage son enthousiasme à la suite d’une croisière d’une semaine sur le fleuve, du Vietnam au Cambodge. « La forme sinueuse du sampan, cette embarcation traditionnelle du Mékong, est particulièrement séduisante.

Sa proue, ornée d’yeux stylisés censés éloigner les mauvais esprits, lui confère une personnalité attachante tandis qu’elle transporte les passagers sur ce fleuve majestueux », écrit-il.



L’auteur évoque également la vue imprenable offerte depuis le Mekong Serenity, navire de la compagnie APT proposant des croisières d’une semaine entre le Vietnam et le Cambodge. Confort des cabines, espaces communs élégants et vaste bar-salon participent à une expérience de détente, même si, selon lui, les embarcations plus modestes offrent un charme particulier pour explorer au plus près le delta du Mékong, au sud du Vietnam.



Au fil de la navigation, le journaliste décrit un paysage animé, entre touffes flottantes de jacinthes d’eau et pirogues locales sillonnant les canaux. Le bateau s’approche ensuite des habitations riveraines et d’un site emblématique : l’église catholique de Cai Be. Construite dans le style roman au début des années 1930, à l’époque de l’Indochine française, l’église abrite un clocher doté de quatre cloches fondues en France en 1931. Sa flèche élancée contraste avec les constructions basses environnantes, tandis que les détails délicats de sa façade évoquent, selon l’auteur, « l’allure d’une pièce montée stylisée ».

« À l’intérieur, nous admirons les arches courbes et un grand vitrail qui brille de mille feux sous la lumière tropicale », note-t-il.



« Nous remontons à bord du sampan, amarré contre la rive, puis traversons l'eau pour rejoindre notre prochaine étape ; cette fois-ci, l'accent est moins mis sur le ressourcement spirituel que sur la gastronomie. Une courte promenade le long du rivage nous conduit à un long bâtiment bas qui abrite des artisans fabriquant des produits alimentaires vietnamiens traditionnels. Ici, le riz est transformé à la main en feuilles de papier de riz, par exemple, pour la confection des nems. »



Parmi les autres ingrédients en cours de transformation, on trouve la noix de coco, la feuille de pandan et le lait concentré. Ce dernier se transforme ensuite en de délicieux carrés aromatisés, enveloppés dans du papier de riz et vendus comme en-cas sucrés.



D'après l'auteur, dans une autre pièce se trouve une grande poêle en métal, semblable à un wok, chauffée par un feu en dessous. Un jeune homme y ajoute une grande quantité de riz, qui éclate de façon spectaculaire lorsqu'un volontaire de notre groupe le remue avec une longue perche métallique.



« On applique le même traitement aux nouilles sèches : les masses cuites sont ensuite sucrées et façonnées en petites douceurs. Nous en goûtons des échantillons, croustillants, savoureux et typiquement vietnamiens », écrit-il.



« Nous avons également eu l’occasion de goûter du vin de serpent – macéré avec de véritables serpents – ainsi que diverses spécialités locales avant de regagner le bateau », ajoute-t-il.



Il était intéressant de passer un peu de temps à terre, d'observer l'artisanat traditionnel en action et de goûter aux produits locaux. La vie dans le delta du Mékong est douce, semble-t-il – aussi douce qu'un gâteau au lait concentré, conclut Tim Richards. - VNA