Économie

Soutien aux entreprises : condition clé pour la croissance à Khanh Hoa

Khanh Hoa s’attachera à raccourcir les procédures, à renforcer la transparence et à tirer pleinement parti de la décentralisation afin d’améliorer l’efficacité des politiques d’incitation à l’investissement.

Une entreprise de production de nids de salanganes à Khanh Hoa. Photo : VNA.
Une entreprise de production de nids de salanganes à Khanh Hoa. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) – Les objectifs de croissance élevée des localités ne peuvent être atteints que si les engagements de soutien aux entreprises se traduisent en projets et réalisations concrets.

« Nous ne laisserons pas les entreprises seules ». Tel est l’engagement du vice-président Le Huyen lors d’un récent dialogue entre le Comité populaire de la province de Khanh Hoa et les entreprises locales.

Selon lui, Khanh Hoa s’attachera à raccourcir les procédures, à renforcer la transparence et à tirer pleinement parti de la décentralisation afin d’améliorer l’efficacité des politiques d’incitation à l’investissement.

« Nous promouvons la numérisation à 100 % des dossiers afin que les entreprises n’aient pas à se déplacer à plusieurs reprises et puissent suivre en ligne l’état de leurs démarches », a-t-il affirmé.

La franchise et l’impatience des entreprises ont mis les autorités locales face à des questions difficiles à éluder. Parmi celles-ci, les projets nécessitant de un à cinq ans pour achever les procédures préparatoires et obtenir les avis nécessaires, ce qui constitue une lourde charge financière pour les entreprises, selon Dinh Thi Hong Lien, vice-présidente de l’Association des jeunes entrepreneurs de Khanh Hoa.

La question de la participation des PME aux projets d’infrastructures stratégiques a également été soulevée.

« Les projets stratégiques représentent une opportunité d’attirer d’importants investissements pour la province, mais la place des entreprises locales reste incertaine », a-souligné Pham Nguyen Hoai An, directeur de la société à responsabilité limitée KHANG Bird's Nest.

Les engagements des autorités de Khanh Hoa en faveur des entreprises sont étroitement liés à l’objectif de croissance de 10 à 11 % en 2026.

Khanh Hoa figure parmi les premières localités à avoir adopté une résolution sur une croissance à deux chiffres pour la période 2025-2030, avec l’ambition de devenir une ville relevant du pouvoir central d’ici 2028.

Selon Le Huyen, lever les obstacles institutionnels, réformer les procédures et réduire les coûts pour les entreprises ne constituent plus de simples mesures de soutien, mais des conditions préalables à la croissance.

En rétrospective, la croissance du PIB au premier trimestre dans les localités en tête met en évidence un lien direct entre potentiel, avantages et leur concrétisation en projets et en produits.

Ainsi, Ha Tinh, en tête du classement, a enregistré une hausse de 12,42 %, largement portée par les nouvelles capacités de la centrale thermique de Vung Ang 2, de l’usine automobile de VinFast et de l’usine de batteries VinES. De même, Ninh Binh a bénéficié de la mise en activité de plusieurs projets industriels, dont ceux de Great Market Global Vietnam, Seasunsport Nam Dinh et Jinyoung G&T Vietnam.

Dans les localités affichant une croissance plus faible, les difficultés tiennent notamment à la dépendance aux activités de sous-traitance à l’exportation, aux perturbations des chaînes d’approvisionnement et à la hausse des coûts de transport liée aux tensions au Moyen-Orient.

En réalité, ces difficultés sont communes à de nombreuses localités.

Il apparaît clairement que les performances de croissance, notamment du PIB local, reflètent fortement la capacité de mise en œuvre des autorités locales.

Au premier trimestre 2026, la croissance du PIB de Khanh Hoa a atteint 8,37 %, un niveau intermédiaire mais inférieur à l’objectif à deux chiffres fixé.

Dès lors, les efforts à fournir pour concrétiser rapidement et efficacement les engagements en faveur des entreprises restent importants, exigeant une forte responsabilité dans l’exécution. -VNA

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