Vietnam–Chine : vers une nouvelle phase de coopération stratégique renforcée

Hanoi (AVI) - À l’approche de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République Tô Lâm et de son épouse, le membre du Comité central du Parti, vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu, a accordé une interview à la presse.



Une visite d’État aux significations particulières



Le vice-ministre a indiqué que, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine Xi Jinping et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président de la République socialiste du Vietnam Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectuera une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril 2026.



Il s’agit de la première visite d’État de Tô Lâm en tant que plus haut dirigeant du Parti et de l’État du Vietnam, intervenant un an après la visite d’État en 2025 du dirigeant chinois au Vietnam, et constituant la troisième rencontre bilatérale entre les deux plus hauts dirigeants des deux pays en moins de deux ans.



Selon le vice-ministre, cette visite revêt trois significations majeures.



Premièrement, elle marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement après le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti, tandis que la Chine met en œuvre son 15ᵉ plan quinquennal de développement socio-économique. La tenue rapide de cette visite témoigne de la grande importance accordée par les deux parties au développement des relations « à la fois camarades et frères », appelées à devenir plus stables, substantielles et durables.



Deuxièmement, la visite constitue une opportunité importante pour élever le niveau du partenariat stratégique global et définir une nouvelle hauteur de coopération entre les deux Partis et les deux pays. Les dirigeants des deux pays devraient définir de nouvelles orientations et percées dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme, des chaînes d’approvisionnement et de production, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la science et de la technologie, afin de concrétiser les aspirations de développement de chaque pays.



Troisièmement, elle contribuera à renforcer la confiance politique, à lever les obstacles existants, à promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération locale, consolidant ainsi des relations bilatérales plus stables et durables, contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.



Des acquis remarquables dans les relations Vietnam – Chine



Évaluant les résultats récents, le vice-ministre a souligné que les relations Vietnam–Chine ont connu une dynamique positive et des avancées importantes, développées de manière relativement globale selon l’orientation dite des « six plus ».



Premièrement, la confiance politique entre les deux parties continue d’être renforcée, jouant un rôle d’orientation stratégique et de moteur pour les relations bilatérales. Les dirigeants des deux Partis et des deux États maintiennent des échanges réguliers et flexibles sous diverses formes. Les visites d’État réciproques du secrétaire général Tô Lâm en août 2024 et du secrétaire général Xi Jinping en avril 2025, organisées en moins d’un an, en sont des exemples marquants.



Peu après le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la Chine a adressé de nombreux messages de félicitations. Un échange téléphonique entre les deux secrétaires généraux a également eu lieu le 26 janvier 2026. Les deux dirigeants ont en outre envoyé des envoyés spéciaux pour se féliciter et informer mutuellement des résultats des congrès.



Les échanges de délégations à tous les niveaux se sont intensifiés. Les mécanismes de coopération sont devenus plus complets et diversifiés, reflétant un haut niveau de confiance politique. Parmi les faits marquants figure la première réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine. Les mécanismes entre les deux Partis, les parlements, les organisations de masse, les ministères et les collectivités locales sont régulièrement maintenus et renforcés.



Deuxièmement, la coopération en matière de diplomatie, de défense et de sécurité a obtenu des résultats substantiels. Les deux parties ont organisé pour la première fois le Dialogue stratégique « 3+3 » au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique, dans le cadre de la 17ᵉ réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale. Des activités telles que les échanges stratégiques entre ministres des Affaires étrangères, la 10ᵉ édition des échanges de défense frontalière et la 9ᵉ conférence ministérielle sur la lutte contre la criminalité ont été menées.



Les coopérations opérationnelles ont également été renforcées, notamment la 40ᵉ patrouille navale conjointe dans le golfe du Bac Bô (mars 2026), des exercices conjoints des forces terrestres en Chine en juillet 2025, ainsi que la coopération dans l’application de la loi, la lutte contre la criminalité transnationale, la contrebande et la gestion frontalière. Ces efforts ont contribué à renforcer une coopération de défense et de sécurité plus substantielle et durable.



Troisièmement, la coopération économique, commerciale et d’investissement demeure un point lumineux. Le Vietnam reste le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN depuis dix ans consécutifs, et la Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam. En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 256,4 milliards de dollars, en hausse de 24,8 %.



La structure commerciale s’améliore, avec une augmentation des exportations vietnamiennes de produits agricoles et aquatiques vers le marché chinois. Les investissements chinois au Vietnam ont atteint 5,96 milliards de dollars, avec une tendance vers les secteurs de haute technologie tels que l’électronique et les véhicules électriques.



La connectivité stratégique, notamment les infrastructures de transport et de logistique, progresse fortement. Les deux pays renforcent la connexion ferroviaire à écartement standard et expérimentent des modèles de postes frontaliers intelligents, contribuant à réduire les coûts logistiques et à renforcer les chaînes d’approvisionnement régionales.



Quatrièmement, les échanges culturels et entre les deux peuples sont dynamiques. En 2025, le Vietnam a accueilli 5,28 millions de visiteurs chinois, soit une augmentation de 41,3 %, représentant la première source de touristes internationaux. Le nombre d’étudiants vietnamiens en Chine a atteint près de 24 000, soit le double de 2019.



Les échanges entre localités et organisations sociales se multiplient, renforçant la compréhension mutuelle et les liens d’amitié entre les peuples, en particulier les jeunes générations.



Cinquièmement, la coopération multilatérale est étroitement coordonnée, avec un soutien mutuel dans les forums internationaux tels que les Nations unies, l’ASEAN et le mécanisme Lancang–Mékong.



Sixièmement, la gestion des frontières terrestres est globalement stable, tandis que les mécanismes de dialogue en mer sont maintenus afin de gérer et résoudre correctement les différends, contribuant à la stabilité régionale.



Vers une nouvelle phase de coopération



Selon le vice-ministre Nguyên Minh Vu, ces résultats reposent avant tout sur la confiance politique et la compréhension mutuelle entre les dirigeants des deux pays, ainsi que sur les efforts coordonnés des ministères, des collectivités locales, des entreprises et des peuples des deux nations.



Ces acquis constituent une base solide pour poursuivre le développement des relations Vietnam–Chine vers une voie stable, saine, durable et à long terme. Ils ouvrent également la voie à une nouvelle phase de coopération à un niveau supérieur, avec une dynamique et un espace élargis, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine.- VNA

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