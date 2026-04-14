Tran Thanh Man et Maurizio Acerbo œuvrent au renforcement de la coopération politique Vietnam–Italie

Rome (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le matin du 14 avril (heure locale), à Rome, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le secrétaire général du Parti communiste italien, Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo.

Se déclarant heureux de cette rencontre, Tran Thanh Man a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, à Maurizio Acerbo ainsi qu’aux membres de Rifondazione Comunista.

Il a affirmé que l’Italie est l’un des partenaires les plus importants du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) et a exprimé le souhait de renforcer davantage le partenariat stratégique Vietnam–Italie sur tous les plans, y compris les relations interpartis. Rappelant les sentiments et le soutien précieux du peuple italien dans la lutte passée pour l’indépendance et la réunification du Vietnam, ainsi que dans son développement actuel, il a souligné les nombreuses similitudes entre les deux pays, notamment en matière de traditions culturelles et d’amitié mutuelle.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le PCV attache une grande importance à la coopération avec Rifondazione Comunista. Dans un contexte international complexe, il a souligné la nécessité de renforcer les relations entre les deux Partis afin de promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération Vietnam–Italie, au bénéfice des deux peuples et de la paix mondiale.

Concernant les orientations de coopération, il a proposé de renforcer la compréhension mutuelle et les échanges, de valoriser le rôle des Partis dans le développement des relations bilatérales. Il a également appelé à intensifier les échanges entre les peuples et la coopération dans les domaines de la culture, des arts, de l’éducation, du tourisme ainsi que la coopération décentralisée.

À cette occasion, Tran Thanh Man a informé son interlocuteur du projet de construction du Musée du PCV, visant à conserver et valoriser des documents et objets historiques précieux, et a proposé une coopération italienne à travers le partage d’expériences, de documents et de techniques de conservation.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, le secrétaire général du Parti communiste italien, Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo et les délégués vietnamiens et italiens à Rome. Photo : VNA

De son côté, Maurizio Acerbo s’est félicité de cette rencontre et a exprimé son plaisir de recevoir les salutations de To Lam. Il a souligné les sentiments particuliers adressés au Vietnam, qu’il considère comme un symbole du mouvement de libération nationale et une source d’inspiration pour la classe ouvrière mondiale. Il a également rappelé le lien historique entre les deux pays incarné par le Président Ho Chi Minh, qui avait séjourné en Italie lors de sa quête pour trouver la voie du salut national.

Appréciant l’importance du 14e Congrès national du PCV, Maurizio Acerbo a salué les orientations de développement du Vietnam ainsi que sa politique étrangère pacifique, indépendante et autonome. Il a affirmé l’importance accordée au renforcement des relations de solidarité avec le PCV et a exprimé sa volonté de contribuer à approfondir le partenariat stratégique Vietnam–Italie et les liens d’amitié entre les deux peuples. - VNA