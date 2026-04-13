La presse chinoise souligne l’importance élevée des relations Chine–Vietnam

Pékin (VNA) - Le Quotidien du Peuple, organe du Parti communiste chinois, a publié un article sur la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, en Chine du 14 au 17 avril, soulignant son caractère stratégique et l’importance élevée des relations Chine - Vietnam.



Le journal relève que To Lam a annoncé cette visite seulement deux jours après son élection à la présidence du Vietnam. Il rappelle également qu’en août 2024, après sa prise de fonctions en tant que secrétaire général du PCV, il avait déjà choisi la Chine pour son premier déplacement officiel à l’étranger. Ces visites témoignent du caractère stratégique et l’importance élevée des relations entre les deux pays.



Concernant les relations bilatérales, le journal mentionne la visite d’État réussie du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam en avril 2025. Cette année, après le 14e Congrès national du PCV, le dirigeant Xi Jinping s’est entretenu par téléphone avec le secrétaire général To Lam sur le développement du socialisme et des relations bilatérales dans la nouvelle ère.



Les deux parties maintiennent des échanges stratégiques de haut niveau et renforcent continuellement une coopération globale et mutuellement bénéfique, illustrant leur profonde amitié de « camarades et frères ».



Selon le Quotidien du Peuple, l’année 2026 marque le début du 15e plan quinquennal de la Chine et la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du PCV. À ce moment historique important, la coordination efficace entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays a permis d’élever leur coopération globale, contribuant à édifier la Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam et à lui donner un développement plus qualitatif et plus dynamique.



Par ailleurs, les deux pays ont récemment organisé avec succès la première réunion ministérielle du mécanisme de dialogue stratégique « 3+3 » sur les affaires étrangères, la défense et la sécurité. Ce mécanisme, décidé conjointement par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, constitue une importante plateforme d’échanges stratégiques, pionnière à l’échelle mondiale.



Dans ce cadre, les ministres des Affaires étrangères ont mené un dialogue stratégique, tandis que les ministères de la Sécurité publique ont tenu leur 9e réunion ministérielle sur la coopération dans la lutte contre la criminalité. Après la conférence, les armées des deux pays ont organisé le 10e échange d’amitié de défense frontalière… Cette série d’activités a envoyé un signal clair au monde que la Chine et le Vietnam coopèrent pour assurer la sécurité de leurs systèmes politiques et promouvoir leur développement.



Par ailleurs, la première phase du projet de ligne ferroviaire à écartement standard Lao Cai–Hanoï–Hai Phong a été lancée, afin de renforcer les transports transfrontaliers, de réduire les coûts logistiques et de dynamiser les échanges économiques.



Les échanges entre les deux peuples se poursuivent, notamment à travers des activités de jeunesse.



Sur le plan multilatéral, cette année marque le 5e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global entre la Chine et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Cette année et l’année prochaine, les deux pays accueilleront successivement APEC 2026 et APEC 2027, tandis que le Vietnam assumera la coprésidence de la coopération Mékong–Lancang. Les deux parties renforceront leur coordination dans les mécanismes multilatéraux et œuvreront ensemble à la construction de la communauté Asie-Pacifique.



L’article conclut que la construction de la Communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam s’apprête à entrer dans une nouvelle phase. -VNA