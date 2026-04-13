Politique

Le ministère de la Sécurité publique intensifie la coopération avec la Garde nationale de Russie

Le ministre Luong Tam Quang et le général Viktor Zolotov ont procédé à la signature officielle du Programme d'action conjoint pour la période 2026-2028, instaurant ainsi un couloir pour une collaboration plus profonde, concrète et efficace entre les deux organes.

Entretien entre le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Sécurité publique, et le général Viktor Zolotov, directeur de la Garde nationale de Russie (Rosgvardia). Photo: VNA
Entretien entre le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Sécurité publique, et le général Viktor Zolotov, directeur de la Garde nationale de Russie (Rosgvardia). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre vietnamien de la Sécurité publique, a présidé le 13 avril à Hanoï une cérémonie d'accueil officielle et s'est entretenu avec le général Viktor Zolotov, directeur de la Garde nationale de Russie (Rosgvardia).

Le ministre Luong Tam Quang a souligné l’importance de la visite du général Viktor Zolotov, offrant aux deux parties l'occasion de discuter et de définir des mesures concrètes pour dynamiser leur partenariat, contribuant à faire de la coopération dans le domaine de l'application de la loi un pilier central des relations entre les deux pays.

Pour sa part, le général Viktor Zolotov a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste, un jalon qu'il considère comme le début d'une nouvelle phase de développement du Vietnam, quarante ans après le lancement de la politique du Renouveau (Doi Moi), avec une vision à long terme et des objectifs ambitieux.

Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de constater que, à la suite de la visite officielle en Russie et de la participation à la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique du secrétaire général To Lam en mai 2025, de son entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Putin le 24 janvier, tenu juste après le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti au Vietnam, ainsi que de la visite en Russie du Premier ministre Pham Minh Chinh en mars 2026, les relations de coopération Vietnam-Russie connaissent un développement vigoureux et global dans tous les domaines, y compris la sécurité et l’application de la loi.

Sur la base d’une confiance politique élevée entre les deux pays, les liens entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la Garde nationale de Russie ont bien progressé, conformément à l'accord de coopération bilatérale signé en août 2022 à Moscou.

Plus précisément, les deux parties ont maintenu un rythme soutenu d'échanges de délégations afin de partager des expertises en matière de maintien de l'ordre public, de lutte contre le terrorisme et les émeutes, ainsi que dans la formation technique spécialisée, incluant l'utilisation de brigades cynophiles et de la cavalerie. Le ministre vietnamien a également salué la participation de la Garde nationale de Russie au Gala mondial de la musique de la police organisé au Vietnam en juillet 2025.

Face à la sophistication croissante de la criminalité transnationale, les deux parties ont convenu d'élaborer rapidement une feuille de route pour l'exécution du "Programme d'action conjoint entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la Garde nationale de Russie pour la période 2026-2028".

Les deux parties sont tombées d’accord pour renforcer l’échange de délégations visant à partager des expériences, organiser des formations destinées aux cadres vietnamiens sur les tactiques d'opérations spéciales, la libération d'otages, le déminage, la protection contre les risques chimiques et radiologiques, ainsi que le transfert de technologies, la modernisation d'équipements techniques, etc.

À l'issue de l'entretien, le ministre Luong Tam Quang et le général Viktor Zolotov ont procédé à la signature officielle du Programme d'action conjoint pour la période 2026-2028, instaurant ainsi un couloir pour une collaboration plus profonde, concrète et efficace entre les deux organes. -VNA

#Russie #Programme d'action conjoint #Garde nationale de Russie #Rosgvardia
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