Politique

Tran Thanh Man et Maurizio Acerbo œuvrent au renforcement de la coopération politique Vietnam–Italie

En visite officielle en Italie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a rencontré le dirigeant du Parti communiste italien, Rifondazione Comunista, réaffirmant la volonté commune de consolider les relations politiques et de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (gauche) et le secrétaire général du Parti communiste italien, Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo à Rome. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (gauche) et le secrétaire général du Parti communiste italien, Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo à Rome. Photo : VNA

Rome (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le matin du 14 avril (heure locale), à Rome, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le secrétaire général du Parti communiste italien, Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo.

Se déclarant heureux de cette rencontre, Tran Thanh Man a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, à Maurizio Acerbo ainsi qu’aux membres de Rifondazione Comunista.

Il a affirmé que l’Italie est l’un des partenaires les plus importants du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) et a exprimé le souhait de renforcer davantage le partenariat stratégique Vietnam–Italie sur tous les plans, y compris les relations interpartis. Rappelant les sentiments et le soutien précieux du peuple italien dans la lutte passée pour l’indépendance et la réunification du Vietnam, ainsi que dans son développement actuel, il a souligné les nombreuses similitudes entre les deux pays, notamment en matière de traditions culturelles et d’amitié mutuelle.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le PCV attache une grande importance à la coopération avec Rifondazione Comunista. Dans un contexte international complexe, il a souligné la nécessité de renforcer les relations entre les deux Partis afin de promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération Vietnam–Italie, au bénéfice des deux peuples et de la paix mondiale.

Concernant les orientations de coopération, il a proposé de renforcer la compréhension mutuelle et les échanges, de valoriser le rôle des Partis dans le développement des relations bilatérales. Il a également appelé à intensifier les échanges entre les peuples et la coopération dans les domaines de la culture, des arts, de l’éducation, du tourisme ainsi que la coopération décentralisée.

À cette occasion, Tran Thanh Man a informé son interlocuteur du projet de construction du Musée du PCV, visant à conserver et valoriser des documents et objets historiques précieux, et a proposé une coopération italienne à travers le partage d’expériences, de documents et de techniques de conservation.

vnanet-italie-2.jpg
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, le secrétaire général du Parti communiste italien, Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo et les délégués vietnamiens et italiens à Rome. Photo : VNA

De son côté, Maurizio Acerbo s’est félicité de cette rencontre et a exprimé son plaisir de recevoir les salutations de To Lam. Il a souligné les sentiments particuliers adressés au Vietnam, qu’il considère comme un symbole du mouvement de libération nationale et une source d’inspiration pour la classe ouvrière mondiale. Il a également rappelé le lien historique entre les deux pays incarné par le Président Ho Chi Minh, qui avait séjourné en Italie lors de sa quête pour trouver la voie du salut national.

Appréciant l’importance du 14e Congrès national du PCV, Maurizio Acerbo a salué les orientations de développement du Vietnam ainsi que sa politique étrangère pacifique, indépendante et autonome. Il a affirmé l’importance accordée au renforcement des relations de solidarité avec le PCV et a exprimé sa volonté de contribuer à approfondir le partenariat stratégique Vietnam–Italie et les liens d’amitié entre les deux peuples. - VNA

source
#Vietnam–Italie #coopération politique #Maurizio Acerbo #relations interpartis #partenariat stratégique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Elections législatives

Sur le même sujet

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man s'exprime lors du dialogue politique sur le renforcement de la coopération Vietnam-Italie. Photo: VNA

Le président de l'AN participe à un dialogue politique sur le renforcement de la coopération Vietnam-Italie

Dans un contexte d'accélération de la mondialisation et des transitions écologique et numérique, le Vietnam et l'Italie sont bien placés pour se compléter et optimiser leurs atouts respectifs en vue d'une croissance durable, inclusive et résiliente. Sur cette base, le président de l'AN Tran Thanh Man a exhorté les deux parties à concrétiser leur volonté de coopération en résultats tangibles, en se concentrant sur les domaines prioritaires.

Voir plus

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man rencontre la présidente du Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam, Chiara Gribaudo. Photo: VNA

Renforcement de la coopération parlementaire entre le Vietnam et l'Italie

Accueillant le plus haut législateur vietnamien et une délégation vietnamienne de haut niveau l'accompagnant, Chiara Gribaudo a salué la coopération croissante entre les organes législatifs des deux pays et a exprimé le souhait d’effectuer prochainement une visite au Vietnam afin de renforcer davantage les relations bilatérales.

Le secrétaire général du PCV et président To Lam (droite) rencontre le dirigeant chinois Wang Huning. Photo : VNA

Le SG du Parti et président To Lam rencontre le dirigeant chinois Wang Huning

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a souligné le rôle crucial du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et du Front de la Patrie du Vietnam dans la promotion des échanges entre les peuples et des liens entre les localités des deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et Qu Dongyu, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome. Photo : VNA

Le Vietnam considère la FAO comme un partenaire de premier plan dans l'agriculture

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré à Rome le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, afin de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’organisation onusienne dans les domaines de l’agriculture durable, de la sécurité alimentaire et de la transformation des systèmes alimentaires face aux défis mondiaux.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam visite la Nouvelle Zone de Xiong’an en Chine. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam visite la Nouvelle Zone de Xiong’an en Chine

Créée en avril 2017, la Nouvelle Zone de Xiong’an est considérée par la Chine comme un choix stratégique majeur à caractère historique du Comité central du PCC, ainsi qu’une nouvelle zone d’importance nationale, après la Zone économique spéciale de Shenzhen (Guangdong) et la Nouvelle Zone de Pudong (Shanghai).

L’ambassadeur de Turquie au Vietnam, Korhan Kemik. Photo : ambassade de Turquie au Vietnam

La Turquie prête à approfondir sa coopération avec le Vietnam

Le Vietnam est un partenaire important de la Turquie en Asie du Sud-Est. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1978, les deux pays ont cultivé une coopération fructueuse fondée sur l’amitié, la solidarité et le respect mutuel.

Des représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens en Chine accueillent le secrétaire général et président de la République To Lam et son épouse à l’aéroport international de Pékin. Photo: VNA

La visite en Chine du SG et président vietnamien To Lam revêt une importance stratégique majeure

La visite d’État en Chine du secrétaire général et président vietnamien To Lam, du 14 au 17 avril, est perçue comme un jalon stratégique majeur pour approfondir la confiance politique et impulser une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Elle devrait ouvrir des perspectives accrues de coopération concrète entre le Vietnam et la Chine, notamment avec la région du Guangxi.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail, à Hanoi, le 14 avril. Photo: VNA

Le PM exige de mettre en service les deuxièmes campus des hôpitaux Bach Mai et Viêt Duc

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères de la Santé, de la Construction, de la Défense et de la Sécurité publique de diriger les organismes concernés à mobiliser un maximum de ressources et à résoudre rapidement les problèmes et obstacles en suspens à ces deux projets en vue de leur mise en service dans le courant du deuxième trimestre.

Le professeur Cui Shoujun de l’Institut d'études du développement international de l'École d'études internationales de l'Université Renmin de Chine (RUC). Photo: VNA

Une impulsion nouvelle pour les relations Vietnam-Chine

Le choix de la Chine comme première destination après l’investiture présidentielle du dirigeant vietnamien To Lam souligne l’importance stratégique des liens entre les deux pays et confirme leur fondement d’amitié traditionnelle, souvent décrite comme « à la fois camarades et frères ».

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et le Premier ministre slovaque, Robert Fico. Photo: VNA

Le Premier ministre slovaque conclut sa visite officielle au Vietnam

La visite officielle du Premier ministre slovaque, Robert Fico, au Vietnam s’est achevée sur une avancée majeure avec l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Ce déplacement marque un tournant important, ouvrant une nouvelle phase de coopération plus approfondie et concrète entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam et son épouse. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président To Lam et son épouse partent pour une visite d'État en Chine

À l’invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam et son épouse ont quitté Hanoï le 14 avril 2026 pour une visite d’État en Chine, destinée à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam. Photo: VNA

PROMOUVOIR LA TRADITION D’AMITIÉ VIETNAM–CHINE, ÉLEVER LA CONNECTIVITÉ STRATÉGIQUE À UN NOUVEAU NIVEAU DANS LA NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT

Un article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam a été publié dans Le Quotidien du peuple, l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois, à la veille de sa visite d'État en Chine du 14 au 17 avril. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient de vous présenter l'intégralité de cet article.