Économie

Le Vietnam s’impose parmi les leaders régionaux des infrastructures haut débit

Le Vietnam a rejoint le groupe des leaders régionaux en matière d'infrastructures de télécommunications à haut débit, grâce aux progrès significatifs réalisés dans le déploiement de la 5G, à l'expansion rapide du haut débit et à des politiques efficaces de planification du spectre.

Début 2026, plus de 4 000 stations BTS étaient installées à travers le pays, couvrant 90 % de la population. Photo baotintuc.vn
Début 2026, plus de 4 000 stations BTS étaient installées à travers le pays, couvrant 90 % de la population. Photo baotintuc.vn

Hanoï, 6 mai (VNA) - Le Vietnam a rejoint le groupe des leaders régionaux en matière d'infrastructures de télécommunications à haut débit, grâce aux progrès significatifs réalisés dans le déploiement de la 5G, à l'expansion rapide du haut débit et à des politiques efficaces de planification du spectre.

L'évolution de la 5G vers la 6G ouvre la voie à un large éventail de nouvelles applications, notamment la réalité virtuelle dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du divertissement, ainsi que la connectivité à grande échelle de l'Internet des objets pour les villes intelligentes, les réseaux électriques intelligents, les véhicules autonomes et les usines intelligentes.

Une autre tendance clé est l'intégration des réseaux terrestres aux systèmes satellitaires afin d'étendre la couverture, en particulier dans les zones reculées et rurales.

Le ministère des Sciences et des Technologies (MoST) prévoit que la demande en spectre continuera d'augmenter fortement dans les années à venir.

Pour la 5G Advanced, chaque opérateur pourrait avoir besoin d'environ 200 MHz, tandis que la 6G pourrait nécessiter jusqu'à 400 MHz, ce qui rend indispensable une planification du spectre à long terme.

En conséquence, l'Autorité vietnamienne des télécommunications (VTA), rattachée au ministère des Sciences et Technologies (MoST), a élaboré une feuille de route détaillée couvrant trois bandes de fréquences stratégiques. Dans la bande des hautes fréquences, le Vietnam a déjà prévu d'utiliser la bande millimétrique (24,25 à 27,5 GHz) à 3,2 GHz pour ses réseaux mobiles terrestres.

Début 2026, plus de 4 000 stations de base (BTS) étaient installées à travers le pays, couvrant 90 % de la population, avec près de 23 millions d'abonnés 5G et un débit descendant moyen de 188 Mbit/s, plaçant le Vietnam au 14e rang mondial.

Le débit fixe atteignait 288 Mbit/s, le Vietnam se classant neuvième au niveau mondial, avec 23,8 millions de foyers connectés par fibre optique. Ces résultats témoignent de l'efficacité des politiques de planification et d'attribution du spectre, contribuant à positionner le Vietnam parmi les pays leaders de la région en matière d'infrastructures de télécommunications à haut débit.

À l'avenir, les tendances internationales indiquent que les technologies 6G devraient être testées vers 2028 avant leur commercialisation. Le Vietnam a mis en place de manière proactive des comités de pilotage et a confié des missions de recherche à des entreprises et des universités pour étudier la 6G, dans le but de suivre le rythme des évolutions mondiales et d'assurer sa préparation au déploiement futur.- VNA

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#Vietnam #leaders régionaux #infrastructures haut débit
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