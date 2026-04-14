Politique

Le secrétaire général et président To Lam arrive à Pékin pour une visite d’État en Chine

La visite d’État du secrétaire général et président To Lam en Chine constitue une opportunité importante pour renforcer les liens stratégiques et porter les relations entre les deux Partis et les deux États à un nouveau niveau.

Accueil du dirigeant vietnamien To Lam et de son épouse à l’aéroport international de Pékin. Photo : VNA
Accueil du dirigeant vietnamien To Lam et de son épouse à l’aéroport international de Pékin. Photo : VNA

Pékin (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut rang, sont arrivés mardi matin 14 avril à Pékin pour entamer une visite d’État de quatre jours en Chine.

Le dirigeant vietnamien est arrivé à l’aéroport international de Pékin à 9h18 (heure locale). À l’aéroport, il a été accueilli par de hauts responsables chinois, dont Yin Li, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du PCC de Pékin, Liu Haixing, chef du Département international du Comité central du PCC, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, ainsi que par l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, des membres de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne en Chine.

vnanet-chine.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et son épouse, arrivent à l’aéroport international de Pékin. Photo: VNA

Cette visite d’État de To Lam et de son épouse marque un nouveau jalon dans les relations bilatérales, alors que les deux pays entrent dans de nouvelles phases de développement : le Vietnam s’engage dans une nouvelle ère de développement après le plein succès du 14e Congrès national du PCV, tandis que la Chine entame la mise en œuvre de son 15e Plan quinquennal (2026-2030).

Ce déplacement constitue une opportunité importante pour renforcer les liens stratégiques et porter les relations entre les deux Partis et les deux États à un nouveau niveau. Les dirigeants des deux pays devraient définir de nouvelles orientations et impulser des avancées dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme. Les discussions porteront également sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement et de production, ainsi que sur la coopération dans l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, et les efforts visant à concrétiser les objectifs de développement de chaque pays. -VNA

#visite d’État du secrétaire général et président To Lam #Chine #Xi Jinping
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Édification du Parti

Elections législatives

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, (droite) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, posent pour une photo lors du banquet d’État en l’honneur de la visite d’État en Vietnam du dirigeant chinois, dans la soirée du 14 avril 2025, au Centre international des conférences de Hanoï. Photo : VNA)

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la croissance des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une croissance soutenue, portés par une complémentarité accrue et des connexions renforcées. L’essor des infrastructures, l’élargissement de la coopération locale et la transition vers des échanges formels devraient impulser une dynamique durable.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam et son épouse. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président To Lam et son épouse partent pour une visite d'État en Chine

À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam et son épouse ont quitté Hanoï le 14 avril 2026 pour une visite d’État en Chine, destinée à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Voir plus

Le professeur Cui Shoujun de l’Institut d'études du développement international de l'École d'études internationales de l'Université Renmin de Chine (RUC). Photo: VNA

Une impulsion nouvelle pour les relations Vietnam-Chine

Le choix de la Chine comme première destination après l’investiture présidentielle du dirigeant vietnamien To Lam souligne l’importance stratégique des liens entre les deux pays et confirme leur fondement d’amitié traditionnelle, souvent décrite comme « à la fois camarades et frères ».

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et le Premier ministre slovaque, Robert Fico. Photo: VNA

Le Premier ministre slovaque conclut sa visite officielle au Vietnam

La visite officielle du Premier ministre slovaque, Robert Fico, au Vietnam s’est achevée sur une avancée majeure avec l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Ce déplacement marque un tournant important, ouvrant une nouvelle phase de coopération plus approfondie et concrète entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam. Photo: VNA

PROMOUVOIR LA TRADITION D’AMITIÉ VIETNAM–CHINE, ÉLEVER LA CONNECTIVITÉ STRATÉGIQUE À UN NOUVEAU NIVEAU DANS LA NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT

Un article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam a été publié dans Le Quotidien du peuple, l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois, à la veille de sa visite d'État en Chine du 14 au 17 avril. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient de vous présenter l'intégralité de cet article.

Le chef de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, Nguyen Duy Ngoc (droite), remet la décision à Le Duc Thai pour assumer le poste de secrétaire du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA

Le général de corps d’armée Le Duc Thai nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa

Afin de garantir une direction directe, continue et globale au sein de la localité, le Bureau politique a décidé de désigner le général de corps d’armée Le Duc Thai, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, pour rejoindre le Comité exécutif et la Permanence du Comité provincial du Parti, où il assume le poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa, pour le mandat 2025-2030.

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man s'exprime lors du dialogue politique sur le renforcement de la coopération Vietnam-Italie. Photo: VNA

Le président de l'AN participe à un dialogue politique sur le renforcement de la coopération Vietnam-Italie

Dans un contexte d'accélération de la mondialisation et des transitions écologique et numérique, le Vietnam et l'Italie sont bien placés pour se compléter et optimiser leurs atouts respectifs en vue d'une croissance durable, inclusive et résiliente. Sur cette base, le président de l'AN Tran Thanh Man a exhorté les deux parties à concrétiser leur volonté de coopération en résultats tangibles, en se concentrant sur les domaines prioritaires.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam s'entretient avec la Première ministre japonaise. Photo: VNA

Entretien téléphonique entre le SG du Parti et président de la République To Lam et la Première ministre japonaise

Lors d’un entretien téléphonique le 13 avril, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique global Vietnam–Japon, en intensifiant la coopération dans des domaines clés dans un contexte international en mutation.

L’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha. Photo: VNA

UIP-152 : le Vietnam renforce sa diplomatie parlementaire

L’UIP-152 est un grand rendez-vous des présidents de parlement dans le monde, offrant au Vietnam l’opportunité de participer à l’élaboration des normes communes, de contribuer au développement du multilatéralisme et de renforcer sa position sur la scène internationale.