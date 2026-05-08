Économie

L’Assemblée nationale atteste un plan d’investissement public sur la période 2026-2030

La résolution n° 27/2026/QH16 relative au plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030 dispose que l’objectif principal est d’accroître l’efficacité des investissements publics afin qu’ils génèrent des retombées positives plus importantes, jouent un rôle moteur dans le développement et mobilisent un maximum de ressources non étatiques pour les investissements de développement.

Des travaux d'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc en cours dans la zone spéciale de Phu Quôc, province d An Giang. Photo : VNA
Des travaux d'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc en cours dans la zone spéciale de Phu Quôc, province d An Giang. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé l’attestation de la résolution n° 27/2026/QH16 relative au plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030.

Ce plan définit un cadre visant à renforcer les infrastructures, à soutenir la croissance et à améliorer le bien-être social.

La résolution dispose que l’objectif principal est d’accroître l’efficacité des investissements publics afin qu’ils génèrent des retombées positives plus importantes, jouent un rôle moteur dans le développement et mobilisent un maximum de ressources non étatiques pour les investissements de développement.

L’investissement public restera un moteur essentiel de la croissance du pays, contribuant à la mise en place d’un système moderne et intégré d’infrastructures stratégiques, tout en servant le développement socio-économique, la sécurité sociale, la défense et la sécurité nationales.

Parallèlement, le plan met l’accent sur l’innovation dans la gestion des investissements publics. L’allocation, l’administration et l’utilisation des fonds publics seront fondées sur des évaluations de l’efficacité socio-économique, du renforcement des capacités des infrastructures et de l’amélioration du niveau de vie et du bien-être social de la population.

Conformément à ce plan, l’investissement public devrait représenter environ 20 à 22% de l’investissement social total entre 2026 et 2030, tandis que le ratio investissement social total/PIB est fixé à 40%. Les dépenses d’investissement pour le développement financées par le budget de l’État devraient représenter environ 40% des dépenses budgétaires totales de l’État.

L’Assemblée nationale s’est également fixé pour objectif de décaisser plus de 95% des capitaux d’investissement publics alloués. Les investissements publics financés par le budget de l’État seront concentrés sur les priorités clés, le nombre de projets devant être réduit d’au moins 30% par rapport à la période 2021-2025.

Le total des capitaux d’investissement publics à moyen terme financés par le budget de l’État pour la période 2026-2030 s’élèvera à 8,22 billiards de dôngs (près de 312 milliards de dollars). Sur ce total, 3,8 billiards de dôngs proviendront du budget central et 4,42 billiards de dôngs des budgets locaux.

Jusqu’à 10% du budget central seront consacrés aux fonds de réserve afin de faire face aux problèmes survenant pendant la période de planification, conformément à la Loi sur les investissements publics et au budget de l’État.

L’Assemblée nationale a chargé le gouvernement d’orienter l’allocation des capitaux en fonction des résultats, d’accélérer les procédures relatives aux projets d’importance nationale et de publier rapidement les directives de mise en œuvre des programmes nationaux ciblés.

Les ministères, les agences centrales et les collectivités locales ont également reçu pour instruction de mettre en œuvre le plan de manière concertée et résolue, et de sanctionner rigoureusement toute infraction.

Pour les investissements locaux à budget équilibré, les plans d’investissement annuels doivent être fondés sur les recettes réelles et ne doivent pas creuser le déficit budgétaire des collectivités locales. – VNA

source
#plan d’investissement public sur la période 2026-2030 #président de l’Assemblée nationale #Trân Thanh Mân #Loi sur les investissements publics
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le modèle d'agriculture biologique circulaire de Khanh Hoa porte des résultats encourageants. Photo : VNA

La Résolution n°68 : l’économie privée vietnamienne gagne en dynamisme

Dans un contexte où le gouvernement poursuit ses réformes institutionnelles et s’emploie à réduire les procédures administratives ainsi que les coûts de conformité, les avancées se diffusent progressivement et contribuent à créer de nouvelles marges de croissance pour l’économie nationale.

En mars 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement inscrit les « Connaissances relatives à la culture et à la transformation du café de Dak Lak » sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Photo: VNA

Forum mondial du patrimoine du café 2026 : le Vietnam affirme son identité caféière

Le Forum mondial du patrimoine du café 2026 a été organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Dak Lak, l’UNESCO, l’Université de la Culture de Hô Chi Minh-Ville et le groupe Trung Nguyên Legend. Il vise à repositionner le café comme un « patrimoine vivant », capable de relier les individus, les communautés et les civilisations.

Le dirigeant To Lam et Arun Kumar Singh, président de l'ONGC. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam encourage les investissements indiens au Vietnam

Le Vietnam s’engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs compétents, dans le respect de la loi, en garantissant la transparence et l’harmonisation des intérêts entre les parties, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et indiennes. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Inde multiplient les accords de coopération économique

À Mumbai, dans le cadre du Forum d'affaires Vietnam-Inde, le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, ont assisté à l'échange d’une série d’accords de coopération entre entreprises vietnamiennes et indiennes dans des domaines tels que les infrastructures, le tourisme et les technologies de pointe.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, lors de l'événement. Photo: VNA

Vietnam-Inde : vers une coopération économique plus dynamique

Le dirigeant vietnamien To Lam a estimé qu’il était temps pour la coopération Vietnam-Inde de franchir un nouveau cap, non seulement en élargissant son ampleur, mais surtout en renforçant sa qualité, sa profondeur et sa valeur stratégique.

La société de services au sol Airport NEO Ground Services a assuré avec succès l’assistance au sol du premier vol international régulier d’Air India à destination de Hanoï, à l’aéroport international de Noi Bai, le 1er mai. Photo: Vietjet

Vietjet reconnue comme la marque aérienne affichant la plus forte croissance mondiale

La coopération entre Airport NEO et Air India marque une nouvelle étape dans l’intégration internationale de l’écosystème aérien de Vietjet, au moment où la compagnie vietnamienne s’impose comme la marque aérienne à la croissance la plus rapide au monde en 2026. Grâce à des services au sol répondant aux standards internationaux les plus stricts, Airport NEO affirme son ambition de devenir un acteur majeur du secteur aéronautique régional et mondial.

Le Vietnam est l’une des économies les plus résilientes d’Asie du Sud-Est malgré les incertitudes mondiales croissantes. Photo d'illustration: VNA

La BAD souligne la résilience du Vietnam et les réformes pour une croissance durable

En marge de la 59ᵉ Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique de développement (BAD), tenue à Samarcande (Ouzbékistan), Zhang Nianshan, directeur général du Département de l’Asie du Sud-Est de la BAD, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) afin d’analyser les perspectives économiques de la région ainsi que la position du Vietnam.

Photo: Viettel

Viettel High Tech représente sa gamme de produits au salon de la défense SAHA 2026

Pour la première fois, une entreprise vietnamienne participe au Salon international de l’industrie de défense, de l’aérospatiale et des technologies spatiales SAHA 2026, organisé du 5 au 9 mai à Istanbul, en Turquie. À travers la présence de Viettel High Tech, filiale du Groupe Viettel, le Vietnam entend promouvoir son industrie de défense de haute technologie et renforcer ses perspectives de coopération avec les partenaires internationaux dans un secteur en pleine expansion.

Une concession Hyundai au Vietnam. Photo: VNA

Hyundai Motor accélère sa stratégie de développement des ressources humaines au Vietnam

Dans le cadre d'un accord tripartite conclu avec l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Huyndai s'impliquera directement dans la conception de programmes de formation technique en vue de fournir une main-d'œuvre opérationnelle dans les usines de fabrication et d'assemblage de composants automobiles.

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

Pêche INN : An Giang renforce sa conformité aux exigences de la CE

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en renforçant contrôles, cadre juridique et traçabilité, dans l’objectif de contribuer à la levée du « carton jaune ».

Des produits de café du Vietnam présentés au Kaffee Campus 2026 à Berlin. Photo: VNA

Le Vietnam cherche à s’imposer sur le segment du café premium en Allemagne

Les exportateurs vietnamiens de café intensifient leur percée sur le segment haut de gamme du marché allemand à l’occasion du Kaffee Campus 2026 à Berlin, un événement clé qui met en lumière leur transition vers des produits à forte valeur ajoutée et conformes aux exigences croissantes de durabilité et de traçabilité de l’Union européenne.