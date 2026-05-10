Politique

Le Comité permanent donne son avis sur la préparation de la 2e session de l’AN de la 16e législature

La 2e session du Comité permanent de l'organe législatif donnera son avis préliminaire sur les préparatifs de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature.

Une session du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo: VNA
Une session du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Bureau de l’Assemblée nationale (AN) a annoncé que, selon le calendrier prévu, la deuxième session du Comité permanent de l’organe législatif se tiendra dans la matinée du 11 mai 2026 à Hanoï.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononcera le discours d’ouverture et dirigera, aux côtés des vice-présidents de l’Assemblée nationale, les travaux de la session.

À cette occasion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examinera et adoptera l’ordonnance modifiant et complétant certains articles de l’ordonnance relative à la fusion des textes normatifs juridiques.

Dans le cadre de ses activités de supervision, le Comité examinera également le rapport sur la réception des pétitions des citoyens adressées à l’Assemblée nationale pour les mois de mars et avril 2026.

La session permettra par ailleurs de dresser le bilan de la première session et de donner un avis préliminaire sur les préparatifs de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. -VNA

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#Comité permanent #Assemblée nationale #session
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