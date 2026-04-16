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Le Vietnam inaugure son Bureau de l’attaché de défense à Rome

L’inauguration du Bureau de l’attaché de défense du Vietnam en Italie marque non seulement une nouvelle étape dans la coopération bilatérale en matière de défense, mais contribue également à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays dans les temps à venir.

Cérémonie d'ouverture du Bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Italie. Photo : VNA
Cérémonie d'ouverture du Bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Italie. Photo : VNA

Rome (VNA) – La cérémonie d’inauguration du Bureau de l’attaché de défense du Vietnam en Italie s’est tenue dans l’après-midi du 14 avril.

L’événement a eu lieu en présence du général de corps d’armée Nguyen Van Hien, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, du vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, de l’ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Phuong Anh, du contre-amiral Gianandrea Buldrini, chef adjoint du renseignement et de la cybersécurité au sein du ministère italien de la Défense, ainsi que des attachés de défense des pays accrédités en Italie.

Lors de la cérémonie, le général de corps d’armée Nguyen Van Hien a souligné la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement du Vietnam, ainsi que l’intensification par l’Armée populaire du Vietnam de son intégration internationale et de sa diplomatie de défense tant sur les plans bilatéral que multilatéral, avec de nombreux résultats concrets.

Selon lui, l’armée vietnamienne participe activement aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, tout en contribuant dans les domaines de la sécurité non traditionnelle, de l’aide humanitaire, des secours et du relèvement après guerre, contribuant ainsi à un environnement de paix et de stabilité dans le monde. La diplomatie de défense affirme ainsi de plus en plus son rôle comme l’un des piliers importants de la diplomatie nationale, renforçant la confiance stratégique et le prestige du Vietnam.

L’inauguration du Bureau de l’attaché de défense du Vietnam en Italie marque non seulement une nouvelle étape dans la coopération bilatérale en matière de défense, mais contribue également à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays dans les temps à venir. Le général de corps d’armée Nguyen Van Hien a exprimé le souhait que le ministère italien de la Défense continue de créer des conditions favorables au fonctionnement de ce bureau.

De son côté, le contre-amiral Gianandrea Buldrini a affirmé que la coopération de défense entre le Vietnam et l’Italie s’était consolidée et intensifiée de manière concrète et efficace, conformément aux accords signés, notamment dans les échanges de délégations de haut niveau, les consultations et dialogues ainsi que les équipements de défense. Il a indiqué que les deux ministères de la Défense poursuivraient leur coopération dans le règlement des conséquences de la guerre, notamment le déminage. Le ministère italien de la Défense a salué la création du Bureau de l’attaché de défense du Vietnam à Rome, le considérant comme une passerelle importante pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral.

De son côté, l’attaché de défense du Vietnam en Italie, le colonel Nguyen Doan Ngoc, a remercié les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays pour leur soutien dans la création de ce Bureau. Il a également affirmé qu’il s’efforcerait de remplir pleinement ses fonctions de conseil et de mener des activités de diplomatie militaire afin de renforcer la compréhension mutuelle, la confiance et la coopération en matière de défense entre les deux pays, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Italie. -VNA

#attaché de défense du Vietnam en Italie #Vietnam-Italie Italie
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