Économie

Dix protocoles d’accord signés à Pékin entre entreprises vietnamiennes et chinoises

À Pékin, le Vietnam et la Chine ont signé plusieurs accords de coopération couvrant des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, la logistique, l’aviation et la transformation numérique, illustrant le dynamisme croissant des relations économiques bilatérales.

Cérémonie de signature d'accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et chinoises. Photo : VNA
Cérémonie de signature d'accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et chinoises. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Le 14 avril, à Pékin, le ministère des Finances du Vietnam, en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Chine, a organisé une cérémonie de signature de protocoles d’accord (MoU) entre des entreprises vietnamiennes et chinoises.

En présence de dirigeants du Parti, du gouvernement ainsi que de représentants des ministères et des secteurs concernés, les entreprises des deux pays ont signé dix protocoles d’accord couvrant divers domaines.

Ces accords portent notamment sur les chemins de fer et les réseaux ferroviaires urbains au Vietnam ; le transport ferroviaire international et les investissements logistiques connectés aux réseaux transfrontaliers ; la coopération dans l’échange de touristes entre le Vietnam et la Chine ; l’élargissement des réseaux de distribution de marchandises sur les marchés de Hong Kong (Chine), de Singapour et de l’Inde ; la conception et la réalisation d’aménagements intérieurs intégrant des technologies avancées ; le renforcement des capacités de maintenance aéronautique, ainsi que la production et la commercialisation de sièges d’avion ; le développement stratégique de cultures de biomasse à haut rendement sur des terres peu productives au Vietnam ; la transformation numérique dans la gestion des entreprises ; le développement du marché de la transformation numérique et la fourniture de solutions informatiques ; ainsi qu’une lettre d’intention relative à la structuration financière pour la location d’avions auprès de la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Ces dernières années, la coopération dans les domaines économique, commercial, de l’investissement et du tourisme entre les deux pays a connu une croissance soutenue, constituant l’un des points forts des relations bilatérales. Sur le plan commercial, la Chine a été le premier partenaire commercial du Vietnam en 2025, tandis que le Vietnam s’est classé au quatrième rang des partenaires commerciaux de la Chine, avec des échanges atteignant 256,4 milliards de dollars, en hausse de 24,8 %.

Au cours des deux premiers mois de cette année, cette dynamique positive s’est poursuivie, avec un volume d’échanges de 42,9 milliards de dollars, en augmentation de 36,9 % en glissement annuel.

En matière d’investissement, la Chine a été en 2025 le deuxième investisseur au Vietnam, avec un capital enregistré de 5,96 milliards de dollars, en hausse de 20,4 %, tout en occupant la première place en nombre de nouveaux projets. Durant les deux premiers mois de l’année, ce niveau est resté élevé, atteignant 807,5 millions de dollars.

Concernant le tourisme, la Chine a été le principal marché émetteur de visiteurs vers le Vietnam en 2025, avec 5,28 millions d’arrivées, en hausse de 41 %. Au cours des deux premiers mois de 2026, ce chiffre a dépassé 920 000 visiteurs. -VNA

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