Politique

Vietnam–Sri Lanka : plusieurs accords de coopération signés à Colombo

La cérémonie d’échange de documents de coopération entre plusieurs ministères et secteurs du Vietnam et du Sri Lanka a eu lieu en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et du président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake.

Remise de cadeaux du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au gouvernement et au peuple sri-lankais. Photo : VNA
Remise de cadeaux du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au gouvernement et au peuple sri-lankais. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l’issue de leur entretien de haut niveau, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake, ont assisté, le matin du 8 mai, à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre plusieurs ministères et secteurs des deux pays.

Ces documents comprennent plusieurs mémorandums d’entente couvrant divers domaines. Le premier concerne la coopération en matière de formation policière et de recherche scientifique. Il a été signé entre l’Académie de la Police populaire du Vietnam (relevant du ministère vietnamien de la Sécurité publique) et l’Académie nationale de la Police du Sri Lanka (placée sous l’autorité du ministère sri-lankais de la Sécurité publique et des Affaires parlementaires).

Les autres accords lient le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies à son homologue sri-lankais, ainsi que le ministère vietnamien des Affaires ethniques et des Religions au ministère sri-lankais du Bouddhisme, des Religions et de la Culture.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake, ont assisté, le matin du 8 mai, à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre plusieurs ministères et secteurs des deux pays. ​Photo : VNA

Par ailleurs, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a conclu deux mémorandums : l'un sur la coopération culturelle avec ce même ministère sri-lankais du Bouddhisme, des Religions et de la Culture, et l'autre dans le domaine de l'information et de la communication avec le ministère sri-lankais de la Santé et des Médias de masse.

À cette occasion, le Vietnam a fait don de 100 tonnes d'urée et de superphosphate au gouvernement et au peuple sri-lankais. Au cours des 56 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Sri Lanka le 21 juillet 1970, l'amitié traditionnelle entre les deux pays n'a cessé de se renforcer et de s'étendre à de nombreux domaines.

Vietnam et Sri Lanka entretiennent une amitié traditionnelle et une coopération multiforme étroite, fondées sur une forte confiance politique, des visions de développement convergentes ainsi que des valeurs culturelles et bouddhistes partagées.

La coopération bilatérale dans les domaines de la culture et du tourisme, notamment du tourisme spirituel, connaît un développement soutenu.

La coopération économique et commerciale recèle également un important potentiel. Bien que les échanges bilatéraux s’élèvent actuellement à un peu plus de 200 millions de dollars, la stabilisation de la situation au Sri Lanka et le retour progressif du pays sur la voie du développement devraient ouvrir de nouvelles perspectives.

Cette dynamique offrira de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes souhaitant renforcer leurs exportations et leurs investissements sur ce marché.

Le Sri Lanka occupe une position stratégique sur des routes maritimes de l’océan Indien et représente un marché de près de 30 millions d’habitants. Le renforcement des relations permettra au Vietnam d’élargir son accès au marché sud-asiatique, de consolider les chaînes d’approvisionnement et de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité maritime et de la connectivité portuaire.

La visite d'État du secrétaire général et président To Lam en République socialiste démocratique du Sri Lanka réaffirme l'importance qu'accorde le Vietnam à la promotion de ces relations. Elle témoigne également de la volonté commune d'élever l'amitié traditionnelle, ancrée dans la profondeur historique, vers un partenariat de co-développement, pour la prospérité partagée des deux peuples. -VNA

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