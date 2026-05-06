Économie

Pêche INN : An Giang renforce sa conformité aux exigences de la CE

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en renforçant contrôles, cadre juridique et traçabilité, dans l’objectif de contribuer à la levée du « carton jaune ».

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA
La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

An Giang (VNA) – Suite à la cinquième inspection de la Commission européenne (CE) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province d'An Giang, dans le Sud du pays, accélère une série de mesures urgentes et coordonnées afin de combler les lacunes, de se conformer aux recommandations de la CE et de soutenir les efforts nationaux visant à lever le « carton jaune » infligé à la pêche INN.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Ngo Cong Thuc, a exhorté les autorités locales à renforcer les patrouilles et les inspections, notamment dans les eaux frontalières, les estuaires et les zones côtières, afin de lutter contre les navires « sans permis ni système de surveillance » et d'empêcher les incursions dans les eaux étrangères.

La province renforce sa gouvernance maritime, avec pour objectif, d'ici mai-juin 2026, de finaliser un cadre juridique plus solide et de combler les lacunes permettant la pêche illégale. Les agences locales ont reçu pour instruction de veiller à l'immatriculation, au marquage et à l'obtention des licences pour tous les navires, tout en contrôlant strictement la navigation des bateaux non conformes et en interdisant leur utilisation. Un plan d'aide aux pêcheurs touchés pour les aider à reconvertir leurs moyens de subsistance sera également mis en place, a-t-il déclaré.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement collabore avec d'autres organismes pour finaliser l'immatriculation et l'obtention des licences pour les navires, ainsi que l'installation rapide des systèmes de surveillance des navires. Parallèlement, la police renforce son contrôle en reliant les données relatives aux navires et à leurs équipages à la base de données nationale des résidents, améliorant ainsi la traçabilité et la détection des irrégularités.

Les garde-frontières ont intensifié les contrôles des navires dans les ports et aux points d'entrée côtiers, en particulier ceux mesurant entre 12 et 15 mètres de long et ceux considérés comme à haut risque. Tous les mouvements de navires sont désormais étroitement surveillés, les données étant synchronisées à tous les niveaux via le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT).

Par ailleurs, a-t-il ajouté, le Département du Tourisme se coordonne avec les agences diplomatiques afin de recueillir des informations complètes sur les navires retenus à l'étranger, en veillant à ce que la documentation légale soit conforme aux exigences de la CE.

La province a mobilisé pleinement du personnel qualifié pour effectuer le contrôle et la vérification des informations relatives aux navires de pêche quittant et entrant dans les ports, ainsi que pour assurer la surveillance des volumes débarqués via le système eCDT et la saisie des données portuaires conformément à la réglementation.

Au total, 3.642 des 3.659 comptes eCDT ont été activés et utilisés, soit 99,5 %, dont 3.586 sur 3.586 comptes de navires de pêche de 15 mètres et plus, soit 100 %.

Le comité de pilotage d'An Giang pour la lutte contre la pêche INN a indiqué que tous les navires éligibles ont été autorisés à naviguer, tandis que ceux qui ne sont pas en état de naviguer font l'objet d'une surveillance stricte ou sont radiés des registres. Les systèmes de contrôle sont également renforcés : la quasi-totalité des comptes eCDT sont actifs et 100 % des certificats d'origine des produits de la mer sont traités numériquement, ce qui améliore la transparence et la traçabilité dans l'ensemble du secteur. -VNA

#pêche INN #An Giang
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