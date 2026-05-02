Économie

Virements instantanés suspendus au-delà de 500 millions de dôngs

La Banque maritime commerciale par actions du Vietnam (MSB) a annoncé la suspension, à compter du 1er mai, du traitement des virements instantanés 24h/24 et 7j/7 pour les transactions supérieures à 500 millions de dongs (20 000 dollars).

Un client effectue des transactions via l'application VCB Digibank. (Photo : VNA).
Un client effectue des transactions via l'application VCB Digibank. (Photo : VNA).


Hanoï, 2 mai (VNA) — La Banque maritime commerciale par actions du Vietnam (MSB) a annoncé la suspension, à compter du 1er mai, du traitement des virements instantanés 24h/24 et 7j/7 pour les transactions supérieures à 500 millions de dongs (20 000 dollars). Ces paiements seront désormais traités selon la procédure standard, qui prend au moins quatre heures ou jusqu’au prochain jour ouvrable.

Concrètement, tous les virements dépassant ce seuil seront automatiquement acheminés par la voie de compensation habituelle, a précisé la banque dans un communiqué. Les transactions initiées après 15h55 seront traitées le jour ouvrable suivant.

La MSB a indiqué que cette mesure est conforme à la réglementation de la Banque d’État du Vietnam relative aux services de paiement et vise à renforcer la sécurité du système.

Auparavant, les banques pouvaient fractionner les virements instantanés de montants importants en plusieurs transactions inférieures à 500 millions de VND afin de garantir leur traitement immédiat via le système national de compensation géré par la Société nationale des paiements du Vietnam.

D'autres banques, dont Eximbank Vietnam, TPBank et VPBank, ont également annoncé des mesures similaires.

Ces changements font suite à une circulaire modifiée relative aux services de paiement intermédiaires, applicable à compter de novembre 2025, qui plafonne à 500 millions de dongs les transactions traitées par le système de compensation électronique de la banque centrale. Les transactions dépassant ce plafond doivent être traitées par les voies classiques, ce qui entraîne des délais de traitement plus longs. - VNA

source
#Virements instantanés suspendus #500 millions de dôngs
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Immeubles financiers au centre de Hô Chi Minh-Ville, le long du fleuve Saigon, face à la péninsule de Thu Thiêm. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville attire d’importants investissements français

Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme une destination de choix pour les investisseurs français, notamment dans les domaines des infrastructures, du développement urbain durable et de la transition écologique. Avec plus de 2,2 milliards de dollars d’investissements, la France contribue à la croissance économique et ouvre de nouvelles perspectives de coopération à long terme.

Le paysage urbain de Hanoi se modernise chaque jour davantage. Photo : VNA

Hanoi encourage les entreprises étatiques à mener une croissance robuste

Selon les experts, la résolution 79-NQ/TW réaffirme le rôle prépondérant du secteur économique étatique dans l’économie de marché à orientation socialiste. Le véritable changement réside cependant dans le passage des entreprises étatiques d’une simple gestion d’actifs à un rôle moteur dans le développement, et d’une gestion traditionnelle à une contribution à la croissance généralisée.

Le Premier ministre Lê Minh Hung travaille avec les responsables du ministère des Finances, à Hanoi, le 29 avril. Photo: VNA

Le PM souligne la nécessité d’une gouvernance pour stimuler la croissance

Les ministères et les agences doivent renforcer leurs capacités de prévision, adopter des outils politiques plus réactifs et repenser fondamentalement la manière dont les politiques sont conçues et mises en œuvre dans un environnement en évolution rapide, a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung.

Photo: VNA

Renforcement de la promotion commerciale et d'investissement au Japon

Le programme de promotion commerciale et d’investissement au Japon, organisé fin juin et début juillet 2026 par l'Agence vietnamienne de promotion du commerce et ses partenaires, vise à élargir l’accès au marché japonais, à renforcer les échanges entre entreprises et à attirer des investissements de qualité dans les secteurs de la transformation, de la fabrication et des hautes technologies.

Les projets de logements sociaux contribuent à répondre aux besoins en logement des personnes et des travailleurs à faibles revenus, tout en favorisant un développement urbain durable. Photo : VNA

Logements sociaux : le Vietnam dépasse de 44 % ses objectifs de mise en chantier

Dans une dépêche officielle publiée le 28 avril, le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, a exhorté les autorités locales à accélérer la réalisation des projets de logements sociaux afin d’atteindre l’objectif de 158.700 unités d’ici 2026, conformément à la Résolution gouvernementale n° 7/NQ-CP.