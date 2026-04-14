Le secrétaire général et président To Lam arrive à Pékin pour une visite d’État en Chine

Pékin (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam et son épouse, accompagnés d’une délégation de haut rang, sont arrivés mardi matin 14 avril à Pékin pour entamer une visite d’État de quatre jours en Chine.

Le dirigeant vietnamien est arrivé à l’aéroport international de Pékin à 9h18 (heure locale). À l’aéroport, il a été accueilli par de hauts responsables chinois, dont Yin Li, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du PCC de Pékin, Liu Haixing, chef du Département international du Comité central du PCC, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, ainsi que par l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, des membres de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne en Chine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et son épouse, arrivent à l’aéroport international de Pékin. Photo: VNA

Cette visite d’État de To Lam et de son épouse marque un nouveau jalon dans les relations bilatérales, alors que les deux pays entrent dans de nouvelles phases de développement : le Vietnam s’engage dans une nouvelle ère de développement après le plein succès du 14e Congrès national du PCV, tandis que la Chine entame la mise en œuvre de son 15e Plan quinquennal (2026-2030).

Ce déplacement constitue une opportunité importante pour renforcer les liens stratégiques et porter les relations entre les deux Partis et les deux États à un nouveau niveau. Les dirigeants des deux pays devraient définir de nouvelles orientations et impulser des avancées dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme. Les discussions porteront également sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement et de production, ainsi que sur la coopération dans l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, et les efforts visant à concrétiser les objectifs de développement de chaque pays. -VNA