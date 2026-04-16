Politique

Atelier de renforcement des capacités : préparation des participants à l'APEC Vietnam 2027

L'atelier de renforcement des capacités de deux jours, destiné à préparer l'APEC Vietnam 2027, s'est ouvert à Hanoï le 15 avril.

Vue de l'atelier de deux jours sur le renforcement des capacités pour l'APEC Vietnam 2027 à Hanoï, le 15 avril. Photo: baoquocte.vn
Vue de l'atelier de deux jours sur le renforcement des capacités pour l'APEC Vietnam 2027 à Hanoï, le 15 avril. Photo: baoquocte.vn


Hanoï, 16 avril (VNA) – L'atelier de renforcement des capacités de deux jours, destiné à préparer l'APEC Vietnam 2027, s'est ouvert à Hanoï le 15 avril.

Il a réuni des représentants du Secrétariat international de l'APEC, ainsi que des intervenants et des experts des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Pérou et du Chili, et près de 100 délégués des ministères, agences et instituts de recherche vietnamiens.

Dans son discours d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné qu'en près de quarante ans de développement, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) s'est imposée comme un forum économique de premier plan dans la région, contribuant de manière significative à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales.

En tant que vice-président permanent du Comité national pour l'APEC 2027, Nguyen Minh Hang a affirmé que le Vietnam accueillera cet événement majeur à un moment où le pays entre dans une nouvelle phase de développement stratégique, avec l'ambition d'une croissance à deux chiffres et la mise en place d'un nouveau modèle de croissance fondé sur la productivité, la qualité et l'efficacité, ainsi que sur une compétitivité nationale renforcée. Le pays fait également progresser sa politique étrangère à un niveau supérieur, guidée par les principes d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de multilatéralisme et de diversification, parallèlement à une intégration internationale proactive et globale.

Dans ce contexte, l'APEC et la région Asie-Pacifique demeurent parmi les principales priorités de la politique étrangère du Vietnam. Pays hôte de l'APEC pour la troisième fois après 2006 et 2017, le Vietnam s'est engagé à tout mettre en œuvre et à collaborer étroitement avec les économies membres pour assurer le succès de l'édition 2027, tout en contribuant à définir le programme de coopération du forum pour cette nouvelle phase.

Lors de l'atelier, John W. McIntyre, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Hanoï, a décrit le Vietnam comme un partenaire clé des États-Unis dans la région indo-pacifique, soulignant son rôle et son influence croissants aux niveaux régional et mondial.

Il a salué le rôle du Vietnam au sein de l'APEC, insistant sur le fait que l'organisation réussie des Années APEC en 2006 et 2017 avait démontré ses capacités en matière d'organisation, de coordination et de leadership. Le diplomate s'est dit convaincu que le Vietnam saurait tirer profit de cette expérience dans le cadre de la préparation de l'APEC 2027.

John W. McIntyre a affirmé que les États-Unis continueraient de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam en amont de l'événement, notamment par le biais de programmes de renforcement des capacités, de développement des compétences, de partage d'expérience des précédents pays hôtes de l'APEC et d'une collaboration accrue avec les experts et partenaires internationaux.

Durant cet atelier de deux jours, les participants échangeront avec des experts et des intervenants internationaux afin d'examiner et d'évaluer les priorités et les progrès de la coopération au sein du forum régional, ainsi que de discuter des orientations futures. Ils partageront également leurs expériences et bénéficieront d'une formation aux compétences clés telles que la présidence et la coprésidence de réunions, l'établissement de l'ordre du jour, la négociation de documents et la recherche de consensus.

Les résultats de l'atelier devraient contribuer à la formulation de priorités, d'initiatives et d'actions concrètes que le Vietnam pourra mettre en œuvre lors de l'APEC 2027, afin d'apporter une valeur ajoutée substantielle et durable à la région.

Le matin même, Nguyen Minh Hang a rencontré John W. McIntyre, des représentants du Département d'État américain, du programme États-Unis-APEC RISE, ainsi que des experts et intervenants internationaux, afin de les remercier de leur coopération et de leur soutien, et de discuter des préparatifs de l'APEC 2027. - VNA

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#APEC Vietnam 2027
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