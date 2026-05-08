Politique

Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État au Sri Lanka

Au terme de sa visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et les dirigeants sri-lankais sont convenus de renforcer de manière globale les relations bilatérales, notamment dans les domaines politique, économique, sécuritaire, technologique et culturel, tout en intensifiant leur coordination sur les questions régionales et internationales.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam en visite d’État au Sri Lanka. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam en visite d’État au Sri Lanka. Photo : VNA

Colombo (VNA) - Dans la soirée du 8 mai (heure locale), le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et la délégation vietnamienne de haut niveau l'accompagnant, ont quitté Colombo pour regagner le Vietnam, concluant avec succès leur visite d’État au Sri Lanka les 7 et 8 mai.

Lors des rencontres et contacts, les deux parties se sont mutuellement informées de la situation dans leurs pays respectifs et se sont félicitées des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multisectorielle entretenues depuis plus d’un demi-siècle, fondées sur la confiance politique, la fidélité mutuelle, le soutien sincère, les affinités culturelles bouddhiques et leur appartenance commune au Mouvement des non-alignés.

Les deux parties ont décidé d’élargir les échanges et contacts de haut niveau ainsi qu’à tous les échelons, tout en mettant en œuvre régulièrement les mécanismes de coopération bilatérale dans différents domaines. Elles ont aussi convenu de consolider les relations entre les deux Partis au pouvoir et d’intensifier les échanges de vues sur les questions théoriques, les politiques étrangères ainsi que les enjeux régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Le Vietnam et le Sri Lanka ont convenu de rendre plus concrète et efficace leur coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la formation des forces de maintien de la paix des Nations unies, ainsi que dans les échanges d’informations, le transfert de technologies de défense, la sécurité maritime et la cybersécurité.

Soulignant le potentiel de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre des mesures décisives afin d’atteindre rapidement un objectif d'un milliard de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux.

Les deux pays ont également convenu de renforcer leur coopération dans l’agriculture, les chaînes d’approvisionnement agricoles, les technologies de conservation post-récolte, la pêche, les sciences et technologies ainsi que la transformation numérique. Ils entendent aussi partager leurs expériences sur le développement de produits stratégiques et mettre en œuvre des projets de recherche et de transfert technologique mutuellement bénéfiques.

Les deux parties ont par ailleurs décidé de faire de la coopération culturelle et éducative, ainsi que des échanges entre les peuples, l’un des piliers majeurs des relations bilatérales.

Le Vietnam et le Sri Lanka devaient poursuivre leur coordination étroite au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, au Mouvement des non-alignés et au Forum du Sud global.

Les dirigeants des deux pays ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation, tout en insistant sur la nécessité de régler pacifiquement les différends sur la base du respect et de l’application du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982). - VNA

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