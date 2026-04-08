Forum économique Vietnam-Russie : la force intérieure face à un nouveau contexte



Hanoï, 8 avril (VNA) – Le Forum économique Vietnam-Russie 2026 (VREF 2026), placé sous le thème « Libérer la force intérieure à l’ère du numérique », s’est tenu à Hanoï le 8 avril, en format hybride.



Organisé conjointement par l’Université d’économie et de commerce de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU), l’Université financière du gouvernement de la Fédération de Russie et l’Association d’amitié Vietnam-Russie, cet événement a réuni universitaires, décideurs politiques, experts et représentants d’entreprises afin de débattre du développement économique et de renforcer la coopération bilatérale dans un contexte mondial en constante évolution.



S’exprimant lors du forum, le professeur associé et docteur Dao Thanh Truong, vice-président de la VNU, a souligné que le renforcement de la force intérieure était devenu un impératif stratégique pour les pays et les organisations face aux incertitudes mondiales. Dans le contexte actuel, la force interne ne se limite pas aux ressources disponibles ; elle englobe également la capacité d’innovation, la qualité des ressources humaines, l’adaptabilité et la participation aux réseaux de coopération internationaux.



Il a souligné le rôle central des universités dans l’écosystème du savoir, notamment par l’enseignement, la recherche, le transfert de technologies et le conseil en matière de politiques publiques. Une collaboration renforcée entre universités, entreprises, agences étatiques et partenaires internationaux est essentielle pour optimiser les ressources internes et multiplier les opportunités de développement.



Les experts présents au forum ont mis en lumière les perturbations et la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, les fluctuations des marchés de l’énergie, de la finance et de l’alimentation, ainsi que la montée des risques géopolitiques, parallèlement aux progrès rapides de la transformation numérique, de la transition écologique et de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, la coopération internationale doit dépasser les engagements généraux pour s’orienter vers des partenariats structurés, assortis de projets concrets capables de générer une valeur mesurable.



Les participants ont abordé plusieurs domaines clés de coopération, tels que la gouvernance économique, la finance et les paiements, la science et la technologie, la transition énergétique, la connectivité logistique et le développement des ressources humaines. Parmi les propositions figurent la promotion des paiements bilatéraux en monnaies nationales (VND et RUB), le renforcement de la collaboration en matière de recherche et d’innovation dans des domaines comme l’intelligence artificielle et les technologies numériques, et le développement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables.



La connectivité logistique et le développement des infrastructures ont également été identifiés comme des facteurs essentiels au renforcement du commerce bilatéral. Les experts ont suggéré la mise en place de corridors de transport multimodaux et une plus grande numérisation des procédures commerciales afin de réduire les coûts et les délais de transaction.



Le forum a également souligné l'importance de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) et des compétences numériques. Des recommandations ont été formulées en faveur du développement de programmes de formation conjoints, de la reconnaissance mutuelle des qualifications et des échanges universitaires entre les deux pays.



Ces discussions devraient contribuer au renforcement de la coopération Vietnam-Russie et à la consolidation de partenariats économiques durables dans les prochains mois. - VNA

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