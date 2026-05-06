Hô Chi Minh-Ville déploie le dossier de santé électronique sur l’application du Citoyen numérique

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Département de la santé de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Département des sciences et des technologies, le Centre de la transformation numérique de la ville et la police municipale, a officialisé le déploiement du dossier de santé électronique pour l’ensemble des habitants via l’application "Công dân số TPHCM" (Citoyen numérique).

Chaque citoyen disposera désormais d’un dossier de santé unique, associé à son numéro d’identification personnel. Cette mesure vise à garantir la fiabilité des informations et à éviter les doublons ainsi que les erreurs de données. Les antécédents médicaux seront automatiquement mis à jour à partir des établissements de santé, des programmes de dépistage et des examens périodiques, puis centralisés sur la plateforme.

Le choix d'intégrer ce service à la plateforme "Công dân số TPHCM" existante permet aux usagers d'accéder à leurs informations sans installer d'application supplémentaire. Les habitants peuvent ainsi consulter leur historique médical, suivre leurs indicateurs de santé et gérer leurs données personnelles de manière autonome et simplifiée.

Selon le Département municipal de la santé, ce système ne se limite pas à un service aux particuliers : il crée une plateforme de connexion et de partage entre les établissements médicaux. L'objectif est de constituer une base de données commune pour la ville, permettant une gestion plus efficace et une amélioration de la qualité des soins basée sur l'analyse des données réelles.La sécurité des informations constitue une priorité majeure.

L’authentification des utilisateurs repose sur l’identifiant électronique national VNeID, garantissant la protection des données personnelles. Par ailleurs, des solutions ont été prévues pour créer et gérer les dossiers des personnes dépendantes, telles que les enfants, les élèves ou les personnes sous tutelle légale.

Le déploiement du dossier de santé électronique s’inscrit dans un processus structuré en quatre étapes : la création des données administratives, la mise à jour des informations médicales, la synchronisation des systèmes et, enfin, leur exploitation au service des citoyens et de la gestion publique. Les autorités locales pourront suivre l’avancement du projet grâce à un tableau de bord numérique intégré, permettant un pilotage par zone résidentielle.

Cette initiative marque une transition importante vers une gestion plus proactive et préventive de la santé, couvrant l'intégralité du cycle de vie des habitants de la mégapole du Sud. - VNA