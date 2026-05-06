Banques : l’essor des paiements sans numéraire s’accélère

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Hanoi (VNA) - Le secteur bancaire vietnamien enregistre des avancées notables dans son processus de transformation numérique, avec pour axes prioritaires le développement des paiements sans numéraire, la construction d’un écosystème financier numérique et l’amélioration de la qualité des services.

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Les résultats récents montrent qu’au-delà de l’expansion quantitative, cette transformation gagne progressivement en profondeur, contribuant concrètement au développement de l’économie numérique ainsi qu’à l’amélioration de l’expérience des citoyens et des entreprises.

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100 % des comptes de trading sur les plateformes numériques ont été vérifiés par biométrie. (Photo : Vietnam+)

Selon la Banque d’État, au premier trimestre 2026, les paiements sans espèces ont poursuivi leur forte croissance. Le nombre total de transactions a augmenté de 37,98 % en volume et de 14,22 % en valeur par rapport à la même période de 2025. Cette évolution reflète une transition de plus en plus marquée des modes de paiement traditionnels vers les paiements numériques dans la vie économique et sociale.

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Par canal, les transactions via Internet ont enregistré la progression la plus élevée, avec une hausse de 65,68 % en volume et de 28,85 % en valeur. Les paiements mobiles continuent de jouer un rôle moteur, avec des augmentations respectives de 33,22 % et de 8,35 %. À noter que les paiements par code QR, bien qu’en hausse de 16,43 % en volume, ont connu une forte progression de 52,4 % en valeur, traduisant leur adoption croissante pour des transactions de montants plus élevés.

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À l’inverse, les modes de paiement traditionnels tendent à reculer. À fin mars 2026, les transactions via les distributeurs automatiques de billets (ATM) ont diminué de 9,29 % en glissement annuel, confirmant la baisse de l’usage des espèces. Cette évolution témoigne non seulement d’un changement des habitudes de consommation, mais aussi de l’efficacité des politiques visant à promouvoir les paiements sans numéraire.

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Parallèlement au système bancaire classique, le service Mobile Money joue un rôle important dans la promotion de l’inclusion financière. Au 31 mars 2026, le Vietnam comptait 11,45 millions de comptes Mobile Money, pour 5,64 millions de transactions, représentant une valeur totale de 154,34 milliards de dôngs. Bien que son ampleur reste encore modeste à l’échelle du marché, ce service a démontré son efficacité pour rapprocher les services financiers des populations, notamment dans les zones rurales, montagneuses, reculées, frontalières et insulaires. Il contribue ainsi à réduire la fracture numérique et à faciliter l’accès à des services financiers de base à moindre coût.

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La donnée constitue, par ailleurs, un pilier central de cette transformation. Le secteur a intensifié ses investissements dans la modernisation des infrastructures de données, en s’appuyant sur des principes de qualité et d’interopérabilité (« exactes, complètes, propres, dynamiques, unifiées et partageables »). L’exploitation conjointe de la base de données nationale sur la population, du système d’identification électronique VNeID et des cartes d’identité à puce a permis des avancées substantielles.

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À fin avril 2026, plus de 156,6 millions de dossiers clients avaient fait l’objet d’une vérification biométrique, contribuant à l’élimination des comptes non authentiques, à l’amélioration de la fiabilité de l’identification et au renforcement de la transparence du système. Parallèlement, de nombreux établissements de crédit et intermédiaires de paiement ont intégré des solutions d’authentification biométrique et renforcé leur interconnexion avec le système VNeID, perfectionnant ainsi les dispositifs de connaissance client (eKYC).

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En parallèle, la sécurité et la sûreté du système demeurent une priorité. La Banque d’État du Vietnam a coopéré étroitement avec les autorités compétentes pour prévenir et lutter contre la criminalité de haute technologie, tout en déployant des solutions technologiques avancées pour protéger les utilisateurs. Parmi les initiatives phares figure le Système d’information de gestion, de supervision et de prévention des risques (SIMO), qui permet le partage d’informations sur les comptes suspects et l’émission d’alertes en temps réel.

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À fin avril 2026, le système SIMO était déployé dans 149 unités et avait permis l’envoi d’alertes à plus de 3,8 millions de clients. Parmi eux, plus de 1,2 million ont choisi de suspendre ou d’annuler des transactions, pour un montant total supérieur à 4 300 milliards de dôngs. La diffusion de ces alertes sur divers canaux – Mobile Banking, Internet Banking, ATM et guichets – renforce significativement la prévention des risques et la protection des avoirs des clients.

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La réforme administrative constitue également un pilier majeur de cette transformation. La Banque d’État a proposé de simplifier et de réduire plus de 90 % des procédures administratives, tout en élargissant l’offre de services publics en ligne intégralement dématérialisés. À ce jour, 100 % des procédures éligibles ont été numérisées, améliorant ainsi la transparence et l’efficacité du traitement.

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Au cours des premiers mois de 2026, le taux de numérisation des dossiers a atteint près de 74 %, celui de délivrance des résultats électroniques près de 79 %, tandis que le taux de réutilisation des données numérisées s’établissait à environ 69 %. Le système centralisé de traitement des procédures administratives a, quant à lui, traité plus de 5 300 dossiers en quatre mois, avec un taux de satisfaction supérieur à 90 %.

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Au-delà des infrastructures et des technologies, le secteur bancaire met l’accent sur la diffusion de la culture numérique et la promotion de l’innovation. Des mouvements d’émulation liés à la transformation numérique ont été largement déployés, mobilisant l’ensemble des cadres et employés.

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Près de 1 500 initiatives ont ainsi été recensées à l’échelle du secteur, dont plusieurs dizaines déjà mises en œuvre de manière concrète. Plus de 2 600 « ambassadeurs numériques » et « noyaux numériques » ont été formés, contribuant à diffuser les pratiques innovantes et à accélérer l’adoption des technologies dans les activités professionnelles.

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Ces résultats témoignent de l’entrée de la transformation numérique du secteur bancaire vietnamien dans une nouvelle phase de développement, caractérisée non seulement par une croissance en volume, mais aussi par une montée en qualité. Fort d’infrastructures de données de plus en plus abouties, d’une base technologique moderne et d’un cadre politique cohérent, le secteur bancaire est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’économie numérique, en direction d’un écosystème financier moderne, sûr et inclusif.- VNA

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