Économie

Viettel High Tech représente sa gamme de produits au salon de la défense SAHA 2026

Pour la première fois, une entreprise vietnamienne participe au Salon international de l’industrie de défense, de l’aérospatiale et des technologies spatiales SAHA 2026, organisé du 5 au 9 mai à Istanbul, en Turquie. À travers la présence de Viettel High Tech, filiale du Groupe Viettel, le Vietnam entend promouvoir son industrie de défense de haute technologie et renforcer ses perspectives de coopération avec les partenaires internationaux dans un secteur en pleine expansion.

Photo: Viettel
Photo: Viettel

Hanoï (VNA) - Viettel High Tech, filiale du Groupe Viettel, participe pour la première fois au SAHA 2026, organisé du 5 au 9 mai à Istanbul, en Turquie. À cette occasion, Viettel High Tech présente 73 produits de haute technologie couvrant huit domaines clés, dans le but de promouvoir l’industrie de défense vietnamienne sur la scène internationale.

Il s’agit de la première participation d’une entreprise vietnamienne à cet événement, illustrant les perspectives de coopération et de développement commercial du Vietnam dans le secteur de la défense dans cette région. Le stand vietnamien est installé dans l’espace réservé aux pavillons nationaux du Hall 1, aux côtés de plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Asie occidentale, tels que les Émirats arabes unis (EAU), la Slovaquie, l’Azerbaïdjan, ainsi que de grands groupes internationaux tels que Roketsan (Turquie), Edge Group (EAU), Leonardo (Italie) et Airbus.

SAHA 2026 figure parmi les plus grands salons de défense, d’aérospatiale et de technologies spatiales de la région eurasiatique, réunissant plus de 1.700 entreprises issues de 120 pays, dont de grands groupes de défense, des agences gouvernementales et militaires ainsi que des centres de recherche et développement.

Lors de la cérémonie d'ouverture, une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le vice-ministre, le lieutenant-général Nguyen Truong Thang, a visité le stand de Viettel. La délégation comprenait l'ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha, des représentants du bureau de l'attaché de défense vietnamien en Turquie et des responsables de divers organismes relevant du ministère.

Nguyen Truong Thang a salué les efforts de Viettel High Tech pour son expansion sur le marché mondial, soulignant que l'engagement proactif de l'entreprise auprès de partenaires régionaux de premier plan témoigne du développement des capacités technologiques et de l'intégration internationale des entreprises de défense vietnamiennes.

L'ambassadrice Dang Thi Thu Ha a déclaré que les activités de Viettel High Tech contribuent de manière significative à la promotion de la coopération technologique et industrielle de défense entre le Vietnam et la Turquie.

« Il s'agit d'une occasion importante de mettre en valeur les capacités scientifiques et technologiques du Vietnam ainsi que son image nationale auprès des partenaires internationaux », a-t-elle affirmé.

En marge du salon, Viettel High Tech mène des rencontres avec plusieurs partenaires majeurs de l’industrie de défense turque, dont TÜBİTAK, SDT Space & Defence Technologies, Transvaro, STM et Roketsan, avec l’objectif d’élargir les opportunités de coopération en matière de recherche, de développement, d’intégration et de commercialisation de technologies.

Avant SAHA 2026, Viettel High Tech était déjà fortement présente lors des principaux salons internationaux de la défense, notamment le World Defense Show 2026 en Arabie saoudite, le Defence Services Asia Exhibition and Conference 2024 en Malaisie, l'International Defence Industry Exhibition 2023 en Pologne et Defence & Security 2023 en Thaïlande.

Sa présence continue lors des grands événements mondiaux de l'industrie de la défense témoigne de la stratégie du Groupe Viettel, qui fait de la haute technologie un pilier essentiel de son développement, tout en renforçant sa coopération internationale et son intégration aux chaînes de valeur technologiques mondiales. - VNA

#Viettel High Tech #salon de la défense SAHA
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Photo : Groupe Viettel

Viettel accélère sa stratégie technologique globale

La Résolution 79-NQ/TW du Bureau politique établit un cadre institutionnel stable permettant à Viettel d’accélérer sa transformation en groupe technologique mondial, en misant sur l’innovation, les ressources humaines et l’expansion internationale.

Voir plus

Une concession Hyundai au Vietnam. Photo: VNA

Hyundai Motor accélère sa stratégie de développement des ressources humaines au Vietnam

Dans le cadre d'un accord tripartite conclu avec l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Huyndai s'impliquera directement dans la conception de programmes de formation technique en vue de fournir une main-d'œuvre opérationnelle dans les usines de fabrication et d'assemblage de composants automobiles.

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

Pêche INN : An Giang renforce sa conformité aux exigences de la CE

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en renforçant contrôles, cadre juridique et traçabilité, dans l’objectif de contribuer à la levée du « carton jaune ».

Des produits de café du Vietnam présentés au Kaffee Campus 2026 à Berlin. Photo: VNA

Le Vietnam cherche à s’imposer sur le segment du café premium en Allemagne

Les exportateurs vietnamiens de café intensifient leur percée sur le segment haut de gamme du marché allemand à l’occasion du Kaffee Campus 2026 à Berlin, un événement clé qui met en lumière leur transition vers des produits à forte valeur ajoutée et conformes aux exigences croissantes de durabilité et de traçabilité de l’Union européenne.

Les paiements sans espèces ont augmenté de près de 38 % en nombre. Photo : Vietnam+

Banques : l’essor des paiements sans numéraire s’accélère

Portée par une transformation numérique approfondie, l’industrie bancaire vietnamienne enregistre une forte croissance des paiements dématérialisés, tout en renforçant l’inclusion financière, la sécurité des transactions et la qualité des services.

Séance de travail entre la délégation vietnamien et des représentants américains. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Vietnam et États-Unis renforcent leur coopération énergétique, ouvrant une nouvelle ère de partenariat

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a tenu une séance de travail avec de hauts représentants de l’administration américaine pour discuter des orientations de la coopération énergétique bilatérale, l'implication des entreprises américaines dans les projets d'infrastructure au Vietnam ainsi que les enjeux politiques liés au commerce et à l'investissement.

Chantier du pont Tu Lien, le long de la rue Nghi Tam. Photo : VNA

Hanoi accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge

Selon le Conseil municipal de gestion des projets d’investissement dans la construction des transports, la ville met en œuvre simultanément sept projets : les ponts Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha et Me So. La construction se déroule sur plusieurs fronts, avec un accent particulier sur les pieux forés, les semelles de pieux, les piles et la superstructure.

Fabrication de composants électroniques dans la compagnie Star Engineers Vietnam, basée dans le Parc industriel Binh Xuyên I, province de Phu Tho (Nord). Photo : VNA

Le Vietnam tire son épingle du jeu avec l’amélioration de la qualité des flux d’IDE

Les capitaux nouvellement enregistrés et le nombre de projets nouvellement autorisés ont continué d’augmenter, témoignant de l’attractivité du Vietnam pour de nombreux investisseurs désireux de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Au premier trimestre 2026, le stock des IDE enregistrés a atteint environ 15,2 milliards de dollars, en forte hausse sur un an, tandis que les capitaux décaissés s’élevaient à environ 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 à 8%.

Conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 4 mai à Hanoï. Photo: VNA

Simplification administrative : une réduction massive des procédures

Les ministères et organismes de rang ministériel doivent désormais s'assurer que leurs procédures administratives ne dépassent pas 30 % du volume total géré, tout en réduisant de moitié les délais de traitement et les coûts de conformité par rapport à l'année 2024.