Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung s'entretient par téléphone avec son homologue singapourien

Les deux dirigeants se sont engagés à consolider la confiance politique, à promouvoir les échanges de tous niveaux et à maintenir des mécanismes de coopération efficaces.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'entretient par téléphone avec son homologue singapourien Lawrence Wong. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung s'entretient par téléphone avec son homologue singapourien Lawrence Wong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung s’est entretenu par téléphone le 16 avril avec son homologue singapourien, Lawrence Wong, qui a exprimé sa volonté de collaborer étroitement afin de faire progresser de manière concrète et efficace le partenariat stratégique global Vietnam–Singapour.

Le Minh Hung a indiqué que le Vietnam préparait de nouvelles politiques visant à attirer davantage d’investissements étrangers. Il a proposé à Singapour de soutenir le Vietnam dans la création de centres financiers internationaux, ainsi que d’élargir et de moderniser le réseau des parcs industriels Vietnam–Singapour (VSIP) de nouvelle génération, en y intégrant le transfert de technologies de pointe.

Approuvant ces propositions, Lawrence Wong a réaffirmé la haute estime que Singapour porte à ses relations avec le Vietnam et sa volonté de mettre en œuvre les domaines de coopération convenus. Il a souligné l'importance de renforcer les échanges de haut niveau, la coopération dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans d'autres secteurs, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement régionaux.

Le dirigeant singapourien a annoncé son intention de porter à 30 le nombre de VSIP au Vietnam en 2026, marquant ainsi le 30e anniversaire de la présence de cette initiative dans le pays. Il a également réaffirmé son soutien au Vietnam en matière de développement des ressources humaines, notamment des cadres de niveau stratégique, grâce à de nouveaux accords de formation et à l'extension du Programme de coopération au développement de Singapour au niveau local.

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Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Lawrence Wong s’est dit confiant quant à la poursuite du développement soutenu des relations bilatérales et a appelé à des avancées dans de nouveaux domaines, tels que l’échange de crédits carbone et la coopération en matière de sécurité alimentaire.

Les deux dirigeants se sont engagés à consolider la confiance politique, à promouvoir les échanges de tous niveaux et à maintenir des mécanismes de coopération efficaces, notamment la réunion annuelle entre les deux Premiers ministres. Ils ont également convenu de lancer prochainement, en 2026, un mécanisme de dialogue stratégique entre les deux Partis au pouvoir et de renforcer leur coopération en matière de sécurité énergétique.

Les deux parties ont également affirmé accorder une priorité et mobiliser des ressources pour mettre en œuvre efficacement le programme d’action du partenariat stratégique global pour la période 2025-2030.

Elles ont également évoqué la possibilité de signer un accord intergouvernemental sur le commerce transfrontalier d'électricité bas carbone, créant ainsi un cadre juridique pour les exportations d'énergie éolienne offshore du Vietnam vers Singapour.

Dans un contexte international complexe, Le Minh Hung a proposé de renforcer la coopération au sein de l’ASEAN et d’assurer une coordination étroite en 2027, année durant laquelle Singapour assurera la présidence tournante du bloc régional et où le Vietnam accueillera l’APEC.

Il a également appelé à intensifier la coopération en matière de défense et de sécurité, de lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que dans le développement et la gouvernance des infrastructures numériques. Il a enfin souligné l’importance de promouvoir les négociations en vue d’un Code de conduite (COC) efficace et substantiel en Mer Orientale.

À cette occasion, le Premier ministre Lawrence Wong a invité son homologue Le Minh Hung à effectuer une visite officielle à Singapour. -VNA

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