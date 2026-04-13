Politique

Le SG et président de la République To Lam reçoit le directeur de la Garde nationale de Russie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec la Russie. 

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite), et le directeur de la Garde nationale de Russie, Viktor Zolotov. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite), et le directeur de la Garde nationale de Russie, Viktor Zolotov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le 13 avril Viktor Zolotov, directeur de la Garde nationale de Russie (Rosgvardia), en visite de travail au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec la Russie. Il s'est félicité des échanges et des contacts réguliers entretenus entre les agences des deux pays à différents niveaux, qui contribuent au renforcement des relations bilatérales.

To Lam a salué la coopération positive et substantielle, ainsi que les efforts déployés par la Garde nationale de Russie et les organes compétents du Vietnam pour la mise en œuvre des accords de haut niveau et la concrétisation des visions communes. Il a également souligné que le Vietnam encourageait les deux parties à renforcer leur coopération dans les domaines où elles disposent d’un potentiel et d’avantages communs, conformément aux orientations et priorités de développement pour la nouvelle période.

De son côté, Viktor Zolotov a transmis les salutations et les félicitations du président Vladimir Poutine et d'autres dirigeants russes au secrétaire général et président de la République, ainsi qu'au peuple vietnamiens à l'occasion du succès du 14e Congrès national du Parti et de l'élection des députés de la 16e Assemblée nationale.

Il a espéré que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple et le pays vietnamiens réaliseront des progrès encore plus importants en matière de développement national et atteindront rapidement les objectifs fixés par le Congrès.

Il a salué le rôle de To Lam dans la mise en place des fondements de la coopération entre la Garde nationale russe et les agences vietnamiennes, et l'a remercié de son soutien constant au renforcement des relations bilatérales.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (droite), et le directeur de la Garde nationale de Russie, Viktor Zolotov. Photo: VNA

Les deux parties ont constaté que la collaboration entre le Vietnam et la Russie progresse dans de nombreux domaines, la coopération en matière de sécurité constituant un pilier essentiel des relations bilatérales.

Ils se sont félicités des résultats positifs de la coopération en matière de sécurité, notamment entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la Garde nationale de Russie, y compris la mise en œuvre effective d'un accord de coopération signé en août 2022.

Les deux parties ont convenu de poursuivre et de développer leur coopération dans des domaines tels que le partage d'expériences, la formation, la lutte contre le terrorisme et la protection des infrastructures critiques. Elles ont également souligné la signature, lors de cette visite, d'un programme d'action conjoint pour la période 2026-2028, le qualifiant de cadre juridique important pour la coopération bilatérale future.-VNA

#To Lam #Garde nationale de Russie #visite de travail au Vietnam
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