Le Global Times salue un nouveau chapitre des relations Chine–Vietnam

Pékin (VNA) - À l’occasion de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le quotidien Global Times, organe du Quotidien du Peuple, a publié le 14 avril un éditorial intitulé : « Poursuivre l’ouverture d’un nouveau chapitre dans la construction de la communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam.

Selon cet article, sous l’orientation stratégique de hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, le partenariat de coopération stratégique global entre la Chine et le Vietnam devrait atteindre un niveau plus élevé et plus approfondi. Les deux parties sont appelées à accélérer l’édification d’une communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam à portée stratégique, générant de nouveaux moteurs pour la stabilité et le développement régionaux.

L’éditorial souligne que l’orientation stratégique des dirigeants constitue à la fois un atout majeur et une garantie politique essentielle du développement des relations bilatérales. Des observateurs estiment que le choix de la Chine comme première destination à l’étranger de Tô Lâm, après sa prise de fonctions en tant que secrétaire général du Parti en 2024 puis président de la République le 7 avril dernier, reflète pleinement l’importance stratégique accordée aux relations sino-vietnamiennes. Sous cette impulsion, les deux parties ont mis en place un cadre de dialogue et de coopération global, à plusieurs niveaux et multidimensionnel, permettant une coordination étroite et efficace sur les questions d’intérêt commun.

Depuis l’annonce, en décembre 2023, de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam à portée stratégique, les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle phase caractérisée par un niveau accru de confiance politique, une coopération sécuritaire plus substantielle, des échanges économiques plus pragmatiques, une base sociale consolidée, une coordination multilatérale renforcée et une meilleure gestion des différends.

Les résultats de cette coopération sont jugés encourageants : les équipements chinois dans les énergies renouvelables soutiennent la transition verte du Vietnam, tandis que les produits agricoles vietnamiens de haute qualité continuent de pénétrer le marché chinois. Les postes-frontières intelligents améliorent la fluidité des échanges et les zones de coopération économique transfrontalière dynamisent le développement. Sous l’égide du Comité directeur de la coopération bilatérale, les deux pays approfondissent également leur collaboration dans des secteurs émergents tels que les énergies nouvelles et l’intelligence artificielle.

L’article met également en avant la tenue récente de la première réunion ministérielle du mécanisme de dialogue stratégique « 3+3 » entre les deux pays dans les domaines des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité publique. Ce mécanisme illustre un renforcement de la confiance stratégique mutuelle et envoie, selon l’éditorial, un signal clair de la volonté commune de préserver la stabilité politique et de promouvoir le développement national.

Sur le plan international, l’éditorial insiste sur la portée globale de cette communauté d’avenir partagé. Les progrès conjoints des deux pays dans leur processus de modernisation pourraient offrir des enseignements précieux aux économies en développement. Par ailleurs, l’intensification des échanges politiques, économiques et culturels contribue à renforcer leur participation à la gouvernance mondiale et à la stabilité régionale. Les deux parties réaffirment notamment leur attachement à la paix et à la sécurité en Asie-Pacifique, au régionalisme ouvert et à la coopération multilatérale, notamment au sein des Nations unies, de l’APEC, de l’ASEM et de l’ASEAN.

En conclusion, l’article souligne que, dans un contexte où la Chine accélère sa modernisation et où le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, les relations bilatérales, fondées sur l’amitié traditionnelle « à la fois camarades et frères », se trouvent à un tournant historique. Elles sont appelées à ouvrir un nouveau chapitre dans la construction d’une communauté d’avenir partagé, au bénéfice des peuples des deux pays ainsi que de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales et mondiales.-VNA