To Lam rencontre la communauté vietnamienne en Chine, appelant à renforcer l’unité et la coopération

Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Chine, dans la soirée du 14 avril, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, s’est rendu à l’ambassade du Vietnam en Chine pour rencontrer son personnel et la communauté vietnamienne dans ce pays.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a indiqué que la communauté vietnamienne en Chine compte plus de 100 000 personnes, dont plus de 23 000 étudiants. Cette communauté se distingue par sa solidarité, son attachement, son patriotisme et son orientation constante vers la Patrie. Elle participe activement aux activités collectives, préserve l’identité culturelle nationale et contribue à promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger.

Les Vietnamiens en Chine suivent de près l’actualité nationale, se montrent fiers des réalisations du pays et expriment leur confiance dans la direction du Parti et de l’État, ainsi que dans les orientations majeures définies lors du 14e Congrès national du Parti.

To Lam a hautement apprécié les efforts du personnel de l’ambassade et des organes de représentation vietnamienne, qui ont accompli un volume important de travail sur un vaste territoire, en mettant en œuvre efficacement les orientations du Parti dans les domaines diplomatique, économique, culturel et du travail auprès des Vietnamiens à l’étranger.

Il a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Chine continue de renforcer sa solidarité, de s’entraider, de s’intégrer activement, de respecter les lois locales et de contribuer au développement du pays d’accueil.

Le dirigeant a indiqué qu’après son arrivée à l’aéroport international de Pékin, la délégation vietnamienne s’était rendue dans la nouvelle zone de Xiong’an, dans la province du Hebei, à bord d’un train à grande vitesse.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne rendent hommage au Président Ho Chi Minh dans l'enceinte de l'ambassade. Photo : VNA

Il s’est déclaré impressionné par les infrastructures de transport modernes de la Chine, en particulier le réseau ferroviaire, qui permet de réduire considérablement les temps de déplacement, d’accroître la productivité et de stimuler le développement économique. Il a souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine, notamment pour le développement des infrastructures ferroviaires.

Informant la communauté vietnamienne des résultats socio-économiques remarquables du Vietnam et de la mise en œuvre de nombreuses orientations stratégiques, To Lam a insisté sur le fait que cette visite comprend plusieurs rencontres importantes entre les deux Bureaux politiques ainsi qu’entre les ministères, secteurs et localités des deux pays, afin de promouvoir une coopération globale, efficace et couvrant tous les domaines. -VNA