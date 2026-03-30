Économie

Vetnam : L'ambition d’un centre financier international capte l’intérêt des investisseurs américains

Dans ce contexte, soutenu par un cadre politique en voie de consolidation et un intérêt marqué des investisseurs internationaux, le CFI du Vietnam apparaît en mesure de capter des flux de capitaux de haute qualité, contribuant ainsi à renforcer la position du pays sur la carte financière mondiale.

Le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville devrait entrer en service d’ici la fin de l’année. Photo: VNA
Le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville devrait entrer en service d’ici la fin de l’année. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La mission de travail aux États-Unis du vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a ouvert de nouvelles perspectives pour attirer des flux de capitaux de haute qualité vers le Centre financier international du Vietnam (CFI), suscitant un vif intérêt de la part de grandes entreprises et de fonds d’investissement internationaux.

Dans le cadre de cette visite, qui s’est déroulée du 21 au 30 mars, plusieurs activités ont été organisées afin de promouvoir la coopération et de mobiliser des investissements en faveur du CFI. Point d’orgue de la mission, un forum de promotion de l’investissement, tenu le 23 mars, a réuni plus de 100 entreprises, groupes et fonds d’investissement américains, à l’initiative du fonds Warburg Pincus, en coordination avec le CFI du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.

S’exprimant à cette occasion, Nguyen Hoa Binh a souligné que le CFI constituait une percée stratégique visant à améliorer la productivité, renouveler le modèle de croissance et concrétiser les objectifs de développement dans la nouvelle phase. Il a appelé les entreprises et investisseurs américains à accompagner le Vietnam dans la construction, l’exploitation et le développement du centre, notamment dans les segments émergents des services financiers et les produits spécialisés.

Il a exprimé le souhait de voir les investisseurs américains jouer un rôle pionnier dans la mobilisation de capitaux importants vers le CFI, contribuant ainsi à positionner progressivement le Vietnam comme un maillon essentiel du réseau financier mondial.

En marge du forum, il a rencontré Christopher Turner, directeur exécutif du fonds Warburg Pincus, dont les représentants ont salué le potentiel de croissance du Vietnam, en particulier la vitalité de son écosystème de start-up et les opportunités offertes dans le secteur technologique. Fort de plus de 60 ans d’expérience, le fonds s’est déclaré prêt à accompagner le développement du marché des capitaux vietnamien et à participer au CFI.

Le 27 mars (heure locale), Nguyên Hoa Binh a également pris part au Dialogue financier et technologique Vietnam–États-Unis, rencontré une délégation de l’État de l’Oregon, ainsi que des responsables californiens et de nombreuses entreprises intéressées par le marché vietnamien.

À cette occasion, il a présenté la vision d’un centre financier international moderne, transparent et profondément intégré au système financier mondial, fondé sur un modèle « un centre – deux pôles » : Hô Chi Minh-Ville pour le développement des marchés de capitaux traditionnels, et Da Nang pour les technologies financières, les actifs numériques et l’innovation.

Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à instaurer un environnement d’investissement attractif, reposant sur des politiques incitatives ambitieuses, des réformes institutionnelles innovantes, ainsi que sur la transparence et la protection des droits légitimes des investisseurs étrangers.

Les entreprises américaines ont, pour leur part, identifié le Vietnam comme une destination prioritaire en Asie du Sud-Est, saluant les efforts de réforme engagés par le gouvernement et exprimant leur souhait de participer plus étroitement à l’élaboration des politiques publiques. Parmi les recommandations formulées figurent la modernisation des infrastructures financières selon les standards internationaux, l’assouplissement des règles de participation étrangère, l’amélioration des mécanismes d’introduction en bourse pour les entreprises technologiques et le développement de nouveaux produits d’investissement.

Les intervenants ont également mis en avant le potentiel de coopération dans les domaines de la fintech, de la blockchain et des actifs numériques, suggérant la mise en place de cadres juridiques innovants, notamment la reconnaissance d’« entités économiques basées sur l’intelligence artificielle » et l’instauration de mécanismes de type sandbox.

Lors d’une rencontre avec des entreprises à San Francisco, Hong Fang, présidente de la société OKX, a qualifié le Vietnam de marché dynamique, disposant d’un avantage compétitif en matière de ressources humaines technologiques et d’esprit d’innovation. L’entreprise a exprimé son souhait de s’intégrer à l’écosystème technologique et financier vietnamien, tout en proposant de contribuer à l’élaboration de cadres réglementaires adaptés aux actifs numériques.

De son côté, David Ripley, directeur général de Kraken, a affirmé sa volonté de participer au dialogue politique, recommandant la mise en place d’un cadre réglementaire clair et cohérent, fondé sur un dialogue ouvert entre autorités et entreprises.

Le gouvernement vietnamien accompagnera toujours les investisseurs, en étant à l’écoute et en créant les conditions favorables, notamment dans les secteurs financiers innovants en phase expérimentale, a affirmé Nguyen Hoa Binh.

À ce jour, le CFI à Hô Chi Minh-Ville a déjà attiré plus de 9 milliards de dollars d’engagements d’investissement en un peu plus de deux mois, illustrant l’attractivité de ce modèle.

Dans ce contexte, soutenu par un cadre politique en voie de consolidation et un intérêt marqué des investisseurs internationaux, le CFI du Vietnam apparaît en mesure de capter des flux de capitaux de haute qualité, contribuant ainsi à renforcer la position du pays sur la carte financière mondiale. -VNA

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