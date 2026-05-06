Économie

Le Vietnam cherche à s’imposer sur le segment du café premium en Allemagne

Les exportateurs vietnamiens de café intensifient leur percée sur le segment haut de gamme du marché allemand à l’occasion du Kaffee Campus 2026 à Berlin, un événement clé qui met en lumière leur transition vers des produits à forte valeur ajoutée et conformes aux exigences croissantes de durabilité et de traçabilité de l’Union européenne.

Des produits de café du Vietnam présentés au Kaffee Campus 2026 à Berlin. Photo: VNA
Des produits de café du Vietnam présentés au Kaffee Campus 2026 à Berlin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les exportateurs de café vietnamiens intensifient leurs efforts pour pénétrer le segment haut de gamme du marché allemand grâce à leur participation au Kaffee Campus 2026, un événement majeur organisé par la Guilde allemande des torréfacteurs.

L'événement, qui s'est ouvert le 5 mai au MOA Meet Berlin, offre aux entreprises vietnamiennes l'opportunité d'approfondir leur accès aux segments de marché à forte valeur ajoutée tout en se conformant aux normes de plus en plus strictes de l'Union européenne.

Cette édition se tient dans un contexte de transformation rapide du secteur mondial du café, marqué par une demande accrue pour des produits durables et traçables. Rassemblant des centaines d’experts, de torréfacteurs et d’importateurs européens de premier plan, l’événement constitue à la fois une vitrine commerciale et une plateforme B2B spécialisée, propice à la conclusion de partenariats et de contrats.

Au pavillon vietnamien, organisé par le Bureau commercial du Vietnam en Allemagne, des entreprises telles que Phuc Sinh Corporation, Dung Loi ou Don Elephant ont apporté un souffle nouveau au marché. Elles se distinguent par des modèles de production adaptés au changement climatique et un accent mis sur le concept de « Clean Label », répondant aux attentes croissantes des consommateurs allemands. L’événement illustre également la transition des entreprises vietnamiennes, passant de la fourniture de matières premières à la production de cafés de spécialité et de cafés torréfiés de marque.

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Des visiteurs sont intéressés par le café vietnamien. Photo: VNA

Selon Christian Kallenbrunnen, les membres de l’association privilégient de plus en plus un approvisionnement direct auprès des pays producteurs, dont le Vietnam, notamment en café vert de haute qualité, afin de proposer aux consommateurs allemands des profils aromatiques différenciés.

L’Allemagne est actuellement le premier importateur de café vert en Europe, avec un marché estimé à près de 20 milliards d’euros. La consommation moyenne y atteint environ 167 litres par habitant et par an. Avec quelque 2 500 torréfacteurs en activité, ce marché représente un potentiel considérable pour les exportateurs vietnamiens.

Les entreprises ont estimé que le marché allemand évolue progressivement d’une prédominance de l’Arabica vers le Robusta de haute qualité, en raison de l’impact du changement climatique sur l’offre mondiale. Bien que le Vietnam soit le deuxième exportateur vers l’Allemagne (1,22 milliard de dollars en 2025), son café reste majoritairement destiné à la production industrielle et souffre d’un déficit d’image de marque.

Andreas Giest, président de l’Association allemande du café torréfié, a soulignéque le Vietnam est encore perçu comme un fournisseur de café industriel. Il a appellé les entreprises vietnamiennes à renforcer leur branding et à démontrer la qualité de leurs cafés Arabica et Robusta premium.

Cependant, le secteur fait face à des défis croissants liés aux exigences techniques du marché européen, notamment en matière de traçabilité, de certifications internationales telles que Rainforest Alliance, ainsi que de conformité au règlement européen sur la déforestation (EUDR). Si les grandes entreprises s’adaptent progressivement, de nombreuses PME restent encore concentrées sur l’exportation de café vert à faible valeur ajoutée.

Afin de surmonter ces défis, les entreprises appellent à un soutien accru des autorités pour accompagner les PME dans la mise en conformité avec les normes européennes, condition indispensable pour accéder aux circuits de distribution modernes en Allemagne.

En clôture de Kaffee Campus 2026, une session de dégustation (cupping session) a permis aux participants de découvrir les caractéristiques du café vietnamien, apprécié pour son intensité, sa richesse en caféine et la profondeur de ses arômes.

À cette occasion, le Bureau commercial du Vietnam en Allemagne a également invité les partenaires et importateurs allemands à participer au Salon international de la chaîne d’approvisionnement 2026, prévu du 3 au 5 septembre 2026 à Hô Chi Minh-Ville.-VNA

#café premium #café #Vietnam #Allemagne
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