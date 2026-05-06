Économie

Les entreprises vietnamiennes et américaines renforcent la coopération en matière d’investissement

SelectUSA constitue une plateforme essentielle permettant aux investisseurs internationaux d’accéder au marché américain, tout en favorisant les liens entre entreprises dans le contexte du renforcement du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis.

Les entreprises vietnamiennes et américaines renforcent la coopération en matière d’investissement

Washington, D.C. (VNA) - Le soir du 4 mai (heure locale), l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, en coordination avec le Département du commerce des États-Unis et le programme SelectUSA, a organisé avec succès l’événement "Connect with Vietnam/SelectUSA 2026", réunissant près de 140 participants issus d’organismes publics, d’agences de promotion de l’investissement et de la communauté d’affaires des deux pays.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a souligné que SelectUSA constitue une plateforme essentielle permettant aux investisseurs internationaux d’accéder au marché américain, tout en favorisant les liens entre entreprises dans le contexte du renforcement du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis.

La délégation vietnamienne, composée d’entreprises actives dans la production, le commerce, la logistique et la technologie, a manifesté un vif intérêt pour l’expansion de ses investissements, l’établissement d’une présence aux États-Unis et une intégration accrue aux chaînes de valeur mondiales.

L’événement a suscité un fort engouement de la part d’entreprises et d’organisations américaines, ainsi que d’agences de promotion économique des États. Malgré la tenue simultanée de nombreuses initiatives similaires à Washington, D.C., la participation élevée des partenaires américains témoigne de l’intérêt croissant pour le Vietnam. Plusieurs agences ont même pris contact avec les organisateurs avant l’événement pour y participer.

Les échanges en marge du programme se sont révélés particulièrement dynamiques et se sont prolongés au-delà du calendrier initial, avec de nombreuses discussions approfondies entre entreprises et partenaires potentiels.

Selon Tuyen Do, directeur général de TVD Capital Partners, l’événement constitue une plateforme idéale pour les entreprises vietnamiennes souhaitant se développer à l’international.

De son côté, Mai Phan Zymaris, associée chez Ice Miller LLP, a souligné la nécessité d’adopter une stratégie adaptée, de choisir des partenaires locaux pertinents et de répondre aux exigences variées des investisseurs américains.

Cet événement confirme le rôle actif de l’ambassade du Vietnam dans la promotion de la coopération économique et de l’investissement bilatéral. -VNA

#États-Unis #investissement #SelectUSA 2026 #Vietnam
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